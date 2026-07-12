ЖЧ–2026да тарихий ҳолат: яримфиналга рейтингдаги энг кучли тўрт жамоа чиқди

·32·Спорт
ЖЧ–2026да тарихий ҳолат: яримфиналга рейтингдаги энг кучли тўрт жамоа чиқди

2026 йилги жаҳон чемпионатида футбол тарихида илк бор ФИФА рейтингидаги ТОП-4 миллий жамоанинг барчаси яримфиналга йўл олди. Турнирнинг ҳал қилувчи босқичида Франция, Аргентина, Испания ва Англия финал йўлланмаси учун курашади.

Бу ҳолат мундиал яримфиналларида кучлар нисбати қанчалик юқори эканини кўрсатмоқда. Қоғозда ҳам, майдонда ҳам турнирнинг энг кучли жамоалари қолди.

Биринчи яримфиналда Франция ва Испания тўқнашади

ФИФА рейтингида биринчи ўринда турган Франция миллий жамоаси яримфиналда учинчи поғонадаги Испанияга қарши майдонга тушади.

Жамоаларнинг рейтинг кўрсаткичлари:

  • Франция — 1948,97 очко;

  • Испания — 1934,79 очко.

Ҳар икки терма ҳам турнир давомида юқори даражадаги ўйини билан ажралиб турди. Шу сабаб мазкур баҳс финалга тенг тўқнашув сифатида баҳоланмоқда.

Аргентина Англия билан финал учун курашади

Иккинчи яримфиналда ФИФА рейтингида иккинчи ўринни эгаллаб турган Аргентина тўртинчи поғонадаги Англияга қарши баҳс олиб боради.

Рейтингдаги ҳолат:

  • Аргентина — 1943,47 очко;

  • Англия — 1889,42 очко.

Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина навбатдаги финал йўлланмасини қўлга киритишга ҳаракат қилади. Англия эса узоқ йиллик кутилган соврин йўлидаги энг катта синовлардан бирига дуч келади.

Нега бу тарихий натижа?

Жаҳон чемпионатлари тарихида илк бор ФИФА рейтингидаги энг юқори тўрт жамоанинг барчаси бир вақтнинг ўзида яримфиналга чиқди.

Бу ҳолат:

  • сенсациялар камайганини;

  • фаворитлар босимга дош берганини;

  • яримфиналларда кучлар нисбати жуда юқори бўлишини кўрсатади.

Мундиал 19 июлгача давом этади

Мексика, Канада ва АҚШда ўтаётган ЖЧ–2026 19 июль кунигача давом этади.

Ҳозирги чемпион Аргентина ҳисобланади. Аммо финалга чиқиш учун у Англия тўсиғидан ўтиши керак. Иккинчи жуфтликда эса Франция ва Испания ўртасида катта футбол жанги кутилмоқда.

Энди асосий савол битта: рейтингдаги энг кучлилар орасида қайси икки жамоа ҳал қилувчи баҳсга етиб боради?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиМесси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиБугун, 18:04Кейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилдиКейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилдиБугун, 18:00Хулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиХулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиБугун, 17:56«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақида«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақидаБугун, 17:48Ҳоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ бердиҲоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ бердиБугун, 17:45Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»Бугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди