«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақида

·0·Спорт
«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақида

Лас-Вегасда бўлиб ўтган UFC 329 турнирида 5 йиллик танаффусдан сўнг октагонга қайтган, аммо илк сониялардаёқ тиззасидан жиддий жароҳат олиб, Макс Холлоуэйга имкониятни бой берган Конор Макгрегор мухлисларига мурожаат қилди. Ирландиялик афсонавий жангчи ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаси орқали содир бўлган воқеа юзасидан илк баёнотини берди. Zamin.uz спортчининг дил сўзларини тақдим этади.

«Жанг олдидан ҳаммаси жойида эди»

Макгрегор жангга қадар соғлиғида ҳеч қандай муаммо бўлмаганини, машғулотлар жуда кўнгилдагидек ўтганини ва бундай бахтсиз ҳодисани умуман кутмаганини очиқлади:

«Жанг олдидан менда ҳеч қандай жароҳат йўқ эди. Машғулотлар давомида ҳам, жангдан олдинги тайёргарликда ҳам оёқ билан зарбалар бердим, таянч оёғимни босдим, сакрадим. Ҳаммаси жойида эди.

Бу эса кутилмаганда содир бўлди. Ҳозир бутунлай тушкун ҳолатдаман. Буни фақат ўта аянчли деб таърифлашим мумкин», — деди Макгрегор алам билан.

Муддатидан олдин якунланган супержанг

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Конор Макгрегор ва Макс Холлоуэй ўртасидаги тўқнашув миллионлаб мухлислар томонидан йилнинг энг интиқлик билан кутилган воқеаси сифатида баҳоланаётган эди. Бироқ:

  • Илк сониялардаги жароҳат: Жанг старт олиши билан Конор кутилмаганда тиззасидан оғир шикаст олди.

  • Техник нокаут: Оғриқ туфайли жангни давом эттира олмаган ирландиялик спортчи техник нокаут эвазига мағлубиятга учради.

Беш йилдан сўнг катта саҳнага катта мақсадлар билан қайтган Конор учун бу жароҳат нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам оғир зарба бўлди. Айни пайтда спортчининг соғлиғи ва тикланиш жараёнлари шифокорлар назоратида.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ бердиҲоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ бердиБугун, 17:45Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»Бугун, 17:30Манчестер Юнайтед трансфер бозорида нима учун йирик номлардан қочмоқда?Манчестер Юнайтед трансфер бозорида нима учун йирик номлардан қочмоқда?Бугун, 17:12Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик бердиЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга розилик бердиБугун, 16:56Месси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтдиМесси Англияга қарши илк ўйини олдидан муҳим гапни айтдиБугун, 16:32«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақида«Бу Аргентина 1990 йилги жамоани эслатмоқда»: Непомняший финал йўли ҳақидаБугун, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди