Huawei янги MatePad Air (2024) планшетини тақдим этди: OLED экран ва ўта юпқа корпус
Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг планшетлар линиясини янгилади ва фойдаланувчиларга янада такомиллашган MatePad Air (2024) моделини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг нафис дизайни, балки техник имкониятлари билан ҳам планшетлар бозорида кучли рақобат ҳосил қилиши кутилмоқда. Янги авлод вакили ўзидан олдинги моделга қараганда сезиларли даражада юпқароқ ва енгилроқ қилиб ишланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги MatePad Air моделининг қалинлиги бор-йўғи 5,3 мм ни, вазни эса 509 граммни ташкил этади. Бу ўтган йилги моделга нисбатан 0,6 мм га юпқароқ ва 46 граммга енгилроқ демакдир. Бундай ихчамлик қурилмани узоқ вақт давомида қўлда ушлаб туриш ёки сумкада олиб юриш учун жуда қулай қилади.
Юқори сифатли OLED дисплей ва ПаперМатте технологиясиҚурилманинг асосий ўзига хослиги унинг 12 дюймли OLED дисплейидир. Экран 2800 х 1840 пикселли аниқликда ишлайди ва 144 Гс янгиланиш частотасига эга. Бу эса тасвирнинг силлиқ ва равон ҳаракатланишини таъминлайди. Дисплейнинг энг юқори ёрқинлик даражаси 1200 нитга етади, бу эса қуёшли кунда ҳам экрандаги маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради.
Шунингдек, экран махсус ПаперМатте қопламаси билан жиҳозланган. Ушбу технология кўзга тушадиган қуёш нурини камайтиради ва Huawei М-Пенсил Pro стилусидан фойдаланишда худди қоғозга ёзаётгандек табиий ҳисни беради. Ижодкорлар ва талабалар учун бу функция ўзига хос қулайлик яратиши шубҳасиз.
Автономлик ва мультимедиа имкониятлариПланшетнинг ички қисмидан 10 100 мА·соат сиғимли аккумулятор ўрин олган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қувват 16 соатгача видео томоша қилиш ёки 10 соатгача юқори сифатли HDR-контентни стриминг орқали кўриш учун етарли. Олтита ўрнатилган динамиклар эса фойдаланувчига тоза ва кучли овоз тизимини кафолатлайди.
Алоқа воситалари ва камералар борасида ҳам янгиликлар мавжуд:
- Энг сўнгги Wi-Fi 7 стандартини қўллаб-қувватлаш;
- 50 мегапикселли асосий камера;
- 12 мегапикселли олд камера;
- Сенсорли панелга эга бўлмаган махсус клавиатура-ғилоф билан мослашувчанлик.
…