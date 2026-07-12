Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)

·33·Спорт
Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)

Гуржистон пойтахти Тбилиси шаҳрида эркин кураш ва аралаш жанг санъати усталари иштирокида навбатдаги йирик RAF лигаси турнири якунланди. Дунёнинг энг сара жангчиларини жамлаган ушбу шоу кутилмаган натижалар ва ҳақиқий драмаларга бой бўлди. Zamin.uz кечанинг энг шов-шувли тўқнашувлари тафсилотларини тақдим этади.

Мераб Двалишвилидан ақл бовар қилмас иродавий ғалаба

Кечанинг марказий жангида енгил вазн тоифасида UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили ҳамда яна бир собиқ UFC чемпиони, эркин кураш бўйича Олимпия ўйинлари ғолиби Генри Сехудо ўзаро гиламга чиқишди. Беллашув ҳақиқий триллерга айланди:

  • Оғир старт: Биринчи давра Двалишвили учун муваффақиятсиз бошланди ва у тажрибали Сехудога 0-8 ҳисобида имкониятни бой бераётган эди.

  • Суперкамбэк: Иккинчи бўлимда Мераб ҳақиқий характер намойиш этди. У ташаббусни тўлиқ ўз қўлига олиб, Сехудони кетма-кет текдаунлар (йиқитишлар) билан чарчатиб қўйди.

Натижада Двалишвили иккинчи бўлимда ўз ҳаракатлари учун кетма-кет 11 очко жамғаришга муваффақ бўлди ва якунда 11-8 ҳисобида ғалабани илиб кетди.

Олимпия чемпионлари тўқнашуви: Саъдуллаев кутилмаганда ютқазди

Кечанинг иккинчи муҳим воқеаси эркин кураш оламидаги икки гранд ўртасида кечди. Икки карра Олимпия чемпиони Абдулрашид Саъдуллаев («Танк») америкалик яна бир Олимпия чемпиони Кайл Снайдерга қарши гиламга чиқди.

Бу галги шиддатли қарама-қаршиликда омад америкалик полвонга кулиб боқди — Саъдуллаев бу йилги баҳсда Снайдерга имкониятни бой бериб қўйди.

Арман Царукяндан ишончли ғалаба

Ушбу спорт шоуси доирасида UFC'нинг енгил вазндаги энг даъвогар жангчиларидан бири Арман Царукян ҳам ўз маҳоратини намойиш этди. У қозоғистонлик тажрибали спортчи Қуат Хамитовга қарши баҳс олиб борди.

Жанг давомида тўлиқ устунликка эришган Царукян рақиби устидан яққол техник устунлик билан ғалаба қозониб, ўз рекордини яна бир муҳим ғалаба билан бойитди.

Турнирнинг асосий натижалари:

Жангчилар

Натижа

Жанг мақоми / Усули

Мераб Двалишвили — Генри Сехудо

11 - 8

Марказий жанг (Камбэк ғалаба)

Абдулрашид Саъдуллаев — Кайл Снайдер

Снайдер ғалабаси

Иккинчи муҳим жанг

Арман Царукян — Қуат Хамитов

Царукян ғалабаси

Техник устунлик билан

Мераб ДвалишвилиГенри СехудоАбдулрашид СадулаевКайл СнайдерТбилиси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалариМакгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалариБугун, 13:05Эрлинг Холанднинг отаси ҳакамликдан ғазабда: Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳсЭрлинг Холанднинг отаси ҳакамликдан ғазабда: Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳсБугун, 12:54Жаҳон чемпионати-2026: Лионель Месси ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувЖаҳон чемпионати-2026: Лионель Месси ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувБугун, 12:51Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)Бугун, 12:51Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)Бугун, 12:42Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Разамбек Джамалов Грузияда зафар қучди: финалда америкаликни мағлуб этди (видео)Бугун, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди