Ҳарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтди

·0·Спорт
Ҳарри Кейн 32 ёшида ҳам юқори савияни қандай сақлаётганини айтди

Англия миллий жамоаси сардори Ҳарри Кейн 32 ёшида ҳам энг юқори даражада ўйнаш ва мотивацияни йўқотмаслик сирини очди. Ҳужумчининг айтишича, катта мақсадлардан кўра, бутун мавсумга бўлинган кичик вазифалар унга доимий ўсиш учун куч беради.

Кейн ортда қолган мавсумни муваффақиятли деб баҳолади ва айнан шу натижалар уни янада юқори чўққиларга интилишга ундаётганини таъкидлади.

Кейннинг мотивация усули нимада?

Англия сардорининг фикрича, ҳар қандай фаолиятда инсон ўз олдига аниқ ва қисқа муддатли мақсадлар қўйиши керак.

«Исталган фаолият давомида сизда кичик мотивацияларингиз, мақсад ва вазифаларингиз бўлиши керак», деди у.

Кейннинг айтишича, у бир ой ёки олти ҳафталик даврни алоҳида босқич сифатида кўриб, шу вақт ичида қанча натижага эриша олишини кузатади.

Катта натижа кичик қадамлардан бошланади

Футболчи бутун мавсум давомида ўз олдига кичик мақсадлар қўйишини маълум қилди. Бу унга мотивацияни бир хил даражада сақлаш ва узоқ муддатли вазифалардан чарчаб қолмасликка ёрдам беради.

Кейннинг сўзларига кўра, ҳар бир кичик ютуқ кейинги босқич учун янги куч беради.

Ўтган мавсум унга янада кўпроқ ишонч берди

Ҳужумчи ортда қолган мавсум унинг шахсий мақсадлари нуқтаи назаридан жуда муваффақиятли ўтганини таъкидлади.

«Айнан шу нарса менда мукаммалликка интилишни ва қисқа вақт ичида қанчалик олдинга силжий олишимни кўриш учун энг юқори даражага қараб интилишга куч беради», деди Кейн.

32 ёшда ҳам асосий мақсад ўзгармаган

Ҳарри Кейн учун ёш рақамдан бошқа нарса эмаслигини кўрсатмоқда. У ҳали ҳам ўз натижаларини яхшилаш, юқори савияда қолиш ва янги чўққиларни забт этишга интилмоқда.

Кейннинг ёндашуви оддий, аммо самарали: катта мақсадни майда босқичларга бўлиш ва ҳар бир босқичда ўзингни кечагидан яхшироқ қилиш.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперкомпьютер Норвегия — Англия ўйини фаворитини айтдиСуперкомпьютер Норвегия — Англия ўйини фаворитини айтдиБугун, 20:48Ҳоланд — Кейн тўқнашуви олдидан тахминий таркиблар маълум бўлдиҲоланд — Кейн тўқнашуви олдидан тахминий таркиблар маълум бўлдиБугун, 20:41Томас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирдиТомас Тухель Эрлинг Холанднинг психологик ўйинларига муносабат билдирдиБугун, 18:59Белгия терма жамоасида инқироз: Кевин Де Бруйне ва Тибаут Коуртоис кетиш ҳақида ўйламоқдаБелгия терма жамоасида инқироз: Кевин Де Бруйне ва Тибаут Коуртоис кетиш ҳақида ўйламоқдаБугун, 18:53«Бу баҳсни ОАВ яратмоқда»: Мартинес ҳакамлар ҳақидаги саволга жавоб берди«Бу баҳсни ОАВ яратмоқда»: Мартинес ҳакамлар ҳақидаги саволга жавоб бердиБугун, 18:18Солбаккен Англияни фаворит деб атади, аммо муҳим огоҳлантириш бердиСолбаккен Англияни фаворит деб атади, аммо муҳим огоҳлантириш бердиБугун, 18:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди