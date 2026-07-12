Аргентина қўшимча вақтда Швейцарияни мағлуб этди: энди рақиб — Англия
Аргентина миллий жамоаси ЖЧ–2026 чоракфиналида Швейцарияни 3:1 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди. Канзас-Ситида кечган драматик баҳсда асосий вақт ғолибни аниқлаб бермади, ҳал қилувчи бурилиш эса қўшимча бўлимларда юз берди.
Учрашув қаҳрамони Хулиан Алварес бўлди. У ажойиб гол уриб, Аргентинани ҳисобда олдинга олиб чиқди ва жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшди.
Баҳс қўшимча вақтга чўзилди
АҚШнинг Канзас-Сити шаҳрида ўтган чоракфинал учрашувида Швейцария амалдаги жаҳон чемпионларига жиддий қаршилик кўрсатди.
Асосий вақтда жамоалар ўртасидаги фарқни аниқлашнинг иложи бўлмади. Шу боис баҳс қўшимча бўлимларга чўзилди.
Айнан шу паллада Аргентина ўз тажрибаси ва индивидуал маҳоратини намойиш қилди.
Алварес супергол билан ўйинни ўзгартирди
Қўшимча вақтда Хулиан Алварес ажойиб зарба билан рақиб дарвозасини ишғол қилди.
Унинг голи Аргентинани ҳисобда олдинга олиб чиқди ва учрашувдаги психологик устунликни жамоаси томонига ўтказди.
Шундан сўнг аргентиналиклар яна бир гол уриб, якуний ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Учрашувнинг энг яхши футболчиси
Хулиан Алварес баҳснинг энг яхши ўйинчиси деб топилди.
Унинг суперголидан ташқари, ҳужумчи бутун ўйин давомида фаол ҳаракат қилди, рақиб ҳимоясига босим ўтказди ва ҳал қилувчи паллада масъулиятни ўз зиммасига олди.
Яримфиналда катта тўқнашув
Аргентина энди яримфиналда Англия миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Учрашув 15 июлдан 16 июлга ўтар кечаси АҚШнинг Атланта шаҳридаги «Mercedes-Benz Stadium» ўйингоҳида бўлиб ўтади.
Бир томонда Месси ва Алварес бошчилигидаги Аргентина, иккинчи томонда Беллингҳэм ва Кейн етакчилигидаги Англия — финал йўлланмаси учун катта футбол жанги кутилмоқда.
…