«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақида
Лас-Вегасда бўлиб ўтган UFC 329 турнирида 5 йиллик танаффусдан сўнг октагонга қайтган, аммо илк сониялардаёқ тиззасидан жиддий жароҳат олиб, Макс Холлоуэйга имкониятни бой берган Конор Макгрегор мухлисларига мурожаат қилди. Ирландиялик афсонавий жангчи ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаси орқали содир бўлган воқеа юзасидан илк баёнотини берди. Zamin.uz спортчининг дил сўзларини тақдим этади.
«Жанг олдидан ҳаммаси жойида эди»
Макгрегор жангга қадар соғлиғида ҳеч қандай муаммо бўлмаганини, машғулотлар жуда кўнгилдагидек ўтганини ва бундай бахтсиз ҳодисани умуман кутмаганини очиқлади:
«Жанг олдидан менда ҳеч қандай жароҳат йўқ эди. Машғулотлар давомида ҳам, жангдан олдинги тайёргарликда ҳам оёқ билан зарбалар бердим, таянч оёғимни босдим, сакрадим. Ҳаммаси жойида эди.
Бу эса кутилмаганда содир бўлди. Ҳозир бутунлай тушкун ҳолатдаман. Буни фақат ўта аянчли деб таърифлашим мумкин», — деди Макгрегор алам билан.
Муддатидан олдин якунланган супержанг
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Конор Макгрегор ва Макс Холлоуэй ўртасидаги тўқнашув миллионлаб мухлислар томонидан йилнинг энг интиқлик билан кутилган воқеаси сифатида баҳоланаётган эди. Бироқ:
Илк сониялардаги жароҳат: Жанг старт олиши билан Конор кутилмаганда тиззасидан оғир шикаст олди.
Техник нокаут: Оғриқ туфайли жангни давом эттира олмаган ирландиялик спортчи техник нокаут эвазига мағлубиятга учради.
Беш йилдан сўнг катта саҳнага катта мақсадлар билан қайтган Конор учун бу жароҳат нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам оғир зарба бўлди. Айни пайтда спортчининг соғлиғи ва тикланиш жараёнлари шифокорлар назоратида.
…