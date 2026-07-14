Барселона учун оғир зарба: Френки де Йонг узоқ муддатга сафдан чиқди

·21·Спорт
Барселона учун оғир зарба: Френки де Йонг узоқ муддатга сафдан чиқди

Испаниянинг Барселона клуби ва Нидерландия терма жамоаси етакчи ярим ҳимоячиси Френки де Йонг оғир жароҳат туфайли узоқ вақт майдонга тушолмайдиган бўлди. Жаҳон чемпионатидан сўнг клуб ихтиёрига қайтган футболчининг тиббий кўрик натижалари кутилганидан анча жиддий бўлиб чиқди. Бу ҳолат каталонияликларнинг янги мавсум олдидан режалари ва таркиб мувозанатига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

МАРКА нашри хабарига кўра, Де Жонг душанба куни клуб машғулот базасида анъанавий тиббий кўрикдан ўтган. Нидерландия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатининг барча ўйинларида иштирок этган футболчининг тиззасида жиддий муаммо аниқланган. Эслатиб ўтамиз, нидерландияликлар турнирнинг нимчорак финалида Марокашга қарши кечган ва пеналтилар сериясигача давом этган қийин баҳсдан сўнг мусобақани тарк этган эди.

Дастлабки ташхислар шуни кўрсатмоқдаки, Френки де Йонг камида тўрт ой давомида даволаниши ва тикланиш жараёнини ўташи керак бўлади. Бу эса тажрибали ярим ҳимоячининг ноябрь ойига қадар яшил майдонга қайта олмаслигини англатади. Ҳозирча Барселона раҳбарияти расмий баёнот бермаган бўлса-да, клуб ичидаги манбалар вазият ниҳоятда мураккаб эканини тасдиқламоқда.

Каталонияликлар марказдаги муаммога дуч келмоқда

2019-йилнинг июль ойида жамоага келиб қўшилган Де Жонг ўтган давр мобайнида клубнинг ажралмас бўлагига айланган эди. У ҳозирга қадар Барселона либосида 197 та учрашувда майдонга тушиб, 20 та гол уришга муваффақ бўлган. Унинг 2029-йилга қадар мўлжалланган шартномаси футболчининг жамоа келажаги учун қанчалик муҳим эканлигидан далолат беради.

Ушбу жароҳат Де Жонг учун фаолиятидаги кетма-кет омадсизликларнинг давоми бўлди. Ўтган мавсумда ҳам у сон мушакларидаги муаммо туфайли қарийб икки ойни ўтказиб юборган эди. Эндиликда клуб мураббийлар штаби унинг йўқлигида ярим ҳимоя чизиғини қайтадан шакллантириш ва бошқа футболчиларга кўпроқ масъулият юклашга мажбур бўлади.

Goal.com маълумотларига кўра, Френки де Йонгнинг Барселона сафидаги ютуқлари салмоқли: у уч карра Испания чемпиони, икки карра Испания кубоги ва уч карра мамлакат Суперкубоги соҳиби ҳисобланади. Унинг ғолиблик руҳияти ва ўйинни назорат қилиш қобилияти мавсумнинг ҳал қилувчи паллаларида жамоа учун жуда зарур эди. Эндиликда каталонияликлар трансфер бозорида ёки ички захиралар ҳисобига ушбу бўшлиқни тўлдиришлари лозим.

БарселонаФренки Де ЖонгЖароҳатИспания ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Ҳарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Бугун, 21:33ФИФАда катта исён: Европа федерациялари Инфантинога қарши бирлашмоқда!ФИФАда катта исён: Европа федерациялари Инфантинога қарши бирлашмоқда!Бугун, 21:25Моуринью “Реал”ни ўзгартирмоқчи: янги схема маълум бўлди...Моуринью “Реал”ни ўзгартирмоқчи: янги схема маълум бўлди...Бугун, 21:23Ливерпул Мексика футболи иқтидори Гилберто Мора трансферига яқинлашмоқдаЛиверпул Мексика футболи иқтидори Гилберто Мора трансферига яқинлашмоқдаБугун, 21:10Хаби Алонсо нима учун Ливерпул эмас, айнан Челси клубини танлаганига изоҳ бердиХаби Алонсо нима учун Ливерпул эмас, айнан Челси клубини танлаганига изоҳ бердиБугун, 20:50Арсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаАрсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди