Аргентина қўшимча вақтда Швейцарияни мағлуб этди: энди рақиб — Англия

·67·Спорт
Аргентина қўшимча вақтда Швейцарияни мағлуб этди: энди рақиб — Англия

Аргентина миллий жамоаси ЖЧ–2026 чоракфиналида Швейцарияни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди. Канзас-Ситида кечган драматик баҳсда асосий вақт ғолибни аниқлаб бермади, ҳал қилувчи бурилиш эса қўшимча бўлимларда юз берди.

Учрашув қаҳрамони Хулиан Алварес бўлди. У ажойиб гол уриб, Аргентинани ҳисобда олдинга олиб чиқди ва жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшди.

Баҳс қўшимча вақтга чўзилди

АҚШнинг Канзас-Сити шаҳрида ўтган чоракфинал учрашувида Швейцария амалдаги жаҳон чемпионларига жиддий қаршилик кўрсатди.

Асосий вақтда жамоалар ўртасидаги фарқни аниқлашнинг иложи бўлмади. Шу боис баҳс қўшимча бўлимларга чўзилди.

Айнан шу паллада Аргентина ўз тажрибаси ва индивидуал маҳоратини намойиш қилди.

Алварес супергол билан ўйинни ўзгартирди

Қўшимча вақтда Хулиан Алварес ажойиб зарба билан рақиб дарвозасини ишғол қилди.

Унинг голи Аргентинани ҳисобда олдинга олиб чиқди ва учрашувдаги психологик устунликни жамоаси томонига ўтказди.

Шундан сўнг аргентиналиклар яна бир гол уриб, якуний ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.

Учрашувнинг энг яхши футболчиси

Хулиан Алварес баҳснинг энг яхши ўйинчиси деб топилди.

Унинг суперголидан ташқари, ҳужумчи бутун ўйин давомида фаол ҳаракат қилди, рақиб ҳимоясига босим ўтказди ва ҳал қилувчи паллада масъулиятни ўз зиммасига олди.

Яримфиналда катта тўқнашув

Аргентина энди яримфиналда Англия миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Учрашув 15 июлдан 16 июлга ўтар кечаси АҚШнинг Атланта шаҳридаги «Mercedes-Benz Stadium» ўйингоҳида бўлиб ўтади.

Бир томонда Месси ва Алварес бошчилигидаги Аргентина, иккинчи томонда Беллингҳэм ва Кейн етакчилигидаги Англия — финал йўлланмаси учун катта футбол жанги кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси жаҳон чемпионатларида янги рекорд ўрнатдиЛионель Месси жаҳон чемпионатларида янги рекорд ўрнатдиБугун, 10:07Хави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиХави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиБугун, 10:05Солбаккен Англияга қарши аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Солбаккен Англияга қарши аламли мағлубиятдан сўнг нималар деди?Бугун, 10:05Тухел ғалабадан кейин ҳам танқид қилди: «Бугун бизга омад кулиб боқди»Тухел ғалабадан кейин ҳам танқид қилди: «Бугун бизга омад кулиб боқди»Бугун, 09:58Беллингҳэм Норвегияни тўхтатди: Англия яримфиналга чиқдиБеллингҳэм Норвегияни тўхтатди: Англия яримфиналга чиқдиБугун, 09:54Макгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлдиМакгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлдиБугун, 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди