Жуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқда

·0·Спорт
Жуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқда

Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид клубининг етакчи ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем яна бир бор жароҳат муаммоси билан диққат марказига тушди. Жаҳон чемпионати чорак финали доирасидаги Норвегияга қарши баҳсда футболчи ўзининг чап елкасини ушлаб, оғриқ сезаётганини намойиш этган кадрлар тарқалди. Бу ҳолат нафақат мухлисларни, балки терма жамоа мураббийлар штабини ҳам жиддий ташвишга солиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маямидаги "Ҳард Рокк Стадиум"да бўлиб ўтган шиддатли учрашув давомида 23 ёшли юлдуз рақиб билан тўқнашувдан сўнг юзида азоб аломатлари билан елкасини ушлагани камералар объективига муҳрланган. Эътиборлиси, Беллингэм ушбу муаммони бартараф этиш учун аввалроқ жарроҳлик амалиётини ўтаган эди, бироқ Норвегияга қарши ўйин унинг тўлиқ соғаймаган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни келтириб чиқарди.

Тиббий штаб назорати ва ярим ҳимоячининг хавотири

Учрашувнинг 30-дақиқасида футболчиларга сув ичиш учун берилган танаффус пайтида, бош мураббий Томас Тухель тактик кўрсатмалар бераётган бир вақтда, Беллингэм жамоа физиотерапевти билан узоқ суҳбатлашди. Goal.com нашри хабарига кўра, у айнан елка бўғимидаги ноқулайликдан шикоят қилган. Шунингдек, ўйиндан кейинги интервю жараёнида ҳам футболчи қайта-қайта елкасига қўл теккизиб, оғриқ борлигини яшира олмаган.

Жуд Беллингем ўтмишда ушбу жароҳатнинг нафақат жисмоний, балки руҳий таъсири ҳақида ҳам очиқ гапирган эди. Унинг сўзларига кўра, елкасидан яна жароҳат олиш қўрқуви унга ўзининг энг юқори даражасидаги ўйинини кўрсатишга халақит берган. "Елка жароҳати бутун танамга таъсир қилди. Агар йиқилсам, бўғим яна чиқиб кетишини ўйлаб, бор кучим билан ўйнай олмасдим", деган эди футболчи операциядан олдин.

Англия терма жамоаси учун Беллингэмнинг соғлиғи ўта муҳим аҳамиятга эга. Статистикага кўра, футболчи терма жамоа сафида урган 12 та голнинг 9 тасини айнан йирик турнирларда киритган. Шу сабабли, Томас Тухель уни жамоанинг энг муҳим паллалардаги асосий қуроли сифатида кўради. Ҳозирда тиббий ходимлар футболчини кейинги ҳал қилувчи баҳсга тайёрлаш учун бор имкониятларини ишга солишмоқда.

Кейинги рақиб — Аргентина

Англия терма жамоасини олдинда янада қийинроқ синов кутиб турибди. Ярим финал йўлланмасини қўлга киритган "уч шерлар" энди Атлантага йўл олади. У ерда уларга Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина терма жамоаси рақиблик қилади. Беллингэмнинг 39 ёшли афсонавий Месси билан тўқнашувда майдонга тушиши сўроқ остида турибди.

Агар Беллингэм ушбу жароҳат сабаб сафдан чиқса, бу Англия учун ўрнини тўлдириб бўлмас йўқотиш бўлиши мумкин. Реал Мадрид клуби ҳам ўз юлдузининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда, чунки клуб мавсумнинг қолган қисмида ўз етакчисининг хизматларидан маҳрум бўлишни истамайди. Яқин соатлар ичида ўтказиладиган чуқурлаштирилган тиббий кўрик футболчининг ярим финалда иштирок этиши ёки этмаслигига ойдинлик киритади.

Жуде БеллингэмАнглияРеал МадридЖаҳон ЧемпионатиЖароҳат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиМесси ЖЧ–2026да ҳеч ким уддаламаган натижани қайд этдиБугун, 18:04Кейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилдиКейн Норвегия мағлуб этилган ўйиндан сўнг мухлисларга мурожаат қилдиБугун, 18:00Хулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиХулиан Альварес Англияга қарши ўйин олдидан очиқ баёнот бердиБугун, 17:56ЖЧ–2026да тарихий ҳолат: яримфиналга рейтингдаги энг кучли тўрт жамоа чиқдиЖЧ–2026да тарихий ҳолат: яримфиналга рейтингдаги энг кучли тўрт жамоа чиқдиБугун, 17:55«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақида«Бутунлай тушкун ҳолатдаман»: Макгрегор UFC 329 турниридаги мағлубияти ҳақидаБугун, 17:48Ҳоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ бердиҲоланднинг отаси ҳакамни киноя қилди, ФИФА эса баҳсли голга изоҳ бердиБугун, 17:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди