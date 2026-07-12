Месси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этди

·36·Спорт
Месси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этди

Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси 2026 йилги жаҳон чемпионатида навбатдаги тарихий кўрсаткичга эришди. Squawka маълумотига кўра, у мусобақа давомида камида 20 та голли вазият яратган илк футболчи бўлди.

39 ёшли ҳужумчи нафақат гол ва ассистлар, балки жамоадошлари учун яратган хавфли имкониятлари билан ҳам турнирнинг энг таъсирчан футболчиларидан бири бўлиб турибди.

Месси яна тарихга кирди

Манба маълумотига кўра, Месси жаҳон чемпионатларида аввал ҳам 21 та голли вазият яратган эди.

2026 йилги мундиалда у яна шу маррага етиб, бир жаҳон чемпионатида камида 20 та хавфли вазият яратган ягона футболчига айланди.

Бу натижа унинг ёшига қарамай, Аргентина ҳужумларидаги асосий ижодкор бўлиб қолаётганини кўрсатади.

Швейцарияга қарши ассист ҳам қайд этди

Аргентина чоракфиналда Швейцарияни қўшимча вақтда 3:1 ҳисобида мағлуб этди.

Асосий вақт 1:1 ҳисобида якунланган бўлса, қўшимча бўлимларда аргентиналиклар яна икки гол урди.

Месси ушбу баҳсда голли узатма муаллифи бўлиб, жамоасининг яримфиналга чиқишига ҳисса қўшди.

Англияга қарши катта синов

Аргентина яримфиналда 15 июль куни Англия миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Бу Мессининг фаолиятида Англияга қарши илк учрашув бўлади. Энди асосий савол — у яримфиналда ҳам ўзининг рекорд даражадаги таъсирини давом эттира оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилдиКейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилдиБугун, 18:00Хулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиХулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиБугун, 17:56ЖЧ–2026да тарихий ҳолат: яримфиналга рейтингдаги энг кучли тўрт жамоа чиқдиЖЧ–2026да тарихий ҳолат: яримфиналга рейтингдаги энг кучли тўрт жамоа чиқдиБугун, 17:55«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақида«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақидаБугун, 17:48Ҳоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ бердиҲоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ бердиБугун, 17:45Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»Златан Ибрагимович Нони Мадуеке ҳақида: «Кабел ундан яхшироқ ўйин кўрсатди»Бугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди