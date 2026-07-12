Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?
Фото: scmp.com
Хитой ҳарбий олимлари сунъий йўлдошлар электроникасига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ўта кучли микротўлқинли қуролни ишлаб чиққан ва синовдан ўтказгани айтилмоқда. South China Morning Post маълумотига кўра, қурилманинг импульс қуввати 100 гигаваттгача етади.
Нашр бу технология АҚШнинг космик инфратузилмаси, жумладан, Starlink сунъий йўлдошлар тармоғи учун жиддий хавф туғдириши мумкинлигини ёзди.
Қувват 100 гигаваттга етказилган
Мутахассислар баҳосига кўра, Ерга яқин орбитадаги сунъий йўлдош электроникасига зарар етказиш учун тахминан бир гигаваттли импульс етарли бўлиши мумкин.
Хитойлик олимлар эса янги қурилма қувватини 100 гигаваттгача оширишга муваффақ бўлгани хабар қилинмоқда. Бироқ бу кўрсаткич қурол узоқ вақт давомида шундай қувватда ишлайди дегани эмас — гап қисқа муддатли импульс ҳақида кетмоқда.
Starlink тармоғи нишонга айланиши мумкинми?
South China Morning Post’нинг ёзишича, микротўлқинли қуроллар сунъий йўлдошларни жисмонан портлатиш ўрнига уларнинг электрон тизимларини ишдан чиқаришга мўлжалланган.
Бундай технология назарий жиҳатдан:
алоқа ускуналарига зарар етказиши;
навигация ва маълумот узатишни бузиши;
сунъий йўлдошлар фаолиятини вақтинча ёки доимий тўхтатиши мумкин.
Шу нуқтаи назардан Starlink каби минглаб аппаратлардан иборат йирик тармоқлар ҳам эҳтимолий нишон сифатида тилга олинмоқда.
Пентагон инфратузилмаси учун арзон таҳдид
Экспертларнинг фикрича, микротўлқинли қуроллар қиммат ракета ёки сунъий йўлдошга қарши тизимларга нисбатан арзонроқ восита бўлиши мумкин.
Бу эса Хитойга АҚШнинг қимматбаҳо космик инфратузилмасига нисбатан камроқ харажат билан босим ўтказиш имконини бериши ҳақидаги тахминларни кучайтирмоқда.
Бироқ бундай қуролнинг реал жанговар масофаси, аниқлиги ва атмосфера шароитидаги самарадорлиги ҳақида очиқ маълумотлар чекланган.
Қурол қаттиқ совуқда ҳам ишлаши айтилди
Хабарда қурилма инновацион литий-ионли конденсаторлар билан жиҳозлангани қайд этилган.
Улар қуролни:
жуда тез ишга тушириш;
қисқа вақтда катта энергия чиқариш;
минус 40 даража совуқда ҳам ишлатиш имконини бериши айтилмоқда.
Космосдаги рақобат янги босқичга чиқмоқда
Сунъий йўлдошлар замонавий армиялар учун алоқа, разведка, навигация ва нишонга олиш тизимларининг асосий қисмига айланган.
Шу сабабли уларни ишдан чиқаришга қаратилган электрон ва микротўлқинли технологиялар келажакдаги ҳарбий рақобатнинг энг муҳим йўналишларидан бири бўлиши мумкин.
Ҳозирча Хитой томонидан қуролнинг тўлиқ техник хусусиятлари ва синов натижалари расман очиқлангани ҳақида маълумот йўқ.
…