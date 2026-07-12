Макгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлди

·1·Спорт
Макгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлди

Беш йиллик танаффусдан кейин октагонга қайтган Конор Макгрегор мухлислари кутмаган натижа қайд этилди. UFC 329 турнирининг марказий жангида ирландиялик юлдуз биринчи раунднинг ўзида Макс Ҳоллоуэйга имкониятни бой берди.

Жангнинг энг драматик лаҳзаси эса илк сониялардаёқ содир бўлди — Макгрегор сирпаниб кетди ва оёғидан жароҳат олди. Бу ҳолат беллашув тақдирига ҳал қилувчи таъсир кўрсатди.

Ҳоллоуэй реваншда ҳисобни тенглаштирди

АҚШнинг Лас-Вегас шаҳрида бўлиб ўтган UFC 329 турнирининг асосий жангида Конор Макгрегор ва Макс Ҳоллоуэй октагонда иккинчи бор тўқнаш келди.

Биринчи раунддаёқ Макгрегор жароҳат олгач, Ҳоллоуэй устунликни қўлга киритди ва жангни ўз фойдасига якунлади.

Шу тариқа америкалик жангчи 2013 йилдаги мағлубият учун реванш олишга муваффақ бўлди. Ўшанда Конор Макгрегор ҳакамларнинг бир овоздан қабул қилган қарори билан ғалаба қозонган эди.

Беш йиллик танаффус кутилган натижани бермади

Бу Конор Макгрегор учун 2021 йил июль ойидан бери илк жанг бўлди.

Узоқ танаффусдан кейинги қайтиш мухлисларда катта қизиқиш уйғотган бўлса-да, ирландиялик собиқ чемпион октагонга муваффақиятли қайта олмади.

Ушбу мағлубиятдан кейин Макгрегорнинг профессионал рекорди:

  • 22 ғалаба;

  • 6 мағлубият.

Макс Ҳоллоуэй эса ҳисобини:

  • 27 ғалаба;

  • 9 мағлубиятга етказди.

UFC 329'нинг бошқа асосий натижалари

Турнирда яна бир қатор қизиқарли жанглар бўлиб ўтди:

  • Пэдди Пимблетт биринчи раундда Бенуа Сен-Денини бўғиш усули билан мағлуб этди.

  • Марио Баутиста ҳакамлар қарори билан Кори Сэндҳагендан устун келди.

  • Брэндон Ройвал учинчи раундда Лонэ Каванани бўғиш усули билан мағлуб қилди.

  • Кинг Грин биринчи раундда Терренс Маккинини нокаутга учратди.

  • Роберт Уиттакер учинчи раундда Никита Криловни нокаут қилди.

  • Гейбл Стивсон биринчи раундда Элайша Эллисонни нокаут билан мағлуб этди.

Энди Макгрегорни нима кутмоқда?

Конор Макгрегорнинг қайтиши мухлислар кутган сценарий бўйича кечмади. Жароҳат ва илк раунддаги мағлубият унинг келажак фаолияти ҳақидаги саволларни янада кўпайтирди.

Энди асосий интрига — ирландиялик афсона яна бир бор октагонга қайтадими ёки UFC 329 унинг фаолиятидаги энг сўнгги катта жанглардан бири бўлиб қоладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина ярим финалда: Хулиан Альвареснинг супер голи Швейцарияни тўхтатдиАргентина ярим финалда: Хулиан Альвареснинг супер голи Швейцарияни тўхтатдиБугун, 09:19Аргентина Швейцарияни қўшимча вақтда мағлуб этдиАргентина Швейцарияни қўшимча вақтда мағлуб этдиБугун, 08:46Томас Тухел Норвегияга қарши ўйиндан кейин жамоасини танқид қилдиТомас Тухел Норвегияга қарши ўйиндан кейин жамоасини танқид қилдиБугун, 07:30Англия Норвегияни қўшимча вақтда мағлуб этдиАнглия Норвегияни қўшимча вақтда мағлуб этдиБугун, 07:10Аргентина ва Швейцария ўйинини сайтимизда жонли кузатингАргентина ва Швейцария ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 06:00Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия Норвегияни мағлуб этиб ярим финалга йўл олдиЖуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия Норвегияни мағлуб этиб ярим финалга йўл олдиБугун, 04:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди