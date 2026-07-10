Олимпиада чемпиони маст ҳолда ЙТҲ қилиб қамоққа олинди

·57·Дунё
Олимпиада чемпиони маст ҳолда ЙТҲ қилиб қамоққа олинди

Қозоғистонлик Олимпиада чемпиони ва машҳур боксчи Данияр Елеусинов йўл-транспорт ҳодисасини содир этгани ва маст ҳолатда автомобил бошқаргани учун маъмурий жавобгарликка тортилди. Суд қарорига кўра, спортчи 20 суткага қамалди ҳамда узоқ муддатга ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилди.

Ҳодиса Остона шаҳрида содир бўлган. Маълум қилинишича, Toyota Land Cruiser автомобили иштирокида икки марта йўл-транспорт ҳодисаси юз берган. Шундан сўнг ҳайдовчи воқеа жойини тарк этган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари олиб борган тезкор қидирув ишлари натижасида автомобилнинг жойлашуви аниқланиб, қоидабузар Дўстлик кўчасида ушланган. Бахтга қарши, ҳодиса оқибатида тан жароҳати олганлар қайд этилмаган.

Дастлаб полиция ушланган шахснинг шахсини расман ошкор қилмаган эди. Шу билан бирга, қонун барча учун тенг экани, машҳурлик ёки спортдаги ютуқлар ҳеч кимни жавобгарликдан озод этмаслиги алоҳида таъкидланган.

Кейинчалик судда автомобилни айнан Олимпиада чемпиони Данияр Елеусинов бошқаргани тасдиқланди. Унга маст ҳолатда транспорт воситасини бошқариб ЙТҲ содир этиш ҳамда воқеа жойидан қочиб кетиш моддалари бўйича иш қўзғатилди.

Суд жараёнида спортчи айбини тўлиқ тан олди ва қилган ишидан афсусда эканини билдирди. Суд унинг аввал маъмурий жавобгарликка тортилмаганини инобатга олган ҳолда қарор чиқарди.

Якуний ҳукмга кўра, Данияр Елеусинов 20 суткага маъмурий қамоқ жазосини ўтайди. Шунингдек, у 7 йил давомида транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан ҳам маҳрум қилинди. Суд қарори қонуний кучга кирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкинРоботлар Марснинг илк "аҳолиси" бўлиши мумкинБугун, 13:55Хитойлик спортчи 30 сонияда сакраш бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатди!Хитойлик спортчи 30 сонияда сакраш бўйича янги жаҳон рекордини ўрнатди!Бугун, 13:09Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?Ғаввос нега денгиз юлдузига укол қилмоқда?Бугун, 12:39Инсондан ҳам тез: бу ўргимчакдан қочиб қутулиш имконсиз эканИнсондан ҳам тез: бу ўргимчакдан қочиб қутулиш имконсиз эканБугун, 12:22Эрлинг Холанднинг қиз қиёфадошлари тармоқларда машҳур бўлмоқда!Эрлинг Холанднинг қиз қиёфадошлари тармоқларда машҳур бўлмоқда!Бугун, 12:02Ажрашганлар орасида янги тренд: “ажралиш узуги”Ажрашганлар орасида янги тренд: “ажралиш узуги”Бугун, 11:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди