Барселона учун оғир зарба: Френки де Йонг узоқ муддатга сафдан чиқди
Испаниянинг Барселона клуби ва Нидерландия терма жамоаси етакчи ярим ҳимоячиси Френки де Йонг оғир жароҳат туфайли узоқ вақт майдонга тушолмайдиган бўлди. Жаҳон чемпионатидан сўнг клуб ихтиёрига қайтган футболчининг тиббий кўрик натижалари кутилганидан анча жиддий бўлиб чиқди. Бу ҳолат каталонияликларнинг янги мавсум олдидан режалари ва таркиб мувозанатига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
МАРКА нашри хабарига кўра, Де Жонг душанба куни клуб машғулот базасида анъанавий тиббий кўрикдан ўтган. Нидерландия терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатининг барча ўйинларида иштирок этган футболчининг тиззасида жиддий муаммо аниқланган. Эслатиб ўтамиз, нидерландияликлар турнирнинг нимчорак финалида Марокашга қарши кечган ва пеналтилар сериясигача давом этган қийин баҳсдан сўнг мусобақани тарк этган эди.
Дастлабки ташхислар шуни кўрсатмоқдаки, Френки де Йонг камида тўрт ой давомида даволаниши ва тикланиш жараёнини ўташи керак бўлади. Бу эса тажрибали ярим ҳимоячининг ноябрь ойига қадар яшил майдонга қайта олмаслигини англатади. Ҳозирча Барселона раҳбарияти расмий баёнот бермаган бўлса-да, клуб ичидаги манбалар вазият ниҳоятда мураккаб эканини тасдиқламоқда.
Каталонияликлар марказдаги муаммога дуч келмоқда2019-йилнинг июль ойида жамоага келиб қўшилган Де Жонг ўтган давр мобайнида клубнинг ажралмас бўлагига айланган эди. У ҳозирга қадар Барселона либосида 197 та учрашувда майдонга тушиб, 20 та гол уришга муваффақ бўлган. Унинг 2029-йилга қадар мўлжалланган шартномаси футболчининг жамоа келажаги учун қанчалик муҳим эканлигидан далолат беради.
Ушбу жароҳат Де Жонг учун фаолиятидаги кетма-кет омадсизликларнинг давоми бўлди. Ўтган мавсумда ҳам у сон мушакларидаги муаммо туфайли қарийб икки ойни ўтказиб юборган эди. Эндиликда клуб мураббийлар штаби унинг йўқлигида ярим ҳимоя чизиғини қайтадан шакллантириш ва бошқа футболчиларга кўпроқ масъулият юклашга мажбур бўлади.
Goal.com маълумотларига кўра, Френки де Йонгнинг Барселона сафидаги ютуқлари салмоқли: у уч карра Испания чемпиони, икки карра Испания кубоги ва уч карра мамлакат Суперкубоги соҳиби ҳисобланади. Унинг ғолиблик руҳияти ва ўйинни назорат қилиш қобилияти мавсумнинг ҳал қилувчи паллаларида жамоа учун жуда зарур эди. Эндиликда каталонияликлар трансфер бозорида ёки ички захиралар ҳисобига ушбу бўшлиқни тўлдиришлари лозим.
…