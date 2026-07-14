Суперҳуман электрон почта билан ишлашда инқилобий сунъий интеллект функциясини тақдим этди
Электрон почта хизматлари бозорида ўзининг тезкорлиги ва самарадорлиги билан танилган Суперhuman платформаси фойдаланувчиларнинг вақтини тежашга қаратилган янгиланган ауто-драфт функциясини ишга туширди. Ушбу янгилик нафақат келган хатларга жавоб ёзишни автоматлаштиради, балки фойдаланувчининг шахсий мулоқот услубини (тоне оф воисе) ўрганиб, худди инсон ёзгандек табиий матнларни шакллантиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Сўнгги йилларда катта тил моделлари (LLM) ривожланиши билан кўплаб компаниялар электрон почта хабарларини саралаш ва уларга жавоб қайтаришни сунъий интеллектга топширишга уринмоқда. Бироқ, кўп ҳолларда бундай тизимлар ўта расмий ёки "роботик" туюладиган матнларни тақдим этарди. Суперhuman янгиланиши эса ушбу муаммони ҳал қилишга қаратилган бўлиб, у фойдаланувчининг аввалги ёзишмаларини таҳлил қилган ҳолда, унга мос келадиган уч хил вариантдаги жавоб лойиҳасини таклиф этади.
Сунъий интеллектнинг янги даражаси ва амалий натижаларКомпания асосчиси Раҳул Воҳра берган маълумотларга кўра, тизимнинг аввалги талқинлари GPT-3.5 каби эски моделларга асосланган эди. Янги авлод ауто-драфт функцияси эса бир нечта илғор моделлардан фойдаланади, бу эса хатларнинг контекстини яхшироқ тушуниш имконини беради. Синов жараёнлари шуни кўрсатдики, генерация қилинган хатларнинг 40 фоизи бир кун ичида юборилган, энг ҳайратланарлиси, уларнинг 60 фоизи фойдаланувчи томонидан ҳеч қандай таҳрирсиз жўнатилган.
Амалиётда ушбу функция учрашув вақтларини тасдиқлаш, рад жавобини бериш ёки маълумот сўраш каби кундалик вазифаларни аъло даражада бажармоқда. Масалан, тизим фойдаланувчининг иш тартибини ўрганиб боради. Агар у дастлаб ярим тунда учрашув белгилашни таклиф қилган бўлса ва фойдаланувчи буни рад этса, кейинги сафар сунъий интеллект бундай ноқулай вақтларни автоматик равишда рад этувчи жавоб лойиҳасини тайёрлайди.
{10}Foydalanuvchilar o‘z profillarini yanada shaxsiylashtirishlari uchun Settings > Персонализатион бўлимига ўтиб, ўзларининг иш жойи, лавозими ва ҳатто тез-тез ишлатиладиган файллар ёки ҳаволаларини қўшишлари мумкин. Бу сунъий интеллектга янада аниқроқ ва мазмунли жавоблар тайёрлашда ёрдам беради.
Гарчи тизим ҳали мукаммал бўлмаса-да ва баъзан таҳрирталаб жавоблар таклиф қилса-да, у кунига юзлаб хатлар оладиган мутахассислар учун бебаҳо ёрдамчига айланмоқда. Суперhuman ушбу технология орқали фойдаланувчиларни клавиатура қаршисида узоқ вақт ўтиришдан халос қилишни ва диққатни муҳимроқ стратегик вазифаларга қаратишни мақсад қилган.
…