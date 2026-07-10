Ҳоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтди

·0·Спорт
Ҳоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтди

Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холанд ЖЧ-2026да жамоасининг чемпионлик имконияти ҳақидаги саволга ҳазиломуз, аммо эҳтиёткор жавоб берди.

Норвегия турнирда катта шов-шув кўтараётганига қарамай, Холанд жамоасини фаворитлар қаторига қўшишга шошилмади. У аксинча, эътиборни Англия термасига қаратди.

Холанд Норвегия имкониятини паст баҳолади

Журналистлар Холанддан Норвегиянинг жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш имконияти ҳақида сўради.

Форвард эса кулимсираб, жамоасининг имконияти ҳали ҳам юқори эмаслигини айтди.

«Ҳали ҳам жуда паст», — деди Холанд.

Бу жавоб Норвегия етакчисининг турнирдаги муваффақиятга қарамай, босимни оширишни истамаётганини кўрсатади.

«Аниқ фаворитлар бор»

Холанднинг фикрича, ЖЧ-2026да чемпионлик учун асосий даъвогарлар аллақачон кўриниб турибди.

У Норвегияни улар қаторига қўшмади ва фаворитлардан бири сифатида Англияни тилга олди.

«Чемпионатда аниқ фаворитлар бор, Англия улар орасида», — деди норвегиялик ҳужумчи.

Босим Англияга йўналтирилди

Холанд журналистларга қарата ҳам қизиқ гап айтди. У Англия футболчиларига босим ўтказиш кераклигини таъкидлади.

«Сиз, журналистлар, инглиз йигитларига босим ўтказишингиз керак», — дея ҳазил қилди форвард.

Бу сўзлар Норвегия етакчиси рақиблар атрофидаги босимни кучайтиришни, ўз жамоаси эса тинчроқ муҳитда ҳаракат қилишини исташини англатиши мумкин.

Норвегия энди жиддий қабул қилинмоқда

ЖЧ-2026да Норвегия термаси ўз ўйинлари билан кўпчилик эътиборини тортди. Холанднинг етакчилиги, жамоанинг ишончли ҳаракати ва катта рақибларга қарши натижалари уни турнирнинг энг қизиқ жамоаларидан бирига айлантирди.

Аммо форварднинг ўзи ҳали чемпионлик ҳақида баландпарвоз гапиришни истамаётган кўринади.

Ҳазил ортидаги ҳисоб-китоб

Холанднинг жавоби содда ҳазилга ўхшаса ҳам, унда аниқ психологик сигнал бор.

Норвегия фаворитлар сафида эмаслигини таъкидлаб, у жамоасидан босимни олиб ташламоқда. Англия номи эса бежиз тилга олинмади — катта умидлар, катта таркиб ва катта босим энди рақиб томонда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Брозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуриньо учун қизиқ вариант борБрозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуриньо учун қизиқ вариант борБугун, 16:36Сенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиСенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиБугун, 16:29Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Бугун, 16:25Салоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаСалоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаБугун, 16:23Де ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганДе ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганБугун, 16:20Арсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиАрсенал аёллар жамоаси Барселона юлдузи Она Батлле билан шартнома имзоладиБугун, 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди