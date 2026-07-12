Elon Musk ва Sam Altman ўртасида янги низо: Apple технологиялари ўғирланганми
Дунё технология гигантлари ўртасидаги рақобат янги босқичга кўтарилди. Мардер Elon Musk ҳамда OpenAI раҳбари Sam Altman ўртасидаги узоқ йиллик зиддият Apple компанияси томонидан тақдим этилган суд даъвоси ортидан яна аловланди. Бу сафар гап нафақат сунъий интеллект, балки саноат жосуслиги ва коинотдаги маълумотлар марказлари ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Вазият Apple компаниясининг OpenAI устидан судга мурожаат қилиши билан кескинлашди. Даъвога кўра, OpenAI компанияси Apple'нинг тижорат сирлари, электрон компонентлар схемалари ва келажакдаги қурилмаларнинг архитектурасидан ноқонуний фойдаланган. Энг шов-шувли айблов шундаки, Apple'нинг 400 дан ортиқ собиқ ходими OpenAI сафига ўтган ва дизайн бўйича собиқ вице-президент Тан Тан номзодлардан суҳбатга Apple бутловчи қисмларини олиб келишни сўраган.
Мускнинг кескин айбловлари ва "фирибгарлик" даражасиУшбу хабарларга муносабат билдирар экан, Elon Musk ўзининг Х (собиқ Twitter) саҳифасида Sam Altman "фирибгарликни мутлақо янги даражага олиб чиққанини" таъкидлади. Мускнинг фикрича, OpenAI нафақат дастлабки нотижорат ғоялардан воз кечган, балки бошқа компанияларнинг интеллектуал мулкини ўзлаштириш орқали бойимоқда.
Sam Altman ҳам жим турмади ва Мускнинг SpaceX лойиҳаси доирасидаги орбитал маълумотлар марказлари яратиш режасини масхара қилди. У Мускни инвесторларга амалга ошиши қийин бўлган "қисқа муддатли коинот дата-марказлари" ғоясини сотишда айблади. Бунга жавобан Муск SpaceX келаси йилиёқ ушбу қурилмаларни учиришни бошлашини айтиб, Алтманга қарата: "Балки келиб кўрарсан, агар назоратчиларинг рухсат берса", дея киноя қилди.
Старминд лойиҳаси ва коинотдаги ҳисоблаш қувватиixbt.com маълумотларига кўра, SpaceX аллақачон Старминд лойиҳасининг асоси бўлган AI1 сунъий йўлдошини тақдим этган. Ушбу қурилмаларнинг техник имкониятлари ҳайратланарли:
- Ҳар бир аппарат 150 кВ гача ҳисоблаш қувватини таъминлайди;
- Сунъий интеллект вазифалари учун махсус марказий модул билан жиҳозланган;
- Суюқлик ёрдамида совутиш тизими ва микрометеоритлардан ҳимояга эга;
- Массив қуёш панеллари орқали энергия билан таъминланади.
Ушбу сунъий йўлдошларни ишлаб чиқариш Техасдаги Гигасат корхонасида йўлга қўйилиши режалаштирилган. Бу лойиҳа коинотда мустақил сунъий интеллект инфратузилмасини яратиш йўлидаги улкан қадам сифатида кўрилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Муск ва Алтман ўртасидаги низо 2018-йилда бошланган. Ўшанда OpenAI асосчиларидан бири бўлган Муск компания устидан назоратни қўлга олмоқчи бўлган, бироқ рад жавобини олгач, лойиҳани тарк этган эди. Кейинчалик OpenAI тижорат моделига ўтиши Мускнинг ғазабини келтирди ва у бир неча бор судга даъво киритди. Ҳозирги вазият эса икки миллиардер ўртасидаги муросасиз кураш ҳали узоқ давом этишидан далолат беради.
…