Россия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилди
Москва шаҳар транспорт тизими рақамлаштириш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Иккинчи Москва марказий диаметри (МКД-2) бекатларида йўловчилар учун биометрик маълумотлар, яни юзни таниш технологияси орқали йўл ҳақини тўлаш тизими расман ишга туширилди. Бу янгилик шаҳар транспорт инфратузилмасини модернизация қилиш ва йўловчиларга қўшимча қулайликлар яратиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Москва мери ва ҳукумати расмий сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, ҳозирда МКД-2 йўналишидаги 25 та бекатда жами 118 та турникет ушбу тизимга уланган. Ҳар бир бекатда кириш ва чиқиш учун камида биттадан махсус турникет ажратилган бўлиб, улар йўловчиларга осон кўриниши учун табақаларида ва камералар остида махсус стикерлар билан белгилаб қўйилган.
Тизимнинг қамрови ва келажакдаги режаларБиометрик тўлов тизими Москва транспортида янгилик эмас, бироқ унинг қамрови кенгайиб бормоқда. Бугунги кунда ушбу хизматдан Москва метросининг барча бекатларида, Москва марказий ҳалқасида (МКК), Аэроэкспресс поездларида, мунтазам дарё йўналишларида ҳамда МКД-1 ва МКД-4 йўналишларида фойдаланиш мумкин. МКД-2 нинг қўшилиши тизимнинг яхлитлигини таъминлашга хизмат қилади.
Москва мери ўринбосари Максим Ликсутовнинг сўзларига кўра, йил якунига қадар биометрия орқали тўлов имконияти МКД-3 йўналишида ҳам йўлга қўйилади. Бу эса пойтахтнинг барча асосий темир йўл артерияларини ягона, контактсиз тўлов тизими билан қамраб олиш имконини беради. Мутахассислар ушбу технология бекатлардаги навбатларни камайтиришга ёрдам беришини таъкидламоқда.
Хавфсизлик ва рўйхатдан ўтиш тартибиХизматдан фойдаланишни истаган йўловчилар "Метро Москви" мобил иловаси орқали рўйхатдан ўтишлари лозим. Тизимнинг ишлаш принципи юқори даражадаги хавфсизликка асосланган: рўйхатдан ўтиш вақтида нейротармоқ фойдаланувчи фотосуратини шахссизлаштирилган белгилар тўпламига айлантиради. Бу маълумотларни қайтадан тасвир ҳолатига келтириш ёки муайян шахс билан боғлаш мутлақо имконсиздир.
Турникетдан ўтиш жараёнида эса "Лайвнес" (Ливенесс) деб номланган махсус технология қўлланилади. У тирик инсонни оддий фотосурат ёки видеотасвирдан ажрата олади. Тизим йўловчининг юз мимикаси ва ҳаракатларини таҳлил қилиб, сўнгра тўловни амалга оширади. Шаҳар маъмуриятининг ишонтиришича, барча маълумотлар банк даражасидаги ҳимоя тизими билан шифрланган.
Ушбу технологиянинг жорий этилиши Ўзбекистон каби жамоат транспортини рақамлаштираётган давлатлар учун ҳам қизиқарли тажриба бўлиши мумкин. Тошкент метросида ҳам сўнгги йилларда QR-код ва банк карталари орқали тўлов тизимлари кенгаймоқда, биометрик тўловлар эса келажакдаги транспорт ривожланишининг мантиқий давоми сифатида қаралиши мумкин.
…