ЖЧ–2026да тарихий ҳолат: яримфиналга рейтингдаги энг кучли тўрт жамоа чиқди
2026 йилги жаҳон чемпионатида футбол тарихида илк бор ФИФА рейтингидаги ТОП-4 миллий жамоанинг барчаси яримфиналга йўл олди. Турнирнинг ҳал қилувчи босқичида Франция, Аргентина, Испания ва Англия финал йўлланмаси учун курашади.
Бу ҳолат мундиал яримфиналларида кучлар нисбати қанчалик юқори эканини кўрсатмоқда. Қоғозда ҳам, майдонда ҳам турнирнинг энг кучли жамоалари қолди.
Биринчи яримфиналда Франция ва Испания тўқнашади
ФИФА рейтингида биринчи ўринда турган Франция миллий жамоаси яримфиналда учинчи поғонадаги Испанияга қарши майдонга тушади.
Жамоаларнинг рейтинг кўрсаткичлари:
Франция — 1948,97 очко;
Испания — 1934,79 очко.
Ҳар икки терма ҳам турнир давомида юқори даражадаги ўйини билан ажралиб турди. Шу сабаб мазкур баҳс финалга тенг тўқнашув сифатида баҳоланмоқда.
Аргентина Англия билан финал учун курашади
Иккинчи яримфиналда ФИФА рейтингида иккинчи ўринни эгаллаб турган Аргентина тўртинчи поғонадаги Англияга қарши баҳс олиб боради.
Рейтингдаги ҳолат:
Аргентина — 1943,47 очко;
Англия — 1889,42 очко.
Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина навбатдаги финал йўлланмасини қўлга киритишга ҳаракат қилади. Англия эса узоқ йиллик кутилган соврин йўлидаги энг катта синовлардан бирига дуч келади.
Нега бу тарихий натижа?
Жаҳон чемпионатлари тарихида илк бор ФИФА рейтингидаги энг юқори тўрт жамоанинг барчаси бир вақтнинг ўзида яримфиналга чиқди.
Бу ҳолат:
сенсациялар камайганини;
фаворитлар босимга дош берганини;
яримфиналларда кучлар нисбати жуда юқори бўлишини кўрсатади.
Мундиал 19 июлгача давом этади
Мексика, Канада ва АҚШда ўтаётган ЖЧ–2026 19 июль кунигача давом этади.
Ҳозирги чемпион Аргентина ҳисобланади. Аммо финалга чиқиш учун у Англия тўсиғидан ўтиши керак. Иккинчи жуфтликда эса Франция ва Испания ўртасида катта футбол жанги кутилмоқда.
Энди асосий савол битта: рейтингдаги энг кучлилар орасида қайси икки жамоа ҳал қилувчи баҳсга етиб боради?
…