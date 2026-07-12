Аргентина ярим финалда: Хулиан Альвареснинг супер голи Швейцарияни тўхтатди

·14·Спорт
Аргентина ярим финалда: Хулиан Альвареснинг супер голи Швейцарияни тўхтатди

Жаҳон чемпионати чорак финали доирасида Аргентина ва Швейцария терма жамоалари ўртасидаги учрашув кутилмаган драма ва кескин курашларга бой бўлди. Амалдаги чемпионлар қийинчилик билан бўлса-да, 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритишди. Канзас-Сити шаҳридаги стадионда кечган баҳс нафақат голлар, балки ҳакамларнинг баҳсли қарорлари билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйиннинг илк дақиқаларида Швейцария тўп назоратини ўз қўлига олганига қарамай, ҳисобни Аргентина очишга муваффақ бўлди. 10-дақиқада Лионель Месси томонидан амалга оширилган бурчак тўпини Алексис Мак Аллистер боши билан дарвозага аниқ йўллади. Бўйи унчалик баланд бўлмаган ярим ҳимоячининг бундай зарбаси Грегор Кобел учун кутилмаган ҳолат бўлди. Шундан сўнг, Лионель Скалони шогирдлари ҳимоявий ўйинга ўтиб, рақибга кенг майдон яратиб беришди.

VAR ва қизил карточка: Ўйиннинг бурилиш нуқтаси

Иккинчи бўлимда Швейцариянинг босими ўз мевасини берди. 66-дақиқада Дан Ндое тезкор қарши ҳужумни ташкил қилиб, Рикардо Родригуез билан ажойиб комбинациядан сўнг ҳисобни тенглаштирди. Бу гол ўйин темпини мутлақо ўзгартириб юборди ва швейцарияликлар руҳий устунликка эга бўлишди. Бироқ, учрашувнинг энг баҳсли вазияти айнан шу паллада юз берди.

Ҳакам дастлаб Леандро Паредесга Бреэл Эмболога қарши ишлатилган қўполлик учун сариқ карточка кўрсатган эди. Аммо VAR текширувидан сўнг қарор ўзгартирилди: Паредеснинг жазоси бекор қилинди, аксинча, Эмболо симуляция ишлатган деб топилиб, иккинчи сариқ карточка билан майдондан четлатилди. Бу қарор Швейцария лагерида катта эътирозларга сабаб бўлди, чунки жамоа камчилик бўлиб қолиши ўйин тақдирини ҳал қилди.

Асосий вақт дуранг билан якунлангач, қўшимча бўлимларда Аргентина босимни кучайтирди. Турнир давомида ўз ўйинини топа олмаётган Хулиан Альварес 112-дақиқада ҳақиқий мўъжиза кўрсатди. У чап қанотдан рақиб жарима майдонига яқинлашиб, дарвозанинг юқори бурчагига қайтариб бўлмас "ракета" йўллади. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу гол Швейцариянинг барча умидларини чиппакка чиқарди.

Учрашув якунланиши арафасида, Мурат Якин шогирдлари бор кучи билан олдинга ташланган бир пайтда, Аргентина қарши ҳужумда учинчи голни урди. Лаутаро Мартинез баҳсга якуний нуқтани қўйди. Гарчи ҳисоб 3:1 кўринишини олган бўлса-да, ўйин давомида Швейцария жаҳон чемпионларига муносиб қаршилик кўрсата олди. Энди Аргентина ярим финалда Англия терма жамоасига қарши майдонга тушади.

АргентинаШвейцарияЖаҳон ЧемпионатиЛионель МессиХулиан Альварес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина Швейцарияни қўшимча вақтда мағлуб этдиАргентина Швейцарияни қўшимча вақтда мағлуб этдиБугун, 08:46Томас Тухел Норвегияга қарши ўйиндан кейин жамоасини танқид қилдиТомас Тухел Норвегияга қарши ўйиндан кейин жамоасини танқид қилдиБугун, 07:30Англия Норвегияни қўшимча вақтда мағлуб этдиАнглия Норвегияни қўшимча вақтда мағлуб этдиБугун, 07:10Аргентина ва Швейцария ўйинини сайтимизда жонли кузатингАргентина ва Швейцария ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 06:00Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия Норвегияни мағлуб этиб ярим финалга йўл олдиЖуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия Норвегияни мағлуб этиб ярим финалга йўл олдиБугун, 04:50Норвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингНорвегия ва Англия ўйинини сайтимизда жонли кузатингБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди