ФИФАда катта исён: Европа федерациялари Инфантинога қарши бирлашмоқда!

·0·Спорт
ФИФАда катта исён: Европа федерациялари Инфантинога қарши бирлашмоқда!

Жанни Инфантино ФИФА президентлигида учинчи муддатга қолишни ва сайловда ҳеч қандай рақобатсиз ғалаба қозонишни режалаштирган эди. Аммо воқеалар ривожи бутунлай бошқа томонга бурилиб кетмоқда. Нуфузли talkSPORT нашри берган хабарга кўра, УEФА таркибидаги бир қатор Европа футбол федерациялари Инфантинога қарши чиқишга ва унга муқобил кучли номзодни қўллаб-қувватлашга жиддий бел боғлаган.

Zamin.uz футбол оламидаги ушбу яширин кураш ва эҳтимолий ислоҳотлар тўфони тафсилотларини тақдим этади.

Норозиликка нима сабаб бўлди?

Европа футболи раҳбарларининг амалдаги ФИФА президенти сиёсатидан ғазабланаётганига бир нечта жиддий сабаблар бор. Инфантино томонидан илгари сурилаётган бир қатор ислоҳотлар Европа клублари ва миллий федерацияларининг манфаатларига жиддий зид деб топилган:

  • Жаҳон чемпионати иштирокчиларини 64 тага етказиш режаси: ЖЧ-2026 тарихда илк бор 48 та жамоа билан ўтказилаётган бўлса-да, Инфантино келажакда турнир қатнашчилари сонини 64 тагача кенгайтиришни расман кўриб чиқмоқда. Бу ўйинлар сонини ва футболчиларнинг чарчоқ даражасини ҳаддан ташқари ошириб юборади.

  • Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ислоҳоти: Мазкур янги форматдаги нуфузли турнирни янада кенгайтириш ва уни ҳар икки йилда бир марта ўтказиш таклифи ҳам Европа грандларининг қаттиқ норозилигига учраган.

Инфантинога қарши кимлар номзод бўлиши мумкин?

Айни пайтда кураш майдонига тушиши кутилаётган ёки Европа давлатлари томонидан қўллаб-қувватланаётган бир нечта нуфузли номзодлар номи тилга олинмоқда.

Қуйида уларнинг ҳозирги мавқеи ва даъвогарлик имкониятлари таҳлили келтирилган:

Эҳтимолий номзод

Жорий лавозими

Даъвогарлик ҳолати ва имкониятлари

Александер Чеферин

УEФА президенти

Энг қудратли муқобил номзод. Аммо ҳозирда бор эътиборини УEФАга қаратган ва Инфантинога қарши курашмоқчи эмаслигини билдирган.

Носир Ал-Хелайфи

«ПСЖ» клуби ва Европа клублари ассоциацияси (ECA) раҳбари

Белгия ва Польша футбол федерациялари уни фаол қўллаб-қувватлашга тайёр. Лекин унинг ўзи ҳозирча қизиқиш билдирмаган.

Дариуш Мёдуски

Польшанинг «Легия» клуби эгаси

Номзодлар рўйхатида тилга олинаётган, Европа футболи сиёсатида катта таъсирга эга шахслардан бири.

Виктор Монтаглиани

КОНКАКАФ (Шимолий ва Марказий Америка) президенти

Америка қитъаси вакили сифатида муқобил мувозанатловчи куч сифатида кўрилмоқда.

Патрис Мотсепе

КАФ (Африка футбол конфедерацияси) раҳбари

Рўйхатда номи тилга олинган бўлса-да, Инфантино билан яқин иттифоқчи бўлгани учун очиқ тўқнашувга кириши қийин.

Сайлов қачон ўтади?

ФИФА президентлиги учун курашнинг энг муҳим палласи кузга тўғри келади. Номзодларни расмий рўйхатга олиш ва уларга овоз бериш жараёнлари шу йилнинг 18 ноябрь куни бўлиб ўтади.

Европа федерациялари айнан мана шу муддатгача амалдаги президентга қарши тура оладиган ягона ва кучли номзод атрофида бирлашиш устида бош қотиришмоқда. Агар УEФА аъзолари ўз режаларини амалга ошира олишса, яқин ойларда футбол оламида катта ҳокимият алмашинуви гувоҳи бўлишимиз мумкин.

ФИФА раҳбариятининг Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтириш ҳақидаги баҳсли баёноти қандай танқидларга учраганини батафсил тушуниш учун talkSPORT экспертларининг муносабати видеосини томоша қилишингиз мумкин.

Ушбу видео Жанни Инфантинонинг Жаҳон чемпионати иштирокчилари сонини кўпайтириш ҳақидаги фикрлари футбол ҳамжамияти ва экспертлар томонидан қандай кескин кутиб олинганини аниқроқ тушунтириш учун фойдалидир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью “Реал”ни ўзгартирмоқчи: янги схема маълум бўлди...Моуринью “Реал”ни ўзгартирмоқчи: янги схема маълум бўлди...Бугун, 21:23Ливерпул Мексика футболи иқтидори Гилберто Мора трансферига яқинлашмоқдаЛиверпул Мексика футболи иқтидори Гилберто Мора трансферига яқинлашмоқдаБугун, 21:10Барселона учун оғир зарба: Френки де Йонг узоқ муддатга сафдан чиқдиБарселона учун оғир зарба: Френки де Йонг узоқ муддатга сафдан чиқдиБугун, 20:53Хаби Алонсо нима учун Ливерпул эмас, айнан Челси клубини танлаганига изоҳ бердиХаби Алонсо нима учун Ливерпул эмас, айнан Челси клубини танлаганига изоҳ бердиБугун, 20:50Арсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаАрсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаБугун, 19:57Роналдо Неймарни терма жамоадаги фаолиятини якунлашга шошилмасликка чақирдиРоналдо Неймарни терма жамоадаги фаолиятини якунлашга шошилмасликка чақирдиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди