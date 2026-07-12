Лионел Месси жаҳон чемпионатларида янги рекорд ўрнатди

·0·Спорт
Лионел Месси жаҳон чемпионатларида янги рекорд ўрнатди

Лионел Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги навбатдаги рекордини янада яхшилади. Аргентина сардори Швейцарияга қарши чоракфиналда 10-голли узатмасини амалга оширди.

39 ёшли футболчининг бурчак тўпидан оширган узатмасини Алексис Мак Аллистер бош билан дарвозага йўллади. Шу тариқа Месси мундиаллар тарихидаги энг яхши ассистент сифатидаги устунлигини янада мустаҳкамлади.

Мак Аллистер Мессининг узатмасини голга айлантирди

2026 йилги жаҳон чемпионати чоракфиналида Аргентина ва Швейцария миллий жамоалари тўқнаш келди.

Учрашувда Месси бурчак тўпини аниқ ижро этди, «Ливерпул» яримҳимоячиси Алексис Мак Аллистер эса ҳаводаги тўпни бош билан дарвозага йўллади.

Бу эпизод аргентиналик юлдуз учун тарихий натижага айланди.

Месси Марадонадан яна узоқлашди

Лионел Месси жаҳон чемпионатларидаги ассистлари сонини 10 тага етказди.

Аввалги рекорд Диего Марадонага тегишли бўлиб, афсонавий футболчи мундиалларда 8 та голли узатма амалга оширган эди.

Месси Мисрга қарши 3:2 ҳисобида якунланган учрашувдаёқ ушбу рекордни янгилаган, энди эса фарқни янада оширди.

10 та ассист — 10 нафар турли футболчига

Қизиқ жиҳати, Месси жаҳон чемпионатларидаги барча 10 та голли узатмасини 10 нафар турли жамоадошига берган.

Бу унинг турли авлод ва турли тактик тизимларда ҳам Аргентина ҳужумини бошқара олганини кўрсатади.

39 ёшда ҳам тарих ёзишда давом этмоқда

Лионел Месси 39 ёшида ҳам жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи босқичларида натижага таъсир кўрсатмоқда.

Унинг навбатдаги ассисти нафақат Аргентинага муҳим гол олиб келди, балки мундиаллар тарихидаги рекордини ҳам янада мустаҳкамлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиХави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиБугун, 10:05Солбаккен Англияга қарши аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Солбаккен Англияга қарши аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Бугун, 10:05Тухел ғалабадан кейин ҳам танқид қилди: «Бугун бизга омад кулиб боқди»Тухел ғалабадан кейин ҳам танқид қилди: «Бугун бизга омад кулиб боқди»Бугун, 09:58Беллингҳэм Норвегияни тўхтатди: Англия яримфиналга чиқдиБеллингҳэм Норвегияни тўхтатди: Англия яримфиналга чиқдиБугун, 09:54Макгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлдиМакгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлдиБугун, 09:50Аргентина ярим финалда: Хулиан Альвареснинг супер голи Швейцарияни тўхтатдиАргентина ярим финалда: Хулиан Альвареснинг супер голи Швейцарияни тўхтатдиБугун, 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди