Макгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлди
Беш йиллик танаффусдан кейин октагонга қайтган Конор Макгрегор мухлислари кутмаган натижа қайд этилди. UFC 329 турнирининг марказий жангида ирландиялик юлдуз биринчи раунднинг ўзида Макс Ҳоллоуэйга имкониятни бой берди.
Жангнинг энг драматик лаҳзаси эса илк сониялардаёқ содир бўлди — Макгрегор сирпаниб кетди ва оёғидан жароҳат олди. Бу ҳолат беллашув тақдирига ҳал қилувчи таъсир кўрсатди.
Ҳоллоуэй реваншда ҳисобни тенглаштирди
АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида бўлиб ўтган UFC 329 турнирининг асосий жангида Конор Макгрегор ва Макс Ҳоллоуэй октагонда иккинчи бор тўқнаш келди.
Биринчи раунддаёқ Макгрегор жароҳат олгач, Ҳоллоуэй устунликни қўлга киритди ва жангни ўз фойдасига якунлади.
Шу тариқа америкалик жангчи 2013 йилдаги мағлубият учун реванш олишга муваффақ бўлди. Ўшанда Конор Макгрегор ҳакамларнинг бир овоздан қабул қилган қарори билан ғалаба қозонган эди.
Беш йиллик танаффус кутилган натижани бермади
Бу Конор Макгрегор учун 2021 йил июль ойидан бери илк жанг бўлди.
Узоқ танаффусдан кейинги қайтиш мухлисларда катта қизиқиш уйғотган бўлса-да, ирландиялик собиқ чемпион октагонга муваффақиятли қайта олмади.
Ушбу мағлубиятдан кейин Макгрегорнинг профессионал рекорди:
22 ғалаба;
6 мағлубият.
Макс Ҳоллоуэй эса ҳисобини:
27 ғалаба;
9 мағлубиятга етказди.
UFC 329'нинг бошқа асосий натижалари
Турнирда яна бир қатор қизиқарли жанглар бўлиб ўтди:
Пэдди Пимблетт биринчи раундда Бенуа Сен-Денини бўғиш усули билан мағлуб этди.
Марио Баутиста ҳакамлар қарори билан Кори Сэндҳагендан устун келди.
Брэндон Ройвал учинчи раундда Лонэ Каванани бўғиш усули билан мағлуб қилди.
Кинг Грин биринчи раундда Терренс Маккинини нокаутга учратди.
Роберт Уиттакер учинчи раундда Никита Криловни нокаут қилди.
Гейбл Стивсон биринчи раундда Элайша Эллисонни нокаут билан мағлуб этди.
Энди Макгрегорни нима кутмоқда?
Конор Макгрегорнинг қайтиши мухлислар кутган сценарий бўйича кечмади. Жароҳат ва илк раунддаги мағлубият унинг келажак фаолияти ҳақидаги саволларни янада кўпайтирди.
Энди асосий интрига — ирландиялик афсона яна бир бор октагонга қайтадими ёки UFC 329 унинг фаолиятидаги энг сўнгги катта жанглардан бири бўлиб қоладими?
…