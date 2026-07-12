Тухел ғалабадан кейин ҳам танқид қилди: «Бугун бизга омад кулиб боқди»

·3·Спорт
Тухел ғалабадан кейин ҳам танқид қилди: «Бугун бизга омад кулиб боқди»

Англия миллий жамоаси ЖЧ–2026 чоракфиналида Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди. Аммо бош мураббий Томас Тухел натижадан мамнун бўлса-да, жамоасининг ўйинидан очиқчасига норози эканини билдирди.

Германиялик мутахассис Англия яримфиналга чиққанини катта ютуқ деб атади, бироқ бундай ўйин билан финалга чиқиш жуда қийин бўлишини яширмади.

«Ҳолатимизни ўзимиз қийинлаштирдик»

Тухелнинг фикрича, Англия Норвегияга қарши баҳсда кўплаб техник хатоларга йўл қўйган ва ўйин суръатини етарли даражада ушлаб тура олмаган.

«Бугун ҳолатимизни ўзимиз жуда қийинлаштирдик. Шунга қарамай, натижа ажойиб. Биз яримфиналга чиқдик, бу жуда зўр. Лекин ўйинимиздан қониқмадим. Ҳар томонлама», деди у.

Мураббий жамоада фидойилик бўлганини, аммо бепарволик ва изчиллик етишмаганини таъкидлади.

«Бугун бизга омад кулиб боқди»

Англия устози жамоаси етарлича тез ҳаракат қилмагани ва рақибга ўзи имкониятлар яратиб берганини тан олди.

«Биз етарлича тез ҳаракат қилмадик, ўйинимиз изчил эмасди. Бугун бизга омад кулиб боқди», деди Тухел.

Бу баёнот мураббийнинг натижага қарамай, яримфинал олдидан жиддий хавотирлари борлигини кўрсатди.

Муаммо психологияда эмас

Тухелдан футболчиларнинг бундай ўйини психологик босим билан боғлиқми, деб сўралди.

У эса муаммо характерда эмас, балки ўйин сифатида эканини айтди.

«Гап психологияда эмас. Аксинча, характер борасида ҳаммаси жойида. Уни ҳатто қутига солиб сотса ҳам бўлади. Муаммо ўйин сифатида — биз яхшироқ ўйнашимиз керак», деди мураббий.

Захирадан тушганлар мақтовга сазовор бўлди

Тухел иккинчи бўлимда майдонга тушган футболчиларнинг ўйинини алоҳида эътироф этди.

Унинг сўзларига кўра:

  • Рис Жеймс ажойиб ўйин кўрсатди;

  • Морган Рожерс фантастик ҳаракат қилди;

  • Эберечи Эзе ва Жед Спенс ўйин давомида янада кучайди.

Мураббий ушбу футболчилар жамоага керакли энергия ва фаоллик олиб кирганини таъкидлади.

Беллингҳэмга қисқа, аммо кучли таъриф

Норвегияга қарши баҳсда икки гол урган Жуд Беллингҳэм ҳақида Тухел ортиқча изоҳга ҳожат йўқлигини айтди.

«У ҳар бир ўйинда шу даражада ҳаракат қилади. Жуд — жаҳон даражасидаги футболчи», деди у.

Яримфиналгача атиги уч кун

Англия яримфиналда Аргентинага қарши майдонга тушади.

Тухелнинг айтишича, жамоада тайёргарлик учун бор-йўғи уч кун бор.

«Биз янада кучлироқ бўламиз. Бунга мажбурмиз. Ҳозир эса бу муваффақиятни нишонлаш ва ушбу лаҳзадан завқ олиш керак. Бизга финалга чиқиш учун кўп нарса керак бўлади», деди Англия бош мураббийи.

Энди асосий савол — Англия яримфиналгача ўйин сифатини кескин яхшилай оладими?

Томас ТухельАнглияНорвегияРис Джеймс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беллингҳэм Норвегияни тўхтатди: Англия яримфиналга чиқдиБеллингҳэм Норвегияни тўхтатди: Англия яримфиналга чиқдиБугун, 09:54Макгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлдиМакгрегорнинг қайтиши фожиа билан тугади: Конор илк раундда мағлуб бўлдиБугун, 09:50Аргентина ярим финалда: Хулиан Альвареснинг супер голи Швейцарияни тўхтатдиАргентина ярим финалда: Хулиан Альвареснинг супер голи Швейцарияни тўхтатдиБугун, 09:19Аргентина Швейцарияни қўшимча вақтда мағлуб этдиАргентина Швейцарияни қўшимча вақтда мағлуб этдиБугун, 08:46Томас Тухел Норвегияга қарши ўйиндан кейин жамоасини танқид қилдиТомас Тухел Норвегияга қарши ўйиндан кейин жамоасини танқид қилдиБугун, 07:30Англия Норвегияни қўшимча вақтда мағлуб этдиАнглия Норвегияни қўшимча вақтда мағлуб этдиБугун, 07:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди