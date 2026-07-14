Ливерпул Мексика футболи иқтидори Гилберто Мора трансферига яқинлашмоқда
Англиянинг Ливерпул клуби Мексика футболининг янги юлдузи, 17 ёшли Гилберто Мора трансфери бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда. Дунё футболидаги энг иқтидорли ўсмирлардан бири сифатида эътироф этилаётган ярим ҳимоячи ўзининг ёрқин ўйинлари билан Европанинг етакчи жамоалари эътиборини тортди. Мерсисайдликлар сафида тўп сураётган тажрибали ярим ҳимоячи Алексис Мак Аллистер ҳам ушбу эҳтимолий трансфер ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Кларо Sportс телеканалига берган интервюсида Мак Аллистер ёш иқтидорнинг Анфиелдга келиши борасидаги миш-мишларга муносабат билдирди. Аргентиналик футболчи ҳозирча аниқ маълумотга эга эмаслигини айтса-да, клубнинг қизиқишини юқори баҳолади. "Агар уни Ливерпул билан боғлашаётган бўлса, демак у ҳақиқатан ҳам ажойиб футболчи. Бундай даражадаги клублар бежизга номзод танламайди", — деб таъкидлади Мак Аллистер.
Европа грандлари ўртасидаги пойгаГилберто Мора учун курашда фақат Ливерпул эмас, балки Англия Премер-лигасининг бошқа бир вакили — Арсенал ҳам фаол иштирок этмоқда. Шунингдек, Испания гигантлари Реал Мадрид ва Барселона ҳам футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда. Аввалроқ Манчестер Юнайтед ҳам ушбу пойгада қатнашаётган эди, бироқ трансфер нархининг 34 миллион фунт стерлингдан (тахминан 45 миллион доллар) ошиб кетиши сабабли "қизил иблислар" бу режадан воз кечишга қарор қилишган.
Ҳозирда Мексиканинг Клуб Тихуана жамоаси шарафини ҳимоя қилаётган Мора қисқа вақт ичида терма жамоада 12 та ўйин ўтказишга улгурди. Унинг майдон марказидаги турли нуқталарда бирдек самарали ўйнай олиши ва ўйинни ўқиш қобилияти мутахассислар томонидан юқори баҳоланмоқда. Футболчининг агенти Рафаела Пимента ўз мижозини энг муносиб ва ривожланиш учун қулай жамоага жойлаштириш ниятида эканини маълум қилган.
Мексикалик иқтидорнинг трансфери билан боғлиқ вазиятда айрим ҳуқуқий жиҳатлар ҳам мавжуд. FIFA қоидаларига кўра, Мора 18 ёшга тўлмагунча хориж клуби билан расмий шартнома имзолай олмайди. У октябрь ойида балоғат ёшига етади, бу эса Ливерпул ёки бошқа даъвогарларга қишки трансфер ойнасида ёки келгуси мавсум учун олдиндан келишув тузиш имконини беради.
Ливерпул раҳбарияти Гилберто Морани жамоанинг келажакдаги етакчиларидан бири сифатида кўрмоқда. Клубнинг ёш иқтидорларни излаб топиш ва уларни жаҳон даражасидаги юлдузга айлантириш борасидаги стратегияси ушбу трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини янада оширади. Агар келишув муваффақиятли якунланса, Мора яқин йиллар ичида APЛнинг энг ёрқин легионерларидан бирига айланиши кутилмоқда.
…