Ҳарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтди
Англия миллий жамоаси сардори Ҳарри Кейн 32 ёшида ҳам энг юқори даражада ўйнаш ва мотивацияни йўқотмаслик сирини очди. Ҳужумчининг айтишича, катта мақсадлардан кўра, бутун мавсумга бўлинган кичик вазифалар унга доимий ўсиш учун куч беради.
Кейн ортда қолган мавсумни муваффақиятли деб баҳолади ва айнан шу натижалар уни янада юқори чўққиларга интилишга ундаётганини таъкидлади.
Кейннинг мотивация усули нимада?
Англия сардорининг фикрича, ҳар қандай фаолиятда инсон ўз олдига аниқ ва қисқа муддатли мақсадлар қўйиши керак.
«Исталган фаолият давомида сизда кичик мотивацияларингиз, мақсад ва вазифаларингиз бўлиши керак», деди у.
Кейннинг айтишича, у бир ой ёки олти ҳафталик даврни алоҳида босқич сифатида кўриб, шу вақт ичида қанча натижага эриша олишини кузатади.
Катта натижа кичик қадамлардан бошланади
Футболчи бутун мавсум давомида ўз олдига кичик мақсадлар қўйишини маълум қилди. Бу унга мотивацияни бир хил даражада сақлаш ва узоқ муддатли вазифалардан чарчаб қолмасликка ёрдам беради.
Кейннинг сўзларига кўра, ҳар бир кичик ютуқ кейинги босқич учун янги куч беради.
Ўтган мавсум унга янада кўпроқ ишонч берди
Ҳужумчи ортда қолган мавсум унинг шахсий мақсадлари нуқтаи назаридан жуда муваффақиятли ўтганини таъкидлади.
«Айнан шу нарса менда мукаммалликка интилишни ва қисқа вақт ичида қанчалик олдинга силжий олишимни кўриш учун энг юқори даражага қараб интилишга куч беради», деди Кейн.
32 ёшда ҳам асосий мақсад ўзгармаган
Ҳарри Кейн учун ёш рақамдан бошқа нарса эмаслигини кўрсатмоқда. У ҳали ҳам ўз натижаларини яхшилаш, юқори савияда қолиш ва янги чўққиларни забт этишга интилмоқда.
Кейннинг ёндашуви оддий, аммо самарали: катта мақсадни майда босқичларга бўлиш ва ҳар бир босқичда ўзингни кечагидан яхшироқ қилиш.
…