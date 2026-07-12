Жуд Беллингем жароҳати: Англия терма жамоаси юлдузининг ҳолати хавотир уйғотмоқда
Англия терма жамоаси ва Реал Мадрид клубининг етакчи ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем яна бир бор жароҳат муаммоси билан диққат марказига тушди. Жаҳон чемпионати чорак финали доирасидаги Норвегияга қарши баҳсда футболчи ўзининг чап елкасини ушлаб, оғриқ сезаётганини намойиш этган кадрлар тарқалди. Бу ҳолат нафақат мухлисларни, балки терма жамоа мураббийлар штабини ҳам жиддий ташвишга солиб қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маямидаги "Ҳард Рокк Стадиум"да бўлиб ўтган шиддатли учрашув давомида 23 ёшли юлдуз рақиб билан тўқнашувдан сўнг юзида азоб аломатлари билан елкасини ушлагани камералар объективига муҳрланган. Эътиборлиси, Беллингэм ушбу муаммони бартараф этиш учун аввалроқ жарроҳлик амалиётини ўтаган эди, бироқ Норвегияга қарши ўйин унинг тўлиқ соғаймаган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни келтириб чиқарди.
Тиббий штаб назорати ва ярим ҳимоячининг хавотириУчрашувнинг 30-дақиқасида футболчиларга сув ичиш учун берилган танаффус пайтида, бош мураббий Томас Тухель тактик кўрсатмалар бераётган бир вақтда, Беллингэм жамоа физиотерапевти билан узоқ суҳбатлашди. Goal.com нашри хабарига кўра, у айнан елка бўғимидаги ноқулайликдан шикоят қилган. Шунингдек, ўйиндан кейинги интервю жараёнида ҳам футболчи қайта-қайта елкасига қўл теккизиб, оғриқ борлигини яшира олмаган.
Жуд Беллингем ўтмишда ушбу жароҳатнинг нафақат жисмоний, балки руҳий таъсири ҳақида ҳам очиқ гапирган эди. Унинг сўзларига кўра, елкасидан яна жароҳат олиш қўрқуви унга ўзининг энг юқори даражасидаги ўйинини кўрсатишга халақит берган. "Елка жароҳати бутун танамга таъсир қилди. Агар йиқилсам, бўғим яна чиқиб кетишини ўйлаб, бор кучим билан ўйнай олмасдим", деган эди футболчи операциядан олдин.
Англия терма жамоаси учун Беллингэмнинг соғлиғи ўта муҳим аҳамиятга эга. Статистикага кўра, футболчи терма жамоа сафида урган 12 та голнинг 9 тасини айнан йирик турнирларда киритган. Шу сабабли, Томас Тухель уни жамоанинг энг муҳим паллалардаги асосий қуроли сифатида кўради. Ҳозирда тиббий ходимлар футболчини кейинги ҳал қилувчи баҳсга тайёрлаш учун бор имкониятларини ишга солишмоқда.
Кейинги рақиб — АргентинаАнглия терма жамоасини олдинда янада қийинроқ синов кутиб турибди. Ярим финал йўлланмасини қўлга киритган "уч шерлар" энди Атлантага йўл олади. У ерда уларга Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина терма жамоаси рақиблик қилади. Беллингэмнинг 39 ёшли афсонавий Месси билан тўқнашувда майдонга тушиши сўроқ остида турибди.
Агар Беллингэм ушбу жароҳат сабаб сафдан чиқса, бу Англия учун ўрнини тўлдириб бўлмас йўқотиш бўлиши мумкин. Реал Мадрид клуби ҳам ўз юлдузининг ҳолатини диққат билан кузатиб бормоқда, чунки клуб мавсумнинг қолган қисмида ўз етакчисининг хизматларидан маҳрум бўлишни истамайди. Яқин соатлар ичида ўтказиладиган чуқурлаштирилган тиббий кўрик футболчининг ярим финалда иштирок этиши ёки этмаслигига ойдинлик киритади.
…