Ўзбекистонда озиқ-овқат ишлаб чиқариш ҳажми ошди

·2·Иқтисодиёт
Ўзбекистонда озиқ-овқат ишлаб чиқариш ҳажми ошди

2026 йилнинг январь-май ойларида Ўзбекистонда йирик корхоналар томонидан 57,2 трлн сўмлик озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.

Қўмита маълумотларига кўра, ушбу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 7,9 фоизга ошган.

Ҳудудлар кесимида энг юқори натижа Тошкент шаҳрида қайд этилди. Пойтахтда беш ойда 10,2 трлн сўмлик озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган.

Кейинги ўринларда Тошкент вилояти 7,9 трлн сўм, Самарқанд вилояти 7,7 трлн сўм натижа билан қайд этилди.

Андижон ва Фарғона вилоятларида ишлаб чиқариш ҳажми 4,5 трлн сўмдан бўлган. Бухорода 3,7 трлн сўм, Қашқадарё ва Наманган вилоятларида 3,5 трлн сўмдан озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган.

Қорақалпоғистон Республикасида бу кўрсаткич 2,5 трлн сўмни, Навоий вилоятида 2,4 трлн сўмни ташкил этган.

Хоразмда 1,8 трлн сўм, Сурхондарё ва Сирдарё вилоятларида 1,7 трлн сўмдан, Жиззах вилоятида эса 1,6 трлн сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилган.

ЎзбекистонМиллий статистика қўмитасиОзиқ-овқатТошкент шаҳриСамарқандИшлаб чиқариш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

13 июль учун валюта курслари эълон қилинди13 июль учун валюта курслари эълон қилинди10.07, 16:15Ўзбекистонга кондиционер олиб кириш 11,5 фоизга кўпайдиЎзбекистонга кондиционер олиб кириш 11,5 фоизга кўпайди10.07, 12:20Жаҳон банки Ўзбекистонга миллиардлаб доллар олиб келувчи 3 та соҳани маълум қилдиЖаҳон банки Ўзбекистонга миллиардлаб доллар олиб келувчи 3 та соҳани маълум қилди10.07, 11:1313 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда13 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда10.07, 10:40BYD заводи кенгайтирилади: Blade аккумуляторлари ва электр автобуслар ишлаб чиқариладиBYD заводи кенгайтирилади: Blade аккумуляторлари ва электр автобуслар ишлаб чиқарилади09.07, 21:40Солиқ қўмитаси кешбэк бекор қилинмаслигини маълум қилдиСолиқ қўмитаси кешбэк бекор қилинмаслигини маълум қилди09.07, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда