Миленанинг орзуларидан бири ушалди: у сув парисига айланди!
Шаҳзода Муҳаммедова қизи Миленанинг орзуларидан бирини рўёбга чиқарди. У ижтимоий тармоқларда қизининг сув бўйида сув париси образида тушган суратларини жойлади.
Актриса ва блогернинг айтишича, Миленанинг орзуларидан бири айнан сув парисига айланиш бўлган. Шу сабаб у қизи учун ана шундай образ тайёрлаб берган.
Кадрларда Милена денгиз бўйида сув париси қиёфасида кўринган. Суратлар қисқа вақт ичида кузатувчилар эътиборини тортди.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Миленанинг образини илиқ қабул қилди. Кўпчилик суратлар остида ижобий фикрлар қолдириб, қизалоқнинг қиёфаси ва образ танловини мақтаган.
Шаҳзода Муҳаммедова тез-тез оиласи ва фарзандлари билан боғлиқ лавҳаларни ижтимоий тармоқларда улашиб туради. Бу сафар ҳам Миленанинг орзуси билан боғлиқ пости мухлислар томонидан қизиқиш билан қарши олинди.
…