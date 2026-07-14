Google Имагес дизайни ўзгарди: Энди у Pinterest каби визуал илҳом манбаига айланади

·0·Техно
Google Имагес дизайни ўзгарди: Энди у Pinterest каби визуал илҳом манбаига айланади

Google компанияси ўзининг тасвирларни қидириш хизмати — Google Имагес ташкил этилганининг 25 йиллиги муносабати билан платформани тубдан янгилашга қарор қилди. Эндиликда ушбу сервис шунчаки қидирув воситаси эмас, балки фойдаланувчиларнинг қизиқишларига мос равишда янгиланиб турадиган динамик галереяга айланади. Бу ўзгариш Google платформасини машҳур Pinterest ижтимоий тармоғига ўхшатиб қўяди ва фойдаланувчиларнинг сайтда кўпроқ вақт ўтказишини таъминлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган Google Имагес фойдаланувчининг кўришлар тарихи ва қизиқишларидан келиб чиқиб шаклланадиган "Фор Ёу" (Сиз учун) бўлимига эга бўлади. Бу ерда тасвирлар чексиз тасма кўринишида тақдим этилади ва реал вақт режимида янгиланиб боради. Бу орқали Google фойдаланувчиларга мода, интерер дизайни ёки саёҳат каби йўналишларда янги ғояларни кашф қилиш имконини бермоқда.

Коллекциялар ва сунъий интеллект имкониятлари

Янги дизайндаги муҳим функциялардан бири — бу "Коллекциялар" тизимидир. Фойдаланувчилар ўзларига ёққан суратларни махсус папкаларга сақлаб қўйишлари мумкин. Масалан, таътил учун кийимлар тўплами ёки уй дизайни учун ғояларни алоҳида табларда сақлаш ва кейинчалик уларга қайтиш имконияти яратилади. Бу функция айниқса ижодкорлар ва режалаштиришни хуш кўрувчилар учун қулайлик яратади.

Бундан ташқари, Google қидирув тизимига тўғридан-тўғри сунъий интеллект ёрдамида расм чизиш функциясини интеграция қилмоқда. Агар фойдаланувчи интернетда мавжуд бўлмаган ўта ўзига хос тасвирни қидирса, у Google экотизимидан чиқмаган ҳолда матнли сўров орқали янги расм яратиши мумкин бўлади. Бу ChatGPT каби учинчи томон хизматлари билан рақобатда Google устунлигини оширишга хизмат қилади.

Тасвирларни яратиш учун компаниянинг энг сўнгги Нано Банана модели қўлланилади. Ушбу технология нафақат янги суратлар чизади, балки мавжуд ғояларни визуаллаштиришга ҳам ёрдам беради. Масалан, хонанинг деворларини бошқа рангда тасаввур қилиш ёки талабалар турар жойини маълум бир услубда безатиш қандай кўринишини сунъий интеллект ёрдамида кўриш мумкин.

Янги дизайн ва функциялар дастлаб АҚШда инглиз тилидаги фойдаланувчилар учун иш столи (десктоп) версиясида ишга туширилади. Google Имагес янгиланишларидан тўлиқ фойдаланиш учун фойдаланувчилар ўз Google ҳисобларига кирган бўлишлари талаб этилади. Кейинчалик ушбу имкониятлар бошқа ҳудудлар ва тиллар учун ҳам кенгайтирилиши кутилмоқда.

Ушбу стратегик қадам Google учун реклама тушумларини оширишда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Фойдаланувчилар платформада қанча кўп вақт сарфласа ва визуал контент билан кўпроқ алоқада бўлса, компания шунчалик кўп мақсадли рекламаларни жойлаштириш имконига эга бўлади. Бу эса Google Имагес хизматини оддий утилитадан тўлақонли ижтимоий-визуал платформага айлантиради.

GoogleGoogle ИмагесPinterestСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинMeta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинБугун, 21:25Суперҳуман электрон почта билан ишлашда инқилобий сунъий интеллект функциясини тақдим этдиСуперҳуман электрон почта билан ишлашда инқилобий сунъий интеллект функциясини тақдим этдиБугун, 20:59Huawei янги MatePad Air (2024) планшетини тақдим этди: OLED экран ва ўта юпқа корпусHuawei янги MatePad Air (2024) планшетини тақдим этди: OLED экран ва ўта юпқа корпусБугун, 20:58Spotify фойдаланувчилар учун ChatGPT каби интерактив сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиSpotify фойдаланувчилар учун ChatGPT каби интерактив сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этдиБугун, 20:55Эрон глобал алоқа тизимидаги заифликлар орқали АҚШ ҳарбийларини кузатгани маълум бўлдиЭрон глобал алоқа тизимидаги заифликлар орқали АҚШ ҳарбийларини кузатгани маълум бўлдиБугун, 20:26Нью-Йоркда йирик маълумотлар марказлари қурилишига мораторий эълон қилиндиНью-Йоркда йирик маълумотлар марказлари қурилишига мораторий эълон қилиндиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди