Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)
Гуржистон пойтахти Тбилиси шаҳрида эркин кураш ва аралаш жанг санъати усталари иштирокида навбатдаги йирик RAF лигаси турнири якунланди. Дунёнинг энг сара жангчиларини жамлаган ушбу шоу кутилмаган натижалар ва ҳақиқий драмаларга бой бўлди. Zamin.uz кечанинг энг шов-шувли тўқнашувлари тафсилотларини тақдим этади.
Мераб Двалишвилидан ақл бовар қилмас иродавий ғалаба
Кечанинг марказий жангида енгил вазн тоифасида UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили ҳамда яна бир собиқ UFC чемпиони, эркин кураш бўйича Олимпия ўйинлари ғолиби Генри Сехудо ўзаро гиламга чиқишди. Беллашув ҳақиқий триллерга айланди:
Оғир старт: Биринчи давра Двалишвили учун муваффақиятсиз бошланди ва у тажрибали Сехудога 0-8 ҳисобида имкониятни бой бераётган эди.
Суперкамбэк: Иккинчи бўлимда Мераб ҳақиқий характер намойиш этди. У ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олиб, Сехудони кетма-кет текдаунлар (йиқитишлар) билан чарчатиб қўйди.
Натижада Двалишвили иккинчи бўлимда ўз ҳаракатлари учун кетма-кет 11 очко жамғаришга муваффақ бўлди ва якунда 11-8 ҳисобида ғалабани илиб кетди.
Олимпия чемпионлари тўқнашуви: Саъдуллаев кутилмаганда ютқазди
Кечанинг иккинчи муҳим воқеаси эркин кураш оламидаги икки гранд ўртасида кечди. Икки карра Олимпия чемпиони Абдулрашид Саъдуллаев («Танк») америкалик яна бир Олимпия чемпиони Кайл Снайдерга қарши гиламга чиқди.
Бу галги шиддатли қарама-қаршиликда омад америкалик полвонга кулиб боқди — Саъдуллаев бу йилги баҳсда Снайдерга имкониятни бой бериб қўйди.
Арман Царукяндан ишончли ғалаба
Ушбу спорт шоуси доирасида UFC'нинг енгил вазндаги энг даъвогар жангчиларидан бири Арман Царукян ҳам ўз маҳоратини намойиш этди. У қозоғистонлик тажрибали спортчи Қуат Хамитовга қарши баҳс олиб борди.
Жанг давомида тўлиқ устунликка эришган Царукян рақиби устидан яққол техник устунлик билан ғалаба қозониб, ўз рекордини яна бир муҳим ғалаба билан бойитди.
Турнирнинг асосий натижалари:
Жангчилар
Натижа
Жанг мақоми / Усули
Мераб Двалишвили — Генри Сехудо
11 - 8
Марказий жанг (Камбэк ғалаба)
Абдулрашид Саъдуллаев — Кайл Снайдер
Снайдер ғалабаси
Иккинчи муҳим жанг
Арман Царукян — Қуат Хамитов
Царукян ғалабаси
Техник устунлик билан
…