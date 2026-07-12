Кейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилди
ЖЧ-2026 чоракфиналида Норвегия терма жамоаси устидан қозонилган драматик ғалабадан (2:1) сўнг, Англия терма жамоаси ҳужумчиси ва етакчиси Гарри Кейн трибунадаги мухлислар билан тушган ҳаяжонли суратларини эълон қилди. Zamin.uz инглизлар сардорининг дил сўзлари ва унинг ушбу мундиалдаги даҳшатли статистикасини тақдим этади.
Мухлислар билан бир тану бир жон
Гарри Кейн яримфинал йўлланмаси нақд қилинган оғир баҳсдан сўнг, ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасига стадионга йиғилган ишқибозлар билан тушган фотосуратларини жойлаштирди. У расмга қисқа, аммо жуда мазмунли изоҳ қолдирди:
«Биз бу ердамиз – бирга», – деб ёзди Англия терма жамоаси тўпурари.
Гарри Кейннинг ЖЧ-2026 даги феноменал кўрсаткичлари
Кейн жорий мусобақада инглизларнинг ҳужум чизиғидаги ҳақиқий «қуроли»га айланиб улгурди. У терма жамоанинг турнирдаги ҳар бир ўйинида қатнашиб, юқори барқарорлик намойиш этмоқда:
Майдондаги вақт: Жами 564 дақиқа (ҳар бир баҳсда тўлиқ ҳаракат қилди).
Сермаҳсуллик: Рақиблар дарвозасини 6 бор ишғол этишга муваффақ бўлди.
Жамоавий ўйин: Жамоадошларининг 1 та голига самарали пас узатди.
Яримфиналда грандлар жанги: Англия — Аргентина!
Чоракфинал баҳслари якунлангач, ЖЧ-2026 яримфиналида мухлисларни йилнинг энг йирик тўқнашувларидан бири кутмоқда. Олтин медаллар ва финал йўлланмаси учун Гарри Кейн бошчилигидаги Англия терма жамоаси амалдаги жаҳон чемпиони — Аргентинага қарши майдонга тушади.
Аввалроқ Аргентина ҳужумчиси Хулиан Альварес ҳам Месси учун борларини бериб ҳаракат қилишларини айтган эди, бу эса бўлажак ўйиннинг шиддатини янада ошириши аниқ.
Мундиалнинг ҳал қилувчи палласи
Эслатиб ўтамиз, футбол бўйича Жаҳон чемпионати – 2026 шу йилнинг 11 июнидан буён шиддатли тарзда учта давлат — Мексика, Канада ва АҚШ ҳудудларида ўтказиб келинмоқда.
Финал баҳси: Олий кубок учун баҳс олиб бориладиган мусобақанинг бош финали 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳрида бўлиб ўтади.
…