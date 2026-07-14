Моуринью “Реал”ни ўзгартирмоқчи: янги схема маълум бўлди...
Мадриднинг “Реал” клубида Жозе Моуринью даври янги тактик ғоя билан бошланиши мумкин. Хабарларга кўра, португалиялик мутахассис жамоани икки таянч яримҳимоячига асосланган 4-2-3-1 схемасида ўйнатишни режалаштирмоқда.
Моуринью 4-2-3-1 схемасига тўхталди
Журналист Марио Кортегана тарқатган маълумотларга кўра, Жозе Моуринью “Реал”да асосий тактик схема сифатида 4-2-3-1 вариантни кўрмоқда.
Бу тизимда жамоа ҳимоя ва ҳужум ўртасида мувозанат сақлаши керак бўлади. Айниқса, марказдаги икки таянч яримҳимоячи роли ҳал қилувчи аҳамият касб этади.
Моуринью услубида бу бежиз эмас: у одатда аввал ҳимоя барқарорлигини таъминлайди, кейин юлдузлар учун ҳужумда эркинлик очади.
Чуамени — “қаттиқ” таянч ролида
Хабарга кўра, икки таянч яримҳимоячидан бири ўз позициясида қатъий туриши ва асосан мудофаа вазифаларини бажариши керак.
Бу ролга асосий номзод сифатида Орелиен Чуамени кўрилмоқда.
Франциялик футболчи ҳимоя чизиғи олдида туриб, рақиб ҳужумларини бузиш, марказни ёпиш ва тўпни биринчи пас орқали олдинга чиқариш вазифасини бажариши мумкин.
Роль
Номзод
Вазифа
Позицион таянч
Орелиен Чуамени
ҳимояни ёпиш, марказда мувозанат сақлаш
Эркинроқ таянч
Федерико Валверде ёки янги футболчи
прессинг, югуриш, ҳужумга қўшилиш
10-рақам ҳудуди
Беллингем ёки бошқа креатив футболчи
ҳужумни боғлаш, сўнгги пас
Бу тизимда Чуамени “кўринмас иш”ни бажариши керак бўлади. Яъни гол урмаслиги мумкин, аммо жамоа мувозанати айнан унга боғлиқ бўлади.
Валверде ёки янги трансфер?
Иккинчи таянч яримҳимоячига Моуринью кўпроқ эркинлик бериши кутилмоқда.
Бу позицияда Федерико Валверде ўйнаши мумкин. Унинг жисмоний тайёргарлиги, катта ҳажмда иш бажариши, ҳужум ва ҳимоя ўртасида тез ҳаракатланиши Моуринью талабларига мос келади.
Бироқ яна бир вариант бор: агар “Реал” янги яримҳимоячи трансферини расмийлаштирса, бу роль янги футболчига топширилиши ҳам мумкин.
Бу ерда Моуриньюнинг асосий талаби аниқ: марказ фақат техника билан эмас, интизом, куч ва жисмоний барқарорлик билан ҳам ишлаши керак.
Бу схема юлдузлар учун нима беради?
“Реал” таркибида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Жуд Беллингем каби юлдузлар бор. 4-2-3-1 схемаси уларнинг ҳужумдаги эркинлигини сақлаб қолиш билан бирга, орқада хавфсизлик яратиши мумкин.
Моуринью учун энг катта масала — юлдузлар сони эмас, уларни битта механизмга айлантириш.
Агар икки таянч марказни тўғри ушлаб турса, ҳужум чизиғидаги футболчилар кўпроқ эркин ҳаракат қилади. Бу эса Мбаппе ва Винисиус каби тезкор ўйинчилар учун жуда қулай.
“Барселона”га бой берилган чемпионлик таъсири
2025/26 йилги мавсум якунларига кўра, “Реал” Ла Лигада иккинчи ўринни эгаллади ва чемпионликни “Барселона”га бой берди.
Бу натижа Мадрид клуби учун катта сигнал бўлди. Энди жамоа фақат таркибни эмас, ўйин ғоясини ҳам қайта қуришга мажбур.
Моуриньюнинг 4-2-3-1 режаси айнан шу нуқтада муҳим: у “Реал”ни янада қаттиқроқ, тартиблироқ ва прагматикроқ жамоага айлантиришни истаяпти.
Моуринью услуби қайтмоқдами?
Жозе Моуринью учун 4-2-3-1 бегона схема эмас. У фаолияти давомида кўп марта икки таянчли тизимлар орқали жамоаларини барқарор қилган.
Бу форматда жамоа бир вақтнинг ўзида ҳам ҳимояда мустаҳкам, ҳам ҳужумда тез бўлиши мумкин. Лекин бунинг учун футболчилардан юқори интизом талаб қилинади.
Моуринью футболчилардан фақат тўп билан ижодкорлик эмас, тўпсиз ҳаракат, позицияга қайтиш ва тактик масъулият ҳам кутади.
Асосий савол — юлдузлар бу тизимга мослашадими?
“Реал”даги энг катта интрига шу: Моуриньюнинг қатъий тактик талаби ва жамоадаги суперюлдузлар эркинлиги қандай уйғунлашади?
Мбаппе, Винисиус ва Беллингем каби футболчилар индивидуал маҳорат орқали ўйинни ҳал қила олади. Аммо Моуринью улардан жамоавий интизомни ҳам талаб қилади.
Агар бу мувозанат топилса, “Реал” яна жуда хавфли жамоага айланиши мумкин. Агар йўқ — кийиниш хонасида саволлар кўпайиши эҳтимоли бор.
Янги “Реал” қандай кўриниш олади?
Моуриньюнинг режаси ҳозирча расмий тактик эълон эмас, аммо хабарлар Мадридда катта ўзгариш тайёрланаётганини кўрсатмоқда.
4-2-3-1 схемаси “Реал”га марказда тартиб, ҳимояда мустаҳкамлик ва ҳужумда юлдузлар учун эркинлик бериши мумкин.
Энди асосий савол шу: Моуринью “Реал”даги юлдузларни ўзининг қаттиқ тактик тизимига мослаштира оладими ёки Мадридда яна бир катта эксперимент бошланяптими?
…