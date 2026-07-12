Афсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этади
Мобил технологиялар оламида ўзининг мустаҳкамлиги ва соддалиги билан ном қозонган Нокиа Аша туркуми янги қиёфада бозорга қайтмоқда. ҲМД Глобал компанияси ўз бренди остида ишлаб чиқарилаётган янги қурилмалардан бири — ҲМД Аша 305 моделини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу қурилма ўтмишдаги машҳур номни замонавий технологиялар билан бирлаштирган ҳолда, энг арзон смартфонлар сегментидан жой олишни кўзлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
iXBT.com нашрининг СмашХ_60 инсайдерига таяниб хабар беришича, янги ҲМД Аша 305 ўта ҳамёнбоп нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, Таиланд бозорида ушбу қурилманинг нархи тахминан 75 АҚШ доллари (2390 бат) атрофида бўлади. Бу эса уни нафақат Жануби-шарқий Осиё, балки Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам жозибадор танловга айлантириши мумкин.
Техник хусусиятлар ва дизайн ёндашувиСмартфоннинг ташқи кўриниши замонавий тенденцияларни акс эттиради. Қурилманинг орқа панели дизайни Apple компаниясининг iPhone моделларини эслатувчи камера блокига эга бўлсада, унинг ички имкониятлари анча камтарона. ҲМД Аша 305 модели 5 дюймли, 854 × 480 пикселли дисплей билан жиҳозланган. Корпус ўлчамлари 147 × 71,5 × 10,2 мм ни ташкил этиб, у қора ва яшил рангларда сотувга чиқарилади.
Қурилманинг аппарат қисми қуйидаги хусусиятларни ўз ичига олади:
- Процессор: Унисок SC9832E чипи;
- Хотира: 3 GB тезкор ва 32 GB доимий хотира;
- Батарея: 2500 мА·соат сиғимли аккумулятор;
- Операцион тизим: Android 14 Го нашри.
Бозордаги ўрни ва кутилмаларҲМД компанияси сўнгги вақтларда ретро-моделлар ва классик номларни қайта тиклаш стратегиясига катта урғу бермоқда. Аввалроқ компания ҲМД Икон Флип 1 каби тугмачали телефонлар ҳақида маълумот берган эди. Аша туркумининг қайтиши эса бренднинг содиқ мухлислари учун ўзига хос совға бўлиши билан бирга, иккинчи даражали алоқа воситаси ёки болалар учун биринчи смартфон сифатида харид қилиниши мумкин.
Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, ҲМД фақатгина ҳамёнбоп моделлар билан чекланиб қолмоқчи эмас. Инсайдерларнинг қайд этишича, компания айни дамда Snapdragon 7s Ген 4 процессори ва 5000 мА·соатли аккумуляторга эга бўлган анча кучлироқ Skyлине 2 смартфони устида ҳам иш олиб бормоқда. Бироқ, айнан Аша 305 модели ўзининг паст нархи билан оммавий сегментда катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.
…