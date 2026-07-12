Хулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот берди
Аргентина миллий жамоаси ҳужумчиси Хулиан Альварес ЖЧ-2026 чоракфиналида Швейцария устидан қозонилган ғалабадан сўнг, жамоа сардори Лионель Месси ва олдинда турган олий мақсадлар ҳақида гапирди. Zamin.uz ушбу ҳаяжонли баёнот тафсилотларини тақдим этади.
Сардор учун янги зафарлар сари
Альвареснинг таъкидлашича, «альбиселесте» (Аргентина терма жамоаси) мундиалда нафақат мамлакат шарафи, балки ўзларининг афсонавий сардорлари учун ҳам бош совринни қайта қўлга киритишни мақсад қилган.
Хулиан Альвареснинг дил сўзлари: «Биз Месси яна бир бор жаҳон чемпионатини ютиши учун қўлимиздан келганини қиламиз. Унинг учун ҳар бир баҳс – бу ҳақиқий жанг. Гол урганимдан сўнг биринчи қилган ишим – бу Мессини қучоқлаш бўлди», — дея ҳужумчининг сўзларини келтирди The Touchline нашри.
Яримфиналда Англияга қарши супертўқнашув
Эслатиб ўтамиз, Аргентина терма жамоаси 1/4 финал босқичида Швейцарияни 3:1 ҳисобида ишончли тарзда мағлубиятга учратиб, яримфинал йўлланмасини нақд қилди.
Энди амалдаги жаҳон чемпионларини финал остонасида жуда жиддий синов кутмоқда:
Бўлажак рақиб: Англия терма жамоаси.
Жанг мақоми: ЖЧ-2026 финал йўлланмаси учун аёвсиз кураш.
Чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш вақти
Маълумот ўрнида, Аргентина терма жамоаси Қатарда бўлиб ўтган аввалги жаҳон чемпионатининг драматик финалида Францияни пенальтилар сериясида мағлуб этиб, бош кубокни қўлга киритган эди. Эндиликда Месси ва унинг ёшдошлари тарихни такрорлаб, қаторасига иккинчи бор олтин медалларни ютишга яқин туришибди.
…