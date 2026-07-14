Суперҳуман электрон почта билан ишлашда инқилобий сунъий интеллект функциясини тақдим этди

·23·Техно
Суперҳуман электрон почта билан ишлашда инқилобий сунъий интеллект функциясини тақдим этди

Электрон почта хизматлари бозорида ўзининг тезкорлиги ва самарадорлиги билан танилган Суперhuman платформаси фойдаланувчиларнинг вақтини тежашга қаратилган янгиланган ауто-драфт функциясини ишга туширди. Ушбу янгилик нафақат келган хатларга жавоб ёзишни автоматлаштиради, балки фойдаланувчининг шахсий мулоқот услубини (тоне оф воисе) ўрганиб, худди инсон ёзгандек табиий матнларни шакллантиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўнгги йилларда катта тил моделлари (LLM) ривожланиши билан кўплаб компаниялар электрон почта хабарларини саралаш ва уларга жавоб қайтаришни сунъий интеллектга топширишга уринмоқда. Бироқ, кўп ҳолларда бундай тизимлар ўта расмий ёки "роботик" туюладиган матнларни тақдим этарди. Суперhuman янгиланиши эса ушбу муаммони ҳал қилишга қаратилган бўлиб, у фойдаланувчининг аввалги ёзишмаларини таҳлил қилган ҳолда, унга мос келадиган уч хил вариантдаги жавоб лойиҳасини таклиф этади.

Сунъий интеллектнинг янги даражаси ва амалий натижалар

Компания асосчиси Раҳул Воҳра берган маълумотларга кўра, тизимнинг аввалги талқинлари GPT-3.5 каби эски моделларга асосланган эди. Янги авлод ауто-драфт функцияси эса бир нечта илғор моделлардан фойдаланади, бу эса хатларнинг контекстини яхшироқ тушуниш имконини беради. Синов жараёнлари шуни кўрсатдики, генерация қилинган хатларнинг 40 фоизи бир кун ичида юборилган, энг ҳайратланарлиси, уларнинг 60 фоизи фойдаланувчи томонидан ҳеч қандай таҳрирсиз жўнатилган.

Амалиётда ушбу функция учрашув вақтларини тасдиқлаш, рад жавобини бериш ёки маълумот сўраш каби кундалик вазифаларни аъло даражада бажармоқда. Масалан, тизим фойдаланувчининг иш тартибини ўрганиб боради. Агар у дастлаб ярим тунда учрашув белгилашни таклиф қилган бўлса ва фойдаланувчи буни рад этса, кейинги сафар сунъий интеллект бундай ноқулай вақтларни автоматик равишда рад этувчи жавоб лойиҳасини тайёрлайди.

{10}Foydalanuvchilar o‘z profillarini yanada shaxsiylashtirishlari uchun Settings > Персонализатион бўлимига ўтиб, ўзларининг иш жойи, лавозими ва ҳатто тез-тез ишлатиладиган файллар ёки ҳаволаларини қўшишлари мумкин. Бу сунъий интеллектга янада аниқроқ ва мазмунли жавоблар тайёрлашда ёрдам беради.

Гарчи тизим ҳали мукаммал бўлмаса-да ва баъзан таҳрирталаб жавоблар таклиф қилса-да, у кунига юзлаб хатлар оладиган мутахассислар учун бебаҳо ёрдамчига айланмоқда. Суперhuman ушбу технология орқали фойдаланувчиларни клавиатура қаршисида узоқ вақт ўтиришдан халос қилишни ва диққатни муҳимроқ стратегик вазифаларга қаратишни мақсад қилган.

СуперҳуманСунъий ИнтеллектЭлектрон ПочтаТехнологияГПТ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинMeta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинБугун, 21:25Google Имагес дизайни ўзгарди: Энди у Pinterest каби визуал илҳом манбаига айланадиGoogle Имагес дизайни ўзгарди: Энди у Pinterest каби визуал илҳом манбаига айланадиБугун, 21:25Huawei янги MatePad Air (2024) планшетини тақдим этди: OLED экран ва ўта юпқа корпусHuawei янги MatePad Air (2024) планшетини тақдим этди: OLED экран ва ўта юпқа корпусБугун, 20:58Spotify фойдаланувчилар учун ChatGPT каби интерактив сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиSpotify фойдаланувчилар учун ChatGPT каби интерактив сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 20:55Эрон глобал алоқа тизимидаги заифликлар орқали АҚШ ҳарбийларини кузатгани маълум бўлдиЭрон глобал алоқа тизимидаги заифликлар орқали АҚШ ҳарбийларини кузатгани маълум бўлдиБугун, 20:26Нью-Йоркда йирик маълумотлар марказлари қурилишига мораторий эълон қилиндиНью-Йоркда йирик маълумотлар марказлари қурилишига мораторий эълон қилиндиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди