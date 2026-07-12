Беллингҳэм Норвегияни тўхтатди: Англия яримфиналга чиқди
2026 йилги жаҳон чемпионати чоракфиналида Англия миллий жамоаси Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, яримфинал йўлланмасини қўлга киритди. Майамидаги ҳал қилувчи баҳсда Жуд Беллингҳэм икки гол уриб, учрашув қаҳрамонига айланди.
Англия энди финал йўлида Аргентина — Швейцария жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.
Беллингҳэм икки гол билан тақдирни ҳал қилди
АҚШнинг Майами шаҳрида ўтган чоракфинал баҳси кескин курашлар остида кечди. Норвегия рақибга жиддий қаршилик кўрсатган бўлса-да, Англия имкониятлардан самаралироқ фойдаланди.
Учрашувда инглизлар сафидаги ҳар икки голга Жуд Беллингҳэм муаллифлик қилди. Яримҳимоячи муҳим паллада етакчиликни ўз қўлига олиб, жамоасини кейинги босқичга олиб чиқди.
Учрашувнинг энг яхши футболчиси аниқланди
Икки гол урган Беллингҳэм баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди.
У нафақат натижали ҳаракатлари, балки ярим ҳимоядаги фаоллиги, тўп назорати ва ҳужумларни ташкил этишдаги иштироки билан ҳам ажралиб турди.
Норвегиянинг юриши чоракфиналда тўхтади
Эрлинг Ҳоланд ва Мартин Эдегор бошчилигидаги Норвегия турнир давомида яхши таассурот қолдирди. Бироқ чоракфиналда Англия тўсиғидан ўта олмади.
2:1 ҳисобидаги мағлубият Норвегиянинг жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлади.
Англиянинг яримфиналдаги рақиби ким бўлади?
Англия миллий жамоаси яримфиналда Аргентина — Швейцария учрашуви ғолиби билан тўқнаш келади.
Баҳс 15 июлдан 16 июлга ўтар кечаси АҚШнинг Атланта шаҳридаги «Mercedes-Benz Stadium» ўйингоҳида бўлиб ўтади.
Энди асосий савол — Беллингҳэм яримфиналда ҳам Англиянинг бош қаҳрамони бўла оладими?
…