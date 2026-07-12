Бактериялар олтин ишлаб чиқарадими? Олимлар қизиқарли ҳақиқатни тушунтирди

·0·Фойдали
Бактериялар олтин ишлаб чиқарадими? Олимлар қизиқарли ҳақиқатни тушунтирди

Олимлар Cupriavidus metallidurans номли ноёб бактерияни ўрганмоқда. Ушбу микроорганизм оғир металлар жуда кўп бўлган муҳитда ҳам яшай олиши билан ажралиб туради.

Маълум бўлишича, бактерия эриган олтин бирикмаларига дуч келганда, махсус оқсил ва ферментлар ёрдамида уларни зарарсизлантиради. Натижада заҳарли олтин бирикмалари майда металл олтин заррачаларига айланади. Вақт ўтиши билан бу заррачалар бирлашиб, табиатдаги олтин айланиш жараёнининг бир қисмига айланади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу хусусият келажакда камбағал рудалар ва саноат чиқиндиларидан олтинни экологик хавфсиз усулда ажратиб олиш имконини бериши мумкин. Бундай усулда цианид ёки симоб каби атроф-муҳит учун хавфли кимёвий моддаларни қўллашга эҳтиёж камаяди.

Бироқ олимлар бир муҳим жиҳатни алоҳида таъкидламоқда: бу бактериялар олтинни йўқдан яратмайди. Улар фақат табиатда аллақачон мавжуд бўлган эриган олтин бирикмаларини металл ҳолатдаги олтинга айлантиради.

Кўзга кўринмайдиган ушбу митти организмлар келажакда олтин қазиб олиш технологияларини янада экологик ва самарали қилишда муҳим рол ўйнаши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳаётни мўъжизага айлантириш мумкинми: жавоб ички ҳолатдан бошланади...Ҳаётни мўъжизага айлантириш мумкинми: жавоб ички ҳолатдан бошланади...10.07, 20:49Орзудаги ҳаётга тўсиқ бўлаётган нарса: ҳаммаси ташқи воқеликда эмасОрзудаги ҳаётга тўсиқ бўлаётган нарса: ҳаммаси ташқи воқеликда эмас10.07, 18:01Таксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирдиТаксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирди09.07, 17:26Пулни қувиш эмас: бойликка олиб борувчи 7 фикр...Пулни қувиш эмас: бойликка олиб борувчи 7 фикр...07.07, 18:26Ҳис-туйғулар ва истакларнинг моддийлашуви қандай рўй беради?Ҳис-туйғулар ва истакларнинг моддийлашуви қандай рўй беради?05.07, 19:06Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?05.07, 18:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!
26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!
Онг остини янгилаш: Хатолардан қўрқиш дастурини қандай ўчириш мумкин?
Онг остини янгилаш: Хатолардан қўрқиш дастурини қандай ўчириш мумкин?