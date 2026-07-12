Тухел ғалабадан кейин ҳам танқид қилди: «Бугун бизга омад кулиб боқди»
Англия миллий жамоаси ЖЧ–2026 чоракфиналида Норвегияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, яримфиналга йўл олди. Аммо бош мураббий Томас Тухел натижадан мамнун бўлса-да, жамоасининг ўйинидан очиқчасига норози эканини билдирди.
Германиялик мутахассис Англия яримфиналга чиққанини катта ютуқ деб атади, бироқ бундай ўйин билан финалга чиқиш жуда қийин бўлишини яширмади.
«Ҳолатимизни ўзимиз қийинлаштирдик»
Тухелнинг фикрича, Англия Норвегияга қарши баҳсда кўплаб техник хатоларга йўл қўйган ва ўйин суръатини етарли даражада ушлаб тура олмаган.
«Бугун ҳолатимизни ўзимиз жуда қийинлаштирдик. Шунга қарамай, натижа ажойиб. Биз яримфиналга чиқдик, бу жуда зўр. Лекин ўйинимиздан қониқмадим. Ҳар томонлама», деди у.
Мураббий жамоада фидойилик бўлганини, аммо бепарволик ва изчиллик етишмаганини таъкидлади.
«Бугун бизга омад кулиб боқди»
Англия устози жамоаси етарлича тез ҳаракат қилмагани ва рақибга ўзи имкониятлар яратиб берганини тан олди.
«Биз етарлича тез ҳаракат қилмадик, ўйинимиз изчил эмасди. Бугун бизга омад кулиб боқди», деди Тухел.
Бу баёнот мураббийнинг натижага қарамай, яримфинал олдидан жиддий хавотирлари борлигини кўрсатди.
Муаммо психологияда эмас
Тухелдан футболчиларнинг бундай ўйини психологик босим билан боғлиқми, деб сўралди.
У эса муаммо характерда эмас, балки ўйин сифатида эканини айтди.
«Гап психологияда эмас. Аксинча, характер борасида ҳаммаси жойида. Уни ҳатто қутига солиб сотса ҳам бўлади. Муаммо ўйин сифатида — биз яхшироқ ўйнашимиз керак», деди мураббий.
Захирадан тушганлар мақтовга сазовор бўлди
Тухел иккинчи бўлимда майдонга тушган футболчиларнинг ўйинини алоҳида эътироф этди.
Унинг сўзларига кўра:
Рис Жеймс ажойиб ўйин кўрсатди;
Морган Рожерс фантастик ҳаракат қилди;
Эберечи Эзе ва Жед Спенс ўйин давомида янада кучайди.
Мураббий ушбу футболчилар жамоага керакли энергия ва фаоллик олиб кирганини таъкидлади.
Беллингҳэмга қисқа, аммо кучли таъриф
Норвегияга қарши баҳсда икки гол урган Жуд Беллингҳэм ҳақида Тухел ортиқча изоҳга ҳожат йўқлигини айтди.
«У ҳар бир ўйинда шу даражада ҳаракат қилади. Жуд — жаҳон даражасидаги футболчи», деди у.
Яримфиналгача атиги уч кун
Англия яримфиналда Аргентинага қарши майдонга тушади.
Тухелнинг айтишича, жамоада тайёргарлик учун бор-йўғи уч кун бор.
«Биз янада кучлироқ бўламиз. Бунга мажбурмиз. Ҳозир эса бу муваффақиятни нишонлаш ва ушбу лаҳзадан завқ олиш керак. Бизга финалга чиқиш учун кўп нарса керак бўлади», деди Англия бош мураббийи.
Энди асосий савол — Англия яримфиналгача ўйин сифатини кескин яхшилай оладими?
…