Google Имагес дизайни ўзгарди: Энди у Pinterest каби визуал илҳом манбаига айланади
Google компанияси ўзининг тасвирларни қидириш хизмати — Google Имагес ташкил этилганининг 25 йиллиги муносабати билан платформани тубдан янгилашга қарор қилди. Эндиликда ушбу сервис шунчаки қидирув воситаси эмас, балки фойдаланувчиларнинг қизиқишларига мос равишда янгиланиб турадиган динамик галереяга айланади. Бу ўзгариш Google платформасини машҳур Pinterest ижтимоий тармоғига ўхшатиб қўяди ва фойдаланувчиларнинг сайтда кўпроқ вақт ўтказишини таъминлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, янгиланган Google Имагес фойдаланувчининг кўришлар тарихи ва қизиқишларидан келиб чиқиб шаклланадиган "Фор Ёу" (Сиз учун) бўлимига эга бўлади. Бу ерда тасвирлар чексиз тасма кўринишида тақдим этилади ва реал вақт режимида янгиланиб боради. Бу орқали Google фойдаланувчиларга мода, интерер дизайни ёки саёҳат каби йўналишларда янги ғояларни кашф қилиш имконини бермоқда.
Коллекциялар ва сунъий интеллект имкониятлариЯнги дизайндаги муҳим функциялардан бири — бу "Коллекциялар" тизимидир. Фойдаланувчилар ўзларига ёққан суратларни махсус папкаларга сақлаб қўйишлари мумкин. Масалан, таътил учун кийимлар тўплами ёки уй дизайни учун ғояларни алоҳида табларда сақлаш ва кейинчалик уларга қайтиш имконияти яратилади. Бу функция айниқса ижодкорлар ва режалаштиришни хуш кўрувчилар учун қулайлик яратади.
Бундан ташқари, Google қидирув тизимига тўғридан-тўғри сунъий интеллект ёрдамида расм чизиш функциясини интеграция қилмоқда. Агар фойдаланувчи интернетда мавжуд бўлмаган ўта ўзига хос тасвирни қидирса, у Google экотизимидан чиқмаган ҳолда матнли сўров орқали янги расм яратиши мумкин бўлади. Бу ChatGPT каби учинчи томон хизматлари билан рақобатда Google устунлигини оширишга хизмат қилади.
Тасвирларни яратиш учун компаниянинг энг сўнгги Нано Банана модели қўлланилади. Ушбу технология нафақат янги суратлар чизади, балки мавжуд ғояларни визуаллаштиришга ҳам ёрдам беради. Масалан, хонанинг деворларини бошқа рангда тасаввур қилиш ёки талабалар турар жойини маълум бир услубда безатиш қандай кўринишини сунъий интеллект ёрдамида кўриш мумкин.
Янги дизайн ва функциялар дастлаб АҚШда инглиз тилидаги фойдаланувчилар учун иш столи (десктоп) версиясида ишга туширилади. Google Имагес янгиланишларидан тўлиқ фойдаланиш учун фойдаланувчилар ўз Google ҳисобларига кирган бўлишлари талаб этилади. Кейинчалик ушбу имкониятлар бошқа ҳудудлар ва тиллар учун ҳам кенгайтирилиши кутилмоқда.
Ушбу стратегик қадам Google учун реклама тушумларини оширишда ҳам муҳим аҳамиятга эга. Фойдаланувчилар платформада қанча кўп вақт сарфласа ва визуал контент билан кўпроқ алоқада бўлса, компания шунчалик кўп мақсадли рекламаларни жойлаштириш имконига эга бўлади. Бу эса Google Имагес хизматини оддий утилитадан тўлақонли ижтимоий-визуал платформага айлантиради.
…