Аргентина ярим финалда: Хулиан Альвареснинг супер голи Швейцарияни тўхтатди
Жаҳон чемпионати чорак финали доирасида Аргентина ва Швейцария терма жамоалари ўртасидаги учрашув кутилмаган драма ва кескин курашларга бой бўлди. Амалдаги чемпионлар қийинчилик билан бўлса-да, 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритишди. Канзас-Сити шаҳридаги стадионда кечган баҳс нафақат голлар, балки ҳакамларнинг баҳсли қарорлари билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйиннинг илк дақиқаларида Швейцария тўп назоратини ўз қўлига олганига қарамай, ҳисобни Аргентина очишга муваффақ бўлди. 10-дақиқада Лионель Месси томонидан амалга оширилган бурчак тўпини Алексис Мак Аллистер боши билан дарвозага аниқ йўллади. Бўйи унчалик баланд бўлмаган ярим ҳимоячининг бундай зарбаси Грегор Кобел учун кутилмаган ҳолат бўлди. Шундан сўнг, Лионель Скалони шогирдлари ҳимоявий ўйинга ўтиб, рақибга кенг майдон яратиб беришди.
VAR ва қизил карточка: Ўйиннинг бурилиш нуқтасиИккинчи бўлимда Швейцариянинг босими ўз мевасини берди. 66-дақиқада Дан Ндое тезкор қарши ҳужумни ташкил қилиб, Рикардо Родригуез билан ажойиб комбинациядан сўнг ҳисобни тенглаштирди. Бу гол ўйин темпини мутлақо ўзгартириб юборди ва швейцарияликлар руҳий устунликка эга бўлишди. Бироқ, учрашувнинг энг баҳсли вазияти айнан шу паллада юз берди.
Ҳакам дастлаб Леандро Паредесга Бреэл Эмболога қарши ишлатилган қўполлик учун сариқ карточка кўрсатган эди. Аммо VAR текширувидан сўнг қарор ўзгартирилди: Паредеснинг жазоси бекор қилинди, аксинча, Эмболо симуляция ишлатган деб топилиб, иккинчи сариқ карточка билан майдондан четлатилди. Бу қарор Швейцария лагерида катта эътирозларга сабаб бўлди, чунки жамоа камчилик бўлиб қолиши ўйин тақдирини ҳал қилди.
Асосий вақт дуранг билан якунлангач, қўшимча бўлимларда Аргентина босимни кучайтирди. Турнир давомида ўз ўйинини топа олмаётган Хулиан Альварес 112-дақиқада ҳақиқий мўъжиза кўрсатди. У чап қанотдан рақиб жарима майдонига яқинлашиб, дарвозанинг юқори бурчагига қайтариб бўлмас "ракета" йўллади. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу гол Швейцариянинг барча умидларини чиппакка чиқарди.
Учрашув якунланиши арафасида, Мурат Якин шогирдлари бор кучи билан олдинга ташланган бир пайтда, Аргентина қарши ҳужумда учинчи голни урди. Лаутаро Мартинез баҳсга якуний нуқтани қўйди. Гарчи ҳисоб 3:1 кўринишини олган бўлса-да, ўйин давомида Швейцария жаҳон чемпионларига муносиб қаршилик кўрсата олди. Энди Аргентина ярим финалда Англия терма жамоасига қарши майдонга тушади.
…