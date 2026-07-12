Бактериялар олтин ишлаб чиқарадими? Олимлар қизиқарли ҳақиқатни тушунтирди
Олимлар Cupriavidus metallidurans номли ноёб бактерияни ўрганмоқда. Ушбу микроорганизм оғир металлар жуда кўп бўлган муҳитда ҳам яшай олиши билан ажралиб туради.
Маълум бўлишича, бактерия эриган олтин бирикмаларига дуч келганда, махсус оқсил ва ферментлар ёрдамида уларни зарарсизлантиради. Натижада заҳарли олтин бирикмалари майда металл олтин заррачаларига айланади. Вақт ўтиши билан бу заррачалар бирлашиб, табиатдаги олтин айланиш жараёнининг бир қисмига айланади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу хусусият келажакда камбағал рудалар ва саноат чиқиндиларидан олтинни экологик хавфсиз усулда ажратиб олиш имконини бериши мумкин. Бундай усулда цианид ёки симоб каби атроф-муҳит учун хавфли кимёвий моддаларни қўллашга эҳтиёж камаяди.
Бироқ олимлар бир муҳим жиҳатни алоҳида таъкидламоқда: бу бактериялар олтинни йўқдан яратмайди. Улар фақат табиатда аллақачон мавжуд бўлган эриган олтин бирикмаларини металл ҳолатдаги олтинга айлантиради.
Кўзга кўринмайдиган ушбу митти организмлар келажакда олтин қазиб олиш технологияларини янада экологик ва самарали қилишда муҳим рол ўйнаши мумкин.
…