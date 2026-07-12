Беллингҳэм Норвегияни тўхтатди: Англия яримфиналга чиқди

·0·Спорт
Беллингҳэм Норвегияни тўхтатди: Англия яримфиналга чиқди

2026 йилги жаҳон чемпионати чоракфиналида Англия миллий жамоаси Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, яримфинал йўлланмасини қўлга киритди. Майамидаги ҳал қилувчи баҳсда Жуд Беллингҳэм икки гол уриб, учрашув қаҳрамонига айланди.

Англия энди финал йўлида Аргентина — Швейцария жуфтлиги ғолибига қарши майдонга тушади.

Беллингҳэм икки гол билан тақдирни ҳал қилди

АҚШнинг Майами шаҳрида ўтган чоракфинал баҳси кескин курашлар остида кечди. Норвегия рақибга жиддий қаршилик кўрсатган бўлса-да, Англия имкониятлардан самаралироқ фойдаланди.

Учрашувда инглизлар сафидаги ҳар икки голга Жуд Беллингҳэм муаллифлик қилди. Яримҳимоячи муҳим паллада етакчиликни ўз қўлига олиб, жамоасини кейинги босқичга олиб чиқди.

Учрашувнинг энг яхши футболчиси аниқланди

Икки гол урган Беллингҳэм баҳснинг энг яхши футболчиси деб топилди.

У нафақат натижали ҳаракатлари, балки ярим ҳимоядаги фаоллиги, тўп назорати ва ҳужумларни ташкил этишдаги иштироки билан ҳам ажралиб турди.

Норвегиянинг юриши чоракфиналда тўхтади

Эрлинг Ҳоланд ва Мартин Эдегор бошчилигидаги Норвегия турнир давомида яхши таассурот қолдирди. Бироқ чоракфиналда Англия тўсиғидан ўта олмади.

2:1 ҳисобидаги мағлубият Норвегиянинг жаҳон чемпионатидаги иштирокини якунлади.

Англиянинг яримфиналдаги рақиби ким бўлади?

Англия миллий жамоаси яримфиналда Аргентина — Швейцария учрашуви ғолиби билан тўқнаш келади.

Баҳс 15 июлдан 16 июлга ўтар кечаси АҚШнинг Атланта шаҳридаги «Mercedes-Benz Stadium» ўйингоҳида бўлиб ўтади.

Энди асосий савол — Беллингҳэм яримфиналда ҳам Англиянинг бош қаҳрамони бўла оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлдиМакгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлдиБугун, 09:50Аргентина ярим финалда: Хулиан Альвареснинг супер голи Швейцарияни тўхтатдиАргентина ярим финалда: Хулиан Альвареснинг супер голи Швейцарияни тўхтатдиБугун, 09:19Аргентина Швейцарияни қўшимча вақтда мағлуб этдиАргентина Швейцарияни қўшимча вақтда мағлуб этдиБугун, 08:46Томас Тухел Норвегияга қарши ўйиндан кейин жамоасини танқид қилдиТомас Тухел Норвегияга қарши ўйиндан кейин жамоасини танқид қилдиБугун, 07:30Англия Норвегияни қўшимча вақтда мағлуб этдиАнглия Норвегияни қўшимча вақтда мағлуб этдиБугун, 07:10Аргентина ва Швейцария ўйинини сайтимизда жонли кузатингАргентина ва Швейцария ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди