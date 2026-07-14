Россия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилди

·0·Авто
Россия пойтахтида жамоат транспорти инновацияси: Энди МД-2 йўналишида ҳам юз орқали тўлов жорий этилди

Москва шаҳар транспорт тизими рақамлаштириш йўлида навбатдаги муҳим қадамни ташлади. Иккинчи Москва марказий диаметри (МКД-2) бекатларида йўловчилар учун биометрик маълумотлар, яни юзни таниш технологияси орқали йўл ҳақини тўлаш тизими расман ишга туширилди. Бу янгилик шаҳар транспорт инфратузилмасини модернизация қилиш ва йўловчиларга қўшимча қулайликлар яратиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Москва мери ва ҳукумати расмий сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, ҳозирда МКД-2 йўналишидаги 25 та бекатда жами 118 та турникет ушбу тизимга уланган. Ҳар бир бекатда кириш ва чиқиш учун камида биттадан махсус турникет ажратилган бўлиб, улар йўловчиларга осон кўриниши учун табақаларида ва камералар остида махсус стикерлар билан белгилаб қўйилган.

Тизимнинг қамрови ва келажакдаги режалар

Биометрик тўлов тизими Москва транспортида янгилик эмас, бироқ унинг қамрови кенгайиб бормоқда. Бугунги кунда ушбу хизматдан Москва метросининг барча бекатларида, Москва марказий ҳалқасида (МКК), Аэроэкспресс поездларида, мунтазам дарё йўналишларида ҳамда МКД-1 ва МКД-4 йўналишларида фойдаланиш мумкин. МКД-2 нинг қўшилиши тизимнинг яхлитлигини таъминлашга хизмат қилади.

Москва мери ўринбосари Максим Ликсутовнинг сўзларига кўра, йил якунига қадар биометрия орқали тўлов имконияти МКД-3 йўналишида ҳам йўлга қўйилади. Бу эса пойтахтнинг барча асосий темир йўл артерияларини ягона, контактсиз тўлов тизими билан қамраб олиш имконини беради. Мутахассислар ушбу технология бекатлардаги навбатларни камайтиришга ёрдам беришини таъкидламоқда.

Хавфсизлик ва рўйхатдан ўтиш тартиби

Хизматдан фойдаланишни истаган йўловчилар "Метро Москви" мобил иловаси орқали рўйхатдан ўтишлари лозим. Тизимнинг ишлаш принципи юқори даражадаги хавфсизликка асосланган: рўйхатдан ўтиш вақтида нейротармоқ фойдаланувчи фотосуратини шахссизлаштирилган белгилар тўпламига айлантиради. Бу маълумотларни қайтадан тасвир ҳолатига келтириш ёки муайян шахс билан боғлаш мутлақо имконсиздир.

Турникетдан ўтиш жараёнида эса "Лайвнес" (Ливенесс) деб номланган махсус технология қўлланилади. У тирик инсонни оддий фотосурат ёки видеотасвирдан ажрата олади. Тизим йўловчининг юз мимикаси ва ҳаракатларини таҳлил қилиб, сўнгра тўловни амалга оширади. Шаҳар маъмуриятининг ишонтиришича, барча маълумотлар банк даражасидаги ҳимоя тизими билан шифрланган.

Ушбу технологиянинг жорий этилиши Ўзбекистон каби жамоат транспортини рақамлаштираётган давлатлар учун ҳам қизиқарли тажриба бўлиши мумкин. Тошкент метросида ҳам сўнгги йилларда QR-код ва банк карталари орқали тўлов тизимлари кенгаймоқда, биометрик тўловлар эса келажакдаги транспорт ривожланишининг мантиқий давоми сифатида қаралиши мумкин.

МоскваТранспортБиометрияТехнологияИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлариСааб бренди мероси: Швеция автосаноатининг энг ўзига хос ва унутилмас моделлариБугун, 20:30AvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўладиAvtoVAZ янги авлод двигателларини тақдим этди: Lada моделлари янада кучлироқ бўладиБугун, 20:27Электромобиллар ҳақидаги энг катта қўрқув барбод бўлди: Аслида қаери кўпроқ бузилади?Электромобиллар ҳақидаги энг катта қўрқув барбод бўлди: Аслида қаери кўпроқ бузилади?Бугун, 20:00Nissan Токиода ҳайдовчисиз таксилар хизматини йўлга қўймоқдаNissan Токиода ҳайдовчисиз таксилар хизматини йўлга қўймоқдаБугун, 16:52Alfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиAlfa Romeo ўзининг энг оммабоп кроссоверларидан бири Тонале ўрнини босувчи моделни намойиш этдиБугун, 16:26Genesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиGenesis компанияси гольф майдонлари учун тўрт моторли ҳашаматли Бох Буггй концептини тақдим этдиБугун, 16:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси