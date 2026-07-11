Куртуа Бельгия термасидан кетиши мумкин: дарвозабон кутилмаган қарорини айтди

·0·Спорт
Куртуа Бельгия термасидан кетиши мумкин: дарвозабон кутилмаган қарорини айтди

Бельгия миллий жамоаси дарвозабони Тибо Куртуа термадаги фаолиятини вақтинча тўхтатишни режалаштираётганини маълум қилди. 34 ёшли посбон Миллатлар лигасида иштирок этмаслиги, кейинчалик эса Евро–2028 саралаши олдидан қайтиши мумкинлигини айтди.

Энг қизиғи, Куртуа Испанияга қарши ЖЧ–2026 чоракфинал баҳси унинг миллий жамоадаги сўнгги ўйини бўлиб қолиши эҳтимолини ҳам истисно этмади.

Куртуа Миллатлар лигасини ўтказиб юбориши мумкин

«Реал» дарвозабони яқин вақт ичида Бельгия термасида кўринмаслиги мумкинлигини очиқ айтди.

«Кўрамиз. Эҳтимол, Миллатлар лигасида иштирок этмасман, чунки бу энг муҳим мусобақа эмас», деди Куртуа.

Унинг сўзларига кўра, ҳозирча якуний қарор қабул қилинмаган.

Евро–2028 саралашида қайтиши эҳтимол

Куртуа миллий жамоа билан алоқани бутунлай узмоқчи эмас. У Евро–2028 саралаш босқичи олдидан яна термага қайтиш вариантини ҳам тилга олди.

«Балки Евро–2028 саралаш босқичига қайтарман. Лекин якуний қарор барибир федерация ихтиёрида», деди у.

Бу гаплар дарвозабоннинг фаолиятига нуқта қўймаётгани, балки вақтинча танаффус ҳақида ўйлаётганини кўрсатади.

Испанияга қарши ўйин сўнггиси бўлиши мумкин

Куртуа энг кескин фикрини ЖЧ–2026 чоракфиналида Испанияга қарши баҳсдан кейин билдирди.

«Бугунги ўйин мен учун терма жамоадаги сўнгги баҳс бўлиши ҳам мумкин», деди у.

Бу баёнот Бельгия мухлислари орасида катта муҳокамага сабаб бўлиши кутилмоқда.

Бельгия учун жиддий йўқотиш

Тибо Куртуа кўп йиллардан бери Бельгия миллий жамоасининг асосий дарвозабони ва етакчиларидан бири ҳисобланади. Унинг эҳтимолий танаффуси жамоа ҳимояси ва катта турнирлар режасига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Энди асосий савол — Куртуа фақат Миллатлар лигасини ўтказиб юборадими ёки Испанияга қарши баҳс ҳақиқатан ҳам унинг Бельгия термасидаги охирги ўйини бўлиб қоладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майамида катта шахмат дуэли: Ўзбекистон АҚШ юлдузларига қарши ўйнайдиМайамида катта шахмат дуэли: Ўзбекистон АҚШ юлдузларига қарши ўйнайдиКеча, 23:49Разамбек Жамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкалик рақибини мағлуб этдиРазамбек Жамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкалик рақибини мағлуб этдиКеча, 23:38Хаби Алонсо «Челси»даги илк сўзларини айтдиХаби Алонсо «Челси»даги илк сўзларини айтдиКеча, 23:131285 долларлик чипта 1 миллионга чиқди: Норвегия — Англия баҳсидаги ҳолат1285 долларлик чипта 1 миллионга чиқди: Норвегия — Англия баҳсидаги ҳолатКеча, 22:27Чинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирдиЧинедунинг дубли «Пахтакор»га сўнгги назорат ўйинида ғалаба келтирдиКеча, 22:1925 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилди25 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатидан уйга қайтгач, ўз жонига қасд қилдиКеча, 22:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди