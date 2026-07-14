Huawei янги MatePad Air (2024) планшетини тақдим этди: OLED экран ва ўта юпқа корпус

·13·Техно
Huawei янги MatePad Air (2024) планшетини тақдим этди: OLED экран ва ўта юпқа корпус

Хитойнинг технологик гиганти Huawei ўзининг планшетлар линиясини янгилади ва фойдаланувчиларга янада такомиллашган MatePad Air (2024) моделини намойиш этди. Ушбу қурилма нафақат ўзининг нафис дизайни, балки техник имкониятлари билан ҳам планшетлар бозорида кучли рақобат ҳосил қилиши кутилмоқда. Янги авлод вакили ўзидан олдинги моделга қараганда сезиларли даражада юпқароқ ва енгилроқ қилиб ишланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги MatePad Air моделининг қалинлиги бор-йўғи 5,3 мм ни, вазни эса 509 граммни ташкил этади. Бу ўтган йилги моделга нисбатан 0,6 мм га юпқароқ ва 46 граммга енгилроқ демакдир. Бундай ихчамлик қурилмани узоқ вақт давомида қўлда ушлаб туриш ёки сумкада олиб юриш учун жуда қулай қилади.

Юқори сифатли OLED дисплей ва ПаперМатте технологияси

Қурилманинг асосий ўзига хослиги унинг 12 дюймли OLED дисплейидир. Экран 2800 х 1840 пикселли аниқликда ишлайди ва 144 Гс янгиланиш частотасига эга. Бу эса тасвирнинг силлиқ ва равон ҳаракатланишини таъминлайди. Дисплейнинг энг юқори ёрқинлик даражаси 1200 нитга етади, бу эса қуёшли кунда ҳам экрандаги маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради.

Шунингдек, экран махсус ПаперМатте қопламаси билан жиҳозланган. Ушбу технология кўзга тушадиган қуёш нурини камайтиради ва Huawei М-Пенсил Pro стилусидан фойдаланишда худди қоғозга ёзаётгандек табиий ҳисни беради. Ижодкорлар ва талабалар учун бу функция ўзига хос қулайлик яратиши шубҳасиз.

Автономлик ва мультимедиа имкониятлари

Планшетнинг ички қисмидан 10 100 мА·соат сиғимли аккумулятор ўрин олган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қувват 16 соатгача видео томоша қилиш ёки 10 соатгача юқори сифатли HDR-контентни стриминг орқали кўриш учун етарли. Олтита ўрнатилган динамиклар эса фойдаланувчига тоза ва кучли овоз тизимини кафолатлайди.

Алоқа воситалари ва камералар борасида ҳам янгиликлар мавжуд:

  • Энг сўнгги Wi-Fi 7 стандартини қўллаб-қувватлаш;
  • 50 мегапикселли асосий камера;
  • 12 мегапикселли олд камера;
  • Сенсорли панелга эга бўлмаган махсус клавиатура-ғилоф билан мослашувчанлик.
Ҳозирча қурилманинг нархи ва сотувга чиқиш муддатлари ҳудудларга қараб фарқ қилиши айтилмоқда. Ўзбекистон бозорида ушбу планшетнинг пайдо бўлиши Huawei брендининг мамлакатимиздаги расмий дўконлари ва дистрибюторлари орқали амалга оширилиши кутилмоқда. MatePad Air (2024) ўзининг премиум хусусиятлари билан Apple iPad Air ва Samsung Galaxy Таб серияларига муносиб рақиб бўлиши мумкин.

HuaweiMatePad AirПланшетТехнологияOLED
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинMeta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинБугун, 21:25Google Имагес дизайни ўзгарди: Энди у Pinterest каби визуал илҳом манбаига айланадиGoogle Имагес дизайни ўзгарди: Энди у Pinterest каби визуал илҳом манбаига айланадиБугун, 21:25Суперҳуман электрон почта билан ишлашда инқилобий сунъий интеллект функциясини тақдим этдиСуперҳуман электрон почта билан ишлашда инқилобий сунъий интеллект функциясини тақдим этдиБугун, 20:59Spotify фойдаланувчилар учун ChatGPT каби интерактив сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиSpotify фойдаланувчилар учун ChatGPT каби интерактив сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 20:55Эрон глобал алоқа тизимидаги заифликлар орқали АҚШ ҳарбийларини кузатгани маълум бўлдиЭрон глобал алоқа тизимидаги заифликлар орқали АҚШ ҳарбийларини кузатгани маълум бўлдиБугун, 20:26Нью-Йоркда йирик маълумотлар марказлари қурилишига мораторий эълон қилиндиНью-Йоркда йирик маълумотлар марказлари қурилишига мораторий эълон қилиндиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди