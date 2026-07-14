Ливерпул Мексика футболи иқтидори Гилберто Мора трансферига яқинлашмоқда

·0·Спорт
Ливерпул Мексика футболи иқтидори Гилберто Мора трансферига яқинлашмоқда

Англиянинг Ливерпул клуби Мексика футболининг янги юлдузи, 17 ёшли Гилберто Мора трансфери бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда. Дунё футболидаги энг иқтидорли ўсмирлардан бири сифатида эътироф этилаётган ярим ҳимоячи ўзининг ёрқин ўйинлари билан Европанинг етакчи жамоалари эътиборини тортди. Мерсисайдликлар сафида тўп сураётган тажрибали ярим ҳимоячи Алексис Мак Аллистер ҳам ушбу эҳтимолий трансфер ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Кларо Sportс телеканалига берган интервюсида Мак Аллистер ёш иқтидорнинг Анфиелдга келиши борасидаги миш-мишларга муносабат билдирди. Аргентиналик футболчи ҳозирча аниқ маълумотга эга эмаслигини айтса-да, клубнинг қизиқишини юқори баҳолади. "Агар уни Ливерпул билан боғлашаётган бўлса, демак у ҳақиқатан ҳам ажойиб футболчи. Бундай даражадаги клублар бежизга номзод танламайди", — деб таъкидлади Мак Аллистер.

Европа грандлари ўртасидаги пойга

Гилберто Мора учун курашда фақат Ливерпул эмас, балки Англия Премер-лигасининг бошқа бир вакили — Арсенал ҳам фаол иштирок этмоқда. Шунингдек, Испания гигантлари Реал Мадрид ва Барселона ҳам футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда. Аввалроқ Манчестер Юнайтед ҳам ушбу пойгада қатнашаётган эди, бироқ трансфер нархининг 34 миллион фунт стерлингдан (тахминан 45 миллион доллар) ошиб кетиши сабабли "қизил иблислар" бу режадан воз кечишга қарор қилишган.

Ҳозирда Мексиканинг Клуб Тихуана жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган Мора қисқа вақт ичида терма жамоада 12 та ўйин ўтказишга улгурди. Унинг майдон марказидаги турли нуқталарда бирдек самарали ўйнай олиши ва ўйинни ўқиш қобилияти мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Футболчининг агенти Рафаела Пимента ўз мижозини энг муносиб ва ривожланиш учун қулай жамоага жойлаштириш ниятида эканини маълум қилган.

Мексикалик иқтидорнинг трансфери билан боғлиқ вазиятда айрим ҳуқуқий жиҳатлар ҳам мавжуд. FIFA қоидаларига кўра, Мора 18 ёшга тўлмагунча хориж клуби билан расмий шартнома имзолай олмайди. У октябрь ойида балоғат ёшига етади, бу эса Ливерпул ёки бошқа даъвогарларга қишки трансфер ойнасида ёки келгуси мавсум учун олдиндан келишув тузиш имконини беради.

Ливерпул раҳбарияти Гилберто Морани жамоанинг келажакдаги етакчиларидан бири сифатида кўрмоқда. Клубнинг ёш иқтидорларни излаб топиш ва уларни жаҳон даражасидаги юлдузга айлантириш борасидаги стратегияси ушбу трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини янада оширади. Агар келишув муваффақиятли якунланса, Мора яқин йиллар ичида APЛнинг энг ёрқин легионерларидан бирига айланиши кутилмоқда.

ЛиверпулГилберто МораТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона учун оғир зарба: Френки де Йонг узоқ муддатга сафдан чиқдиБарселона учун оғир зарба: Френки де Йонг узоқ муддатга сафдан чиқдиБугун, 20:53Хаби Алонсо нима учун Ливерпул эмас, айнан Челси клубини танлаганига изоҳ бердиХаби Алонсо нима учун Ливерпул эмас, айнан Челси клубини танлаганига изоҳ бердиБугун, 20:50Арсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаАрсенал юлдузи Леандро Троссард Туркия чемпионатига кўчиб ўтмоқдаБугун, 19:57Роналдо Неймарни терма жамоадаги фаолиятини якунлашга шошилмасликка чақирдиРоналдо Неймарни терма жамоадаги фаолиятини якунлашга шошилмасликка чақирдиБугун, 19:51ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиБугун, 19:51Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...Бугун, 19:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди