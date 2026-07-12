Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?

·28·Техно
Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?

Фото: scmp.com

Хитой ҳарбий олимлари сунъий йўлдошлар электроникасига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ўта кучли микротўлқинли қуролни ишлаб чиққан ва синовдан ўтказгани айтилмоқда. South China Morning Post маълумотига кўра, қурилманинг импульс қуввати 100 гигаваттгача етади.

Нашр бу технология АҚШнинг космик инфратузилмаси, жумладан, Starlink сунъий йўлдошлар тармоғи учун жиддий хавф туғдириши мумкинлигини ёзди.

Қувват 100 гигаваттга етказилган

Мутахассислар баҳосига кўра, Ерга яқин орбитадаги сунъий йўлдош электроникасига зарар етказиш учун тахминан бир гигаваттли импульс етарли бўлиши мумкин.

Хитойлик олимлар эса янги қурилма қувватини 100 гигаваттгача оширишга муваффақ бўлгани хабар қилинмоқда. Бироқ бу кўрсаткич қурол узоқ вақт давомида шундай қувватда ишлайди дегани эмас — гап қисқа муддатли импульс ҳақида кетмоқда.

Starlink тармоғи нишонга айланиши мумкинми?

South China Morning Post’нинг ёзишича, микротўлқинли қуроллар сунъий йўлдошларни жисмонан портлатиш ўрнига уларнинг электрон тизимларини ишдан чиқаришга мўлжалланган.

Бундай технология назарий жиҳатдан:

  • алоқа ускуналарига зарар етказиши;

  • навигация ва маълумот узатишни бузиши;

  • сунъий йўлдошлар фаолиятини вақтинча ёки доимий тўхтатиши мумкин.

Шу нуқтаи назардан Starlink каби минглаб аппаратлардан иборат йирик тармоқлар ҳам эҳтимолий нишон сифатида тилга олинмоқда.

Пентагон инфратузилмаси учун арзон таҳдид

Экспертларнинг фикрича, микротўлқинли қуроллар қиммат ракета ёки сунъий йўлдошга қарши тизимларга нисбатан арзонроқ восита бўлиши мумкин.

Бу эса Хитойга АҚШнинг қимматбаҳо космик инфратузилмасига нисбатан камроқ харажат билан босим ўтказиш имконини бериши ҳақидаги тахминларни кучайтирмоқда.

Бироқ бундай қуролнинг реал жанговар масофаси, аниқлиги ва атмосфера шароитидаги самарадорлиги ҳақида очиқ маълумотлар чекланган.

Қурол қаттиқ совуқда ҳам ишлаши айтилди

Хабарда қурилма инновацион литий-ионли конденсаторлар билан жиҳозлангани қайд этилган.

Улар қуролни:

  • жуда тез ишга тушириш;

  • қисқа вақтда катта энергия чиқариш;

  • минус 40 даража совуқда ҳам ишлатиш имконини бериши айтилмоқда.

Космосдаги рақобат янги босқичга чиқмоқда

Сунъий йўлдошлар замонавий армиялар учун алоқа, разведка, навигация ва нишонга олиш тизимларининг асосий қисмига айланган.

Шу сабабли уларни ишдан чиқаришга қаратилган электрон ва микротўлқинли технологиялар келажакдаги ҳарбий рақобатнинг энг муҳим йўналишларидан бири бўлиши мумкин.

Ҳозирча Хитой томонидан қуролнинг тўлиқ техник хусусиятлари ва синов натижалари расман очиқлангани ҳақида маълумот йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Acer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиAcer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиБугун, 10:26Жанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилдиЖанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилдиБугун, 07:52Стеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаСтеве Жобснинг ўғли саратонни даволаш учун сунъий интеллектга таянмоқдаБугун, 05:25Хитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқдиХитой ядровий космик кемалар учун махсус қора қути ишлаб чиқдиБугун, 05:22Boeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиBoeing 737 МАХ 7 сертификатлаш жараёни якунланмоқда: 13 йиллик кутилиш тугайдиБугун, 04:24Lenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этдиLenovo компанияси Intel Вилдкат Лаке процессорли илк ТинкПад ноутбукларини тақдим этдиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги