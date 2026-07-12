Кейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилди

·42·Спорт
Кейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилди

ЖЧ-2026 чоракфиналида Норвегия терма жамоаси устидан қозонилган драматик ғалабадан (2:1) сўнг, Англия терма жамоаси ҳужумчиси ва етакчиси Гарри Кейн трибунадаги мухлислар билан тушган ҳаяжонли суратларини эълон қилди. Zamin.uz инглизлар сардорининг дил сўзлари ва унинг ушбу мундиалдаги даҳшатли статистикасини тақдим этади.

Мухлислар билан бир тану бир жон

Гарри Кейн яримфинал йўлланмаси нақд қилинган оғир баҳсдан сўнг, ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасига стадионга йиғилган ишқибозлар билан тушган фотосуратларини жойлаштирди. У расмга қисқа, аммо жуда мазмунли изоҳ қолдирди:

«Биз бу ердамиз – бирга», – деб ёзди Англия терма жамоаси тўпурари.

Гарри Кейннинг ЖЧ-2026 даги феноменал кўрсаткичлари

Кейн жорий мусобақада инглизларнинг ҳужум чизиғидаги ҳақиқий «қуроли»га айланиб улгурди. У терма жамоанинг турнирдаги ҳар бир ўйинида қатнашиб, юқори барқарорлик намойиш этмоқда:

  • Майдондаги вақт: Жами 564 дақиқа (ҳар бир баҳсда тўлиқ ҳаракат қилди).

  • Сермаҳсуллик: Рақиблар дарвозасини 6 бор ишғол этишга муваффақ бўлди.

  • Жамоавий ўйин: Жамоадошларининг 1 та голига самарали пас узатди.

Яримфиналда грандлар жанги: Англия — Аргентина!

Чоракфинал баҳслари якунлангач, ЖЧ-2026 яримфиналида мухлисларни йилнинг энг йирик тўқнашувларидан бири кутмоқда. Олтин медаллар ва финал йўлланмаси учун Гарри Кейн бошчилигидаги Англия терма жамоаси амалдаги жаҳон чемпиони — Аргентинага қарши майдонга тушади.

Аввалроқ Аргентина ҳужумчиси Хулиан Альварес ҳам Месси учун борларини бериб ҳаракат қилишларини айтган эди, бу эса бўлажак ўйиннинг шиддатини янада ошириши аниқ.

Мундиалнинг ҳал қилувчи палласи

Эслатиб ўтамиз, футбол бўйича Жаҳон чемпионати – 2026 шу йилнинг 11 июнидан буён шиддатли тарзда учта давлат — Мексика, Канада ва АҚШ ҳудудларида ўтказиб келинмоқда.

  • Финал баҳси: Олий кубок учун баҳс олиб бориладиган мусобақанинг бош финали 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳрида бўлиб ўтади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиМесси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиБугун, 18:04Хулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиХулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиБугун, 17:56ЖЧ–2026да тарихий ҳолат: яримфиналга рейтингдаги энг кучли тўрт жамоа чиқдиЖЧ–2026да тарихий ҳолат: яримфиналга рейтингдаги энг кучли тўрт жамоа чиқдиБугун, 17:55«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақида«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақидаБугун, 17:48Ҳоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ бердиҲоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ бердиБугун, 17:45Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»Бугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди