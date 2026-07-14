ФИФАда катта исён: Европа федерациялари Инфантинога қарши бирлашмоқда!
Жанни Инфантино ФИФА президентлигида учинчи муддатга қолишни ва сайловда ҳеч қандай рақобатсиз ғалаба қозонишни режалаштирган эди. Аммо воқеалар ривожи бутунлай бошқа томонга бурилиб кетмоқда. Нуфузли talkSPORT нашри берган хабарга кўра, УEФА таркибидаги бир қатор Европа футбол федерациялари Инфантинога қарши чиқишга ва унга муқобил кучли номзодни қўллаб-қувватлашга жиддий бел боғлаган.
Zamin.uz футбол оламидаги ушбу яширин кураш ва эҳтимолий ислоҳотлар тўфони тафсилотларини тақдим этади.
Норозиликка нима сабаб бўлди?
Европа футболи раҳбарларининг амалдаги ФИФА президенти сиёсатидан ғазабланаётганига бир нечта жиддий сабаблар бор. Инфантино томонидан илгари сурилаётган бир қатор ислоҳотлар Европа клублари ва миллий федерацияларининг манфаатларига жиддий зид деб топилган:
Жаҳон чемпионати иштирокчиларини 64 тага етказиш режаси: ЖЧ-2026 тарихда илк бор 48 та жамоа билан ўтказилаётган бўлса-да, Инфантино келажакда турнир қатнашчилари сонини 64 тагача кенгайтиришни расман кўриб чиқмоқда. Бу ўйинлар сонини ва футболчиларнинг чарчоқ даражасини ҳаддан ташқари ошириб юборади.
Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ислоҳоти: Мазкур янги форматдаги нуфузли турнирни янада кенгайтириш ва уни ҳар икки йилда бир марта ўтказиш таклифи ҳам Европа грандларининг қаттиқ норозилигига учраган.
Инфантинога қарши кимлар номзод бўлиши мумкин?
Айни пайтда кураш майдонига тушиши кутилаётган ёки Европа давлатлари томонидан қўллаб-қувватланаётган бир нечта нуфузли номзодлар номи тилга олинмоқда.
Қуйида уларнинг ҳозирги мавқеи ва даъвогарлик имкониятлари таҳлили келтирилган:
Эҳтимолий номзод
Жорий лавозими
Даъвогарлик ҳолати ва имкониятлари
Александер Чеферин
УEФА президенти
Энг қудратли муқобил номзод. Аммо ҳозирда бор эътиборини УEФАга қаратган ва Инфантинога қарши курашмоқчи эмаслигини билдирган.
Носир Ал-Хелайфи
«ПСЖ» клуби ва Европа клублари ассоциацияси (ECA) раҳбари
Белгия ва Польша футбол федерациялари уни фаол қўллаб-қувватлашга тайёр. Лекин унинг ўзи ҳозирча қизиқиш билдирмаган.
Дариуш Мёдуски
Польшанинг «Легия» клуби эгаси
Номзодлар рўйхатида тилга олинаётган, Европа футболи сиёсатида катта таъсирга эга шахслардан бири.
Виктор Монтаглиани
КОНКАКАФ (Шимолий ва Марказий Америка) президенти
Америка қитъаси вакили сифатида муқобил мувозанатловчи куч сифатида кўрилмоқда.
Патрис Мотсепе
КАФ (Африка футбол конфедерацияси) раҳбари
Рўйхатда номи тилга олинган бўлса-да, Инфантино билан яқин иттифоқчи бўлгани учун очиқ тўқнашувга кириши қийин.
Сайлов қачон ўтади?
ФИФА президентлиги учун курашнинг энг муҳим палласи кузга тўғри келади. Номзодларни расмий рўйхатга олиш ва уларга овоз бериш жараёнлари шу йилнинг 18 ноябрь куни бўлиб ўтади.
Европа федерациялари айнан мана шу муддатгача амалдаги президентга қарши тура оладиган ягона ва кучли номзод атрофида бирлашиш устида бош қотиришмоқда. Агар УEФА аъзолари ўз режаларини амалга ошира олишса, яқин ойларда футбол оламида катта ҳокимият алмашинуви гувоҳи бўлишимиз мумкин.
ФИФА раҳбариятининг Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтириш ҳақидаги баҳсли баёноти қандай танқидларга учраганини батафсил тушуниш учун talkSPORT экспертларининг муносабати видеосини томоша қилишингиз мумкин.
Ушбу видео Жанни Инфантинонинг Жаҳон чемпионати иштирокчилари сонини кўпайтириш ҳақидаги фикрлари футбол ҳамжамияти ва экспертлар томонидан қандай кескин кутиб олинганини аниқроқ тушунтириш учун фойдалидир.
…