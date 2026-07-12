Elon Musk ва Sam Altman ўртасида янги низо: Apple технологиялари ўғирланганми

·38·Техно
Elon Musk ва Sam Altman ўртасида янги низо: Apple технологиялари ўғирланганми

Дунё технология гигантлари ўртасидаги рақобат янги босқичга кўтарилди. Мардер Elon Musk ҳамда OpenAI раҳбари Sam Altman ўртасидаги узоқ йиллик зиддият Apple компанияси томонидан тақдим этилган суд даъвоси ортидан яна аловланди. Бу сафар гап нафақат сунъий интеллект, балки саноат жосуслиги ва коинотдаги маълумотлар марказлари ҳақида бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Вазият Apple компаниясининг OpenAI устидан судга мурожаат қилиши билан кескинлашди. Даъвога кўра, OpenAI компанияси Apple'нинг тижорат сирлари, электрон компонентлар схемалари ва келажакдаги қурилмаларнинг архитектурасидан ноқонуний фойдаланган. Энг шов-шувли айблов шундаки, Apple'нинг 400 дан ортиқ собиқ ходими OpenAI сафига ўтган ва дизайн бўйича собиқ вице-президент Тан Тан номзодлардан суҳбатга Apple бутловчи қисмларини олиб келишни сўраган.

Мускнинг кескин айбловлари ва "фирибгарлик" даражаси

Ушбу хабарларга муносабат билдирар экан, Elon Musk ўзининг Х (собиқ Twitter) саҳифасида Sam Altman "фирибгарликни мутлақо янги даражага олиб чиққанини" таъкидлади. Мускнинг фикрича, OpenAI нафақат дастлабки нотижорат ғоялардан воз кечган, балки бошқа компанияларнинг интеллектуал мулкини ўзлаштириш орқали бойимоқда.

Sam Altman ҳам жим турмади ва Мускнинг SpaceX лойиҳаси доирасидаги орбитал маълумотлар марказлари яратиш режасини масхара қилди. У Мускни инвесторларга амалга ошиши қийин бўлган "қисқа муддатли коинот дата-марказлари" ғоясини сотишда айблади. Бунга жавобан Муск SpaceX келаси йилиёқ ушбу қурилмаларни учиришни бошлашини айтиб, Алтманга қарата: "Балки келиб кўрарсан, агар назоратчиларинг рухсат берса", дея киноя қилди.

Старминд лойиҳаси ва коинотдаги ҳисоблаш қуввати

ixbt.com маълумотларига кўра, SpaceX аллақачон Старминд лойиҳасининг асоси бўлган AI1 сунъий йўлдошини тақдим этган. Ушбу қурилмаларнинг техник имкониятлари ҳайратланарли:
  • Ҳар бир аппарат 150 кВ гача ҳисоблаш қувватини таъминлайди;
  • Сунъий интеллект вазифалари учун махсус марказий модул билан жиҳозланган;
  • Суюқлик ёрдамида совутиш тизими ва микрометеоритлардан ҳимояга эга;
  • Массив қуёш панеллари орқали энергия билан таъминланади.

Ушбу сунъий йўлдошларни ишлаб чиқариш Техасдаги Гигасат корхонасида йўлга қўйилиши режалаштирилган. Бу лойиҳа коинотда мустақил сунъий интеллект инфратузилмасини яратиш йўлидаги улкан қадам сифатида кўрилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Муск ва Алтман ўртасидаги низо 2018-йилда бошланган. Ўшанда OpenAI асосчиларидан бири бўлган Муск компания устидан назоратни қўлга олмоқчи бўлган, бироқ рад жавобини олгач, лойиҳани тарк этган эди. Кейинчалик OpenAI тижорат моделига ўтиши Мускнинг ғазабини келтирди ва у бир неча бор судга даъво киритди. Ҳозирги вазият эса икки миллиардер ўртасидаги муросасиз кураш ҳали узоқ давом этишидан далолат беради.

Илон МаскСэм ОлтменAppleOpenAISpaceX
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиАфсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этадиБугун, 18:20Термальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имкониятиТермальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имкониятиБугун, 17:22Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариSamsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариБугун, 16:59Олимлар радиоактив уранни зарарсизлантиришнинг биологик усулини кашф этишдиОлимлар радиоактив уранни зарарсизлантиришнинг биологик усулини кашф этишдиБугун, 16:28Оқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинландиОқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинландиБугун, 15:55Бепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқдиБепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди