Хаби Алонсо Челси стратегиясини ўзгартиради: Жамоа Коул Палмер атрофида қурилади

·26·Спорт
Хаби Алонсо Челси стратегиясини ўзгартиради: Жамоа Коул Палмер атрофида қурилади

Лондоннинг Челси клуби янги бош мураббийи Хаби Алонсо жамоанинг келажакдаги тактик схемаларида марказий фигурани аниқлаб олди. Испаниялик мутахассис жамоанинг ҳужумкор ярим ҳимоячиси Коул Палмерни "алоҳида иқтидор" деб атади ва бутун ўйин услубини айнан унинг атрофида шакллантиришга вада берди. Бу қарор клубнинг сўнгги йиллардаги беқарор натижаларидан сўнг янги давр бошланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда Англия терма жамоаси Томас Тухель бошчилигида Жаҳон чемпионати ярим финалига қадар етиб борган бўлса-да, Коул Палмер кутилмаганда қайдномадан ташқарида қолган эди. Бироқ, бу ҳолат футболчининг руҳиятига салбий таъсир кўрсатмаган. Аксинча, у бор эътиборини Хаби Алонсо қўл остидаги машғулотларга қаратган. BBC Sport нашрига берган интервюсида мураббий Палмернинг ноёб қобилиятларини юқори баҳолади.

Стамфорд Бридгедаги тактик инқилоб

Хаби Алонсо Палмернинг ўйин даражаси бошқалардан ажралиб туришини таъкидламоқда. "Биз бир неча кундан бери бирга ишлаяпмиз ва у машғулотларга жуда ижобий кайфиятда қайтди. Коул — ўзгача классга эга футболчи. Агар биз унинг иқтидори тўлиқ намоён бўлиши учун шароит яратсак ва жамоани унинг атрофида қурсак, муваффақиятга янада яқинроқ бўламиз", — дея таъкидлади мураббий.

Коул Палмер 2023-йил сентябрь ойида Манчестер Сити сафидан келиб қўшилганидан буён "аристократлар"нинг ҳақиқий етакчисига айланди. У Лондон клуби либосида 131 та ўйинда майдонга тушиб, 54 та гол ва 32 та голли узатмага муаллифлик қилди. Бундай сермаҳсуллик Челси ўтган мавсумни 10-ўринда якунлаб, еврокубоклардан қуруқ қолган бўлса-да, Палмернинг нуфузини туширмади.

Goal.com нашри хабарига кўра, Хаби Алонсо клубда фақат бош мураббий эмас, балки кенгайтирилган ваколатларга эга менежер сифатида иш бошлаган. У бешта спорт директори билан ҳамкорликда трансфер сиёсатини айнан ўзининг тактик қарашларига мослаштириш ниятида. Асосий мақсад — Палмерни қўллаб-қувватлайдиган ва унинг пасларини голга айлантира оладиган ижрочиларни жалб қилишдир.

Челси сўнгги йилларда Конференциялар лигаси ва FIFA клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан бўлса-да, Англия Премер-лигасида барқарорлик етишмаётган эди. Алонсо янги тузилма ва Палмернинг креативлиги эвазига клубни яна грандлар қаторига қайтаришни кўзламоқда. Ҳозирда футболчи терма жамоадаги жамоадошларининг ўйинини телевизор орқали кузатишга мажбур бўлса-да, янги мавсумда у Лондон клубининг асосий қуролига айланиши кутилмоқда.

ЧелсиХаби АлонсоКоул ПалмерАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиЖЧ-2026. Франция — Испания баҳси учун асосий таркиблар эълон қилиндиБугун, 22:46Франция ва Испания ўйинига таркиблар эълон қилиндиФранция ва Испания ўйинига таркиблар эълон қилиндиБугун, 22:40 Гари Невилл ҳайратда: Англиянинг янги қаҳрамони ким? Гари Невилл ҳайратда: Англиянинг янги қаҳрамони ким?Бугун, 22:38Неймар 2030-йилги жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин: Бразилиялик мураббий кутилмаган баёнот бердиНеймар 2030-йилги жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин: Бразилиялик мураббий кутилмаган баёнот бердиБугун, 21:59Клод Макелеле: Килиан Мбаппе замонамизнинг Роналдо Назариосига айланмоқдаКлод Макелеле: Килиан Мбаппе замонамизнинг Роналдо Назариосига айланмоқдаБугун, 21:51Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Бугун, 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди