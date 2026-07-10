Ҳоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтди
Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холанд ЖЧ-2026да жамоасининг чемпионлик имконияти ҳақидаги саволга ҳазиломуз, аммо эҳтиёткор жавоб берди.
Норвегия турнирда катта шов-шув кўтараётганига қарамай, Холанд жамоасини фаворитлар қаторига қўшишга шошилмади. У аксинча, эътиборни Англия термасига қаратди.
Холанд Норвегия имкониятини паст баҳолади
Журналистлар Холанддан Норвегиянинг жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш имконияти ҳақида сўради.
Форвард эса кулимсираб, жамоасининг имконияти ҳали ҳам юқори эмаслигини айтди.
«Ҳали ҳам жуда паст», — деди Холанд.
Бу жавоб Норвегия етакчисининг турнирдаги муваффақиятга қарамай, босимни оширишни истамаётганини кўрсатади.
«Аниқ фаворитлар бор»
Холанднинг фикрича, ЖЧ-2026да чемпионлик учун асосий даъвогарлар аллақачон кўриниб турибди.
У Норвегияни улар қаторига қўшмади ва фаворитлардан бири сифатида Англияни тилга олди.
«Чемпионатда аниқ фаворитлар бор, Англия улар орасида», — деди норвегиялик ҳужумчи.
Босим Англияга йўналтирилди
Холанд журналистларга қарата ҳам қизиқ гап айтди. У Англия футболчиларига босим ўтказиш кераклигини таъкидлади.
«Сиз, журналистлар, инглиз йигитларига босим ўтказишингиз керак», — дея ҳазил қилди форвард.
Бу сўзлар Норвегия етакчиси рақиблар атрофидаги босимни кучайтиришни, ўз жамоаси эса тинчроқ муҳитда ҳаракат қилишини исташини англатиши мумкин.
Норвегия энди жиддий қабул қилинмоқда
ЖЧ-2026да Норвегия термаси ўз ўйинлари билан кўпчилик эътиборини тортди. Холанднинг етакчилиги, жамоанинг ишончли ҳаракати ва катта рақибларга қарши натижалари уни турнирнинг энг қизиқ жамоаларидан бирига айлантирди.
Аммо форварднинг ўзи ҳали чемпионлик ҳақида баландпарвоз гапиришни истамаётган кўринади.
Ҳазил ортидаги ҳисоб-китоб
Холанднинг жавоби содда ҳазилга ўхшаса ҳам, унда аниқ психологик сигнал бор.
Норвегия фаворитлар сафида эмаслигини таъкидлаб, у жамоасидан босимни олиб ташламоқда. Англия номи эса бежиз тилга олинмади — катта умидлар, катта таркиб ва катта босим энди рақиб томонда.
…