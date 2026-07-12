Афсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этади

·0·Техно
Афсонавий Аша қайтмоқда: ҲМД компанияси янги ҳамёнбоп смартфонни тақдим этади

Мобил технологиялар оламида ўзининг мустаҳкамлиги ва соддалиги билан ном қозонган Нокиа Аша туркуми янги қиёфада бозорга қайтмоқда. ҲМД Глобал компанияси ўз бренди остида ишлаб чиқарилаётган янги қурилмалардан бири — ҲМД Аша 305 моделини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу қурилма ўтмишдаги машҳур номни замонавий технологиялар билан бирлаштирган ҳолда, энг арзон смартфонлар сегментидан жой олишни кўзлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

iXBT.com нашрининг СмашХ_60 инсайдерига таяниб хабар беришича, янги ҲМД Аша 305 ўта ҳамёнбоп нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, Таиланд бозорида ушбу қурилманинг нархи тахминан 75 АҚШ доллари (2390 бат) атрофида бўлади. Бу эса уни нафақат Жануби-шарқий Осиё, балки Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам жозибадор танловга айлантириши мумкин.

Техник хусусиятлар ва дизайн ёндашуви

Смартфоннинг ташқи кўриниши замонавий тенденцияларни акс эттиради. Қурилманинг орқа панели дизайни Apple компаниясининг iPhone моделларини эслатувчи камера блокига эга бўлсада, унинг ички имкониятлари анча камтарона. ҲМД Аша 305 модели 5 дюймли, 854 × 480 пикселли дисплей билан жиҳозланган. Корпус ўлчамлари 147 × 71,5 × 10,2 мм ни ташкил этиб, у қора ва яшил рангларда сотувга чиқарилади.

Қурилманинг аппарат қисми қуйидаги хусусиятларни ўз ичига олади:

  • Процессор: Унисок SC9832E чипи;
  • Хотира: 3 GB тезкор ва 32 GB доимий хотира;
  • Батарея: 2500 мА·соат сиғимли аккумулятор;
  • Операцион тизим: Android 14 Го нашри.
Камера борасида ишлаб чиқарувчи минимализмга таянади. Гарчи орқа панелда бир нечта датчиклар учун жой кўзда тутилган бўлса-да, амалда смартфон 5 мегапикселли битта асосий камера билан чекланади. Олд панелда эса 2 мегапикселли селфи-камера жойлашган. Android 14 Го тизимининг қўлланилиши заифроқ техник кўрсаткичлар билан ҳам смартфоннинг барқарор ишлашини таъминлашга хизмат қилади.

Бозордаги ўрни ва кутилмалар

ҲМД компанияси сўнгги вақтларда ретро-моделлар ва классик номларни қайта тиклаш стратегиясига катта урғу бермоқда. Аввалроқ компания ҲМД Икон Флип 1 каби тугмачали телефонлар ҳақида маълумот берган эди. Аша туркумининг қайтиши эса бренднинг содиқ мухлислари учун ўзига хос совға бўлиши билан бирга, иккинчи даражали алоқа воситаси ёки болалар учун биринчи смартфон сифатида харид қилиниши мумкин.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, ҲМД фақатгина ҳамёнбоп моделлар билан чекланиб қолмоқчи эмас. Инсайдерларнинг қайд этишича, компания айни дамда Snapdragon 7s Ген 4 процессори ва 5000 мА·соатли аккумуляторга эга бўлган анча кучлироқ Skyлине 2 смартфони устида ҳам иш олиб бормоқда. Бироқ, айнан Аша 305 модели ўзининг паст нархи билан оммавий сегментда катта қизиқиш уйғотиши кутилмоқда.

ҲМДНокиа АшаСмартфонТехнологияAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk ва Sam Altman ўртасида янги низо: Apple технологиялари ўғирланганмиElon Musk ва Sam Altman ўртасида янги низо: Apple технологиялари ўғирланганмиБугун, 17:56Термальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имкониятиТермальтаке Капо Х: Битта корпус ичида иккита мустақил компьютер йиғиш имкониятиБугун, 17:22Samsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариSamsung Galaxy З Фолд 8 илк бор жонли суратда кўриниш берди: Янги флагман имкониятлариБугун, 16:59Олимлар радиоактив уранни зарарсизлантиришнинг биологик усулини кашф этишдиОлимлар радиоактив уранни зарарсизлантиришнинг биологик усулини кашф этишдиБугун, 16:28Оқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинландиОқ уй UAP ҳодисаларини ўрганиш учун янги илмий кенгаш тузди: Ави Лоэб раҳбар этиб тайинландиБугун, 15:55Бепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқдиБепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқдиБугун, 15:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди