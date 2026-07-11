Куртуа Бельгия термасидан кетиши мумкин: дарвозабон кутилмаган қарорини айтди
Бельгия миллий жамоаси дарвозабони Тибо Куртуа термадаги фаолиятини вақтинча тўхтатишни режалаштираётганини маълум қилди. 34 ёшли посбон Миллатлар лигасида иштирок этмаслиги, кейинчалик эса Евро–2028 саралаши олдидан қайтиши мумкинлигини айтди.
Энг қизиғи, Куртуа Испанияга қарши ЖЧ–2026 чоракфинал баҳси унинг миллий жамоадаги сўнгги ўйини бўлиб қолиши эҳтимолини ҳам истисно этмади.
Куртуа Миллатлар лигасини ўтказиб юбориши мумкин
«Реал» дарвозабони яқин вақт ичида Бельгия термасида кўринмаслиги мумкинлигини очиқ айтди.
«Кўрамиз. Эҳтимол, Миллатлар лигасида иштирок этмасман, чунки бу энг муҳим мусобақа эмас», деди Куртуа.
Унинг сўзларига кўра, ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган.
Евро–2028 саралашида қайтиши эҳтимол
Куртуа миллий жамоа билан алоқани бутунлай узмоқчи эмас. У Евро–2028 саралаш босқичи олдидан яна термага қайтиш вариантини ҳам тилга олди.
«Балки Евро–2028 саралаш босқичига қайтарман. Лекин якуний қарор барибир федерация ихтиёрида», деди у.
Бу гаплар дарвозабоннинг фаолиятига нуқта қўймаётгани, балки вақтинча танаффус ҳақида ўйлаётганини кўрсатади.
Испанияга қарши ўйин сўнггиси бўлиши мумкин
Куртуа энг кескин фикрини ЖЧ–2026 чоракфиналида Испанияга қарши баҳсдан кейин билдирди.
«Бугунги ўйин мен учун терма жамоадаги сўнгги баҳс бўлиши ҳам мумкин», деди у.
Бу баёнот Бельгия мухлислари орасида катта муҳокамага сабаб бўлиши кутилмоқда.
Бельгия учун жиддий йўқотиш
Тибо Куртуа кўп йиллардан бери Бельгия миллий жамоасининг асосий дарвозабони ва етакчиларидан бири ҳисобланади. Унинг эҳтимолий танаффуси жамоа ҳимояси ва катта турнирлар режасига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.
Энди асосий савол — Куртуа фақат Миллатлар лигасини ўтказиб юборадими ёки Испанияга қарши баҳс ҳақиқатан ҳам унинг Бельгия термасидаги охирги ўйини бўлиб қоладими?
…