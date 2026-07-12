Лионел Месси жаҳон чемпионатларида янги рекорд ўрнатди
Лионел Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги навбатдаги рекордини янада яхшилади. Аргентина сардори Швейцарияга қарши чоракфиналда 10-голли узатмасини амалга оширди.
39 ёшли футболчининг бурчак тўпидан оширган узатмасини Алексис Мак Аллистер бош билан дарвозага йўллади. Шу тариқа Месси мундиаллар тарихидаги энг яхши ассистент сифатидаги устунлигини янада мустаҳкамлади.
Мак Аллистер Мессининг узатмасини голга айлантирди
2026 йилги жаҳон чемпионати чоракфиналида Аргентина ва Швейцария миллий жамоалари тўқнаш келди.
Учрашувда Месси бурчак тўпини аниқ ижро этди, «Ливерпул» яримҳимоячиси Алексис Мак Аллистер эса ҳаводаги тўпни бош билан дарвозага йўллади.
Бу эпизод аргентиналик юлдуз учун тарихий натижага айланди.
Месси Марадонадан яна узоқлашди
Лионел Месси жаҳон чемпионатларидаги ассистлари сонини 10 тага етказди.
Аввалги рекорд Диего Марадонага тегишли бўлиб, афсонавий футболчи мундиалларда 8 та голли узатма амалга оширган эди.
Месси Мисрга қарши 3:2 ҳисобида якунланган учрашувдаёқ ушбу рекордни янгилаган, энди эса фарқни янада оширди.
10 та ассист — 10 нафар турли футболчига
Қизиқ жиҳати, Месси жаҳон чемпионатларидаги барча 10 та голли узатмасини 10 нафар турли жамоадошига берган.
Бу унинг турли авлод ва турли тактик тизимларда ҳам Аргентина ҳужумини бошқара олганини кўрсатади.
39 ёшда ҳам тарих ёзишда давом этмоқда
Лионел Месси 39 ёшида ҳам жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи босқичларида натижага таъсир кўрсатмоқда.
Унинг навбатдаги ассисти нафақат Аргентинага муҳим гол олиб келди, балки мундиаллар тарихидаги рекордини ҳам янада мустаҳкамлади.
…