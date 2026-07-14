Хаби Алонсо Челси стратегиясини ўзгартиради: Жамоа Коул Палмер атрофида қурилади
Лондоннинг Челси клуби янги бош мураббийи Хаби Алонсо жамоанинг келажакдаги тактик схемаларида марказий фигурани аниқлаб олди. Испаниялик мутахассис жамоанинг ҳужумкор ярим ҳимоячиси Коул Палмерни "алоҳида иқтидор" деб атади ва бутун ўйин услубини айнан унинг атрофида шакллантиришга вада берди. Бу қарор клубнинг сўнгги йиллардаги беқарор натижаларидан сўнг янги давр бошланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда Англия терма жамоаси Томас Тухель бошчилигида Жаҳон чемпионати ярим финалига қадар етиб борган бўлса-да, Коул Палмер кутилмаганда қайдномадан ташқарида қолган эди. Бироқ, бу ҳолат футболчининг руҳиятига салбий таъсир кўрсатмаган. Аксинча, у бор эътиборини Хаби Алонсо қўл остидаги машғулотларга қаратган. BBC Sport нашрига берган интервюсида мураббий Палмернинг ноёб қобилиятларини юқори баҳолади.
Стамфорд Бридгедаги тактик инқилобХаби Алонсо Палмернинг ўйин даражаси бошқалардан ажралиб туришини таъкидламоқда. "Биз бир неча кундан бери бирга ишлаяпмиз ва у машғулотларга жуда ижобий кайфиятда қайтди. Коул — ўзгача классга эга футболчи. Агар биз унинг иқтидори тўлиқ намоён бўлиши учун шароит яратсак ва жамоани унинг атрофида қурсак, муваффақиятга янада яқинроқ бўламиз", — дея таъкидлади мураббий.
Коул Палмер 2023-йил сентябрь ойида Манчестер Сити сафидан келиб қўшилганидан буён "аристократлар"нинг ҳақиқий етакчисига айланди. У Лондон клуби либосида 131 та ўйинда майдонга тушиб, 54 та гол ва 32 та голли узатмага муаллифлик қилди. Бундай сермаҳсуллик Челси ўтган мавсумни 10-ўринда якунлаб, еврокубоклардан қуруқ қолган бўлса-да, Палмернинг нуфузини туширмади.
Goal.com нашри хабарига кўра, Хаби Алонсо клубда фақат бош мураббий эмас, балки кенгайтирилган ваколатларга эга менежер сифатида иш бошлаган. У бешта спорт директори билан ҳамкорликда трансфер сиёсатини айнан ўзининг тактик қарашларига мослаштириш ниятида. Асосий мақсад — Палмерни қўллаб-қувватлайдиган ва унинг пасларини голга айлантира оладиган ижрочиларни жалб қилишдир.
Челси сўнгги йилларда Конференциялар лигаси ва FIFA клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан бўлса-да, Англия Премер-лигасида барқарорлик етишмаётган эди. Алонсо янги тузилма ва Палмернинг креативлиги эвазига клубни яна грандлар қаторига қайтаришни кўзламоқда. Ҳозирда футболчи терма жамоадаги жамоадошларининг ўйинини телевизор орқали кузатишга мажбур бўлса-да, янги мавсумда у Лондон клубининг асосий қуролига айланиши кутилмоқда.
…