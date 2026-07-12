Месси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этди
Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси 2026 йилги жаҳон чемпионатида навбатдаги тарихий кўрсаткичга эришди. Squawka маълумотига кўра, у мусобақа давомида камида 20 та голли вазият яратган илк футболчи бўлди.
39 ёшли ҳужумчи нафақат гол ва ассистлар, балки жамоадошлари учун яратган хавфли имкониятлари билан ҳам турнирнинг энг таъсирчан футболчиларидан бири бўлиб турибди.
Месси яна тарихга кирди
Манба маълумотига кўра, Месси жаҳон чемпионатларида аввал ҳам 21 та голли вазият яратган эди.
2026 йилги мундиалда у яна шу маррага етиб, бир жаҳон чемпионатида камида 20 та хавфли вазият яратган ягона футболчига айланди.
Бу натижа унинг ёшига қарамай, Аргентина ҳужумларидаги асосий ижодкор бўлиб қолаётганини кўрсатади.
Швейцарияга қарши ассист ҳам қайд этди
Аргентина чоракфиналда Швейцарияни қўшимча вақтда 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
Асосий вақт 1:1 ҳисобида якунланган бўлса, қўшимча бўлимларда аргентиналиклар яна икки гол урди.
Месси ушбу баҳсда голли узатма муаллифи бўлиб, жамоасининг яримфиналга чиқишига ҳисса қўшди.
Англияга қарши катта синов
Аргентина яримфиналда 15 июль куни Англия миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Бу Мессининг фаолиятида Англияга қарши илк учрашув бўлади. Энди асосий савол — у яримфиналда ҳам ўзининг рекорд даражадаги таъсирини давом эттира оладими?
…