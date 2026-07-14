Spotify фойдаланувчилар учун ChatGPT каби интерактив сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этди

·18·Техно
Spotify фойдаланувчилар учун ChatGPT каби интерактив сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этди

Дунёнинг энг йирик мусиқа стриминг платформаси ҳисобланган Spotify ўз фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган янги интерактив ёрдамчини ишга туширди. Ушбу янгилик орқали эндиликда фойдаланувчилар илова билан худди ChatGPT каби мулоқот қилишлари, мусиқа танлашда ёрдам сўрашлари ва ўзларининг тинглаш тарихини таҳлил қилишлари мумкин бўлади. Мазкур қадам Spotify платформасининг шунчаки плеер эмас, балки ақлли шахсий ҳамроҳга айланиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги функция ҳозирча АҚШ, Ирландия ва Швеция каби давлатларда iOS ва Android қурилмалари учун Премиум обуначиларига тақдим этилди. Мазкур технология бета-версияда ишламоқда, яни тизим ҳали ўрганиш жараёнида ва фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазалари асосида такомиллаштириб борилади. TechCrunch нашри хабарига кўра, Spotify ушбу тизим учун ҳам ўзининг шахсий ишланмаларидан, ҳам бошқа йирик провайдерларнинг сунъий интеллект моделларидан фойдаланмоқда.

Мусиқа оламига янгича ёндашув

Интерактив ёрдамчи фойдаланувчига нафақат мусиқа қўйиб беришда, балки чуқур таҳлилий маълумотларни тақдим этишда ҳам кўмаклашади. Масалан, тингловчилар маълум бир қўшиқнинг яратилиш тарихи, албомларнинг чиқиш саналари ёки ўзлари ёқтирган ижодкорларнинг янги асарлари ҳақида батафсил сўрашлари мумкин. Аввалроқ тақдим этилган AI DJ функциясидан фарқли ўлароқ, янги чат тизими фойдаланувчи билан икки томонлама мулоқотга кириша олади.

Фойдаланувчилар илованинг асосий саҳифасида ёки "Ҳозир ижро этилмоқда" (Нов Плайинг) бўлимида матнли ёки овозли буйруқлар ёрдамида мулоқотни бошлашлари мумкин. Тизим фойдаланувчининг "менга илгари эшитмаган ижодкорларимни топиб бер" деган сўровини тушунади ва олинган натижани "янада қувноқроқ бўлсин" ёки "фақат охирги йилларда чиққанларини қолдир" каби қўшимча аниқликлар билан саралашга имкон беради.

Шахсий архив ва ақлли бошқарув

Янги AI ёрдамчи ўтмишдаги тинглаш одатларингизни ҳам яхши эслаб қолади. Сиз ундан "фалон қўшиқни биринчи марта қачон эшитган эдим?" деб сўрашингиз ёки охирги пайтларда қайси жанрларга кўпроқ мойиллик билдираётганингизни таҳлил қилиб беришни илтимос қилишингиз мумкин. Бу эса фойдаланувчиларга ўз дидларини яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

Бундан ташқари, чат орқали қуйидаги амалларни бажариш мумкин:

  • Қўшиқларни шахсий кутубхонага сақлаш;
  • Навбатдаги ижро рўйхатига (қуеуе) янги трекларни қўшиш;
  • Сизга ёққан ижодкорларга бир зумда обуна бўлиш;
  • Муайян кайфият ёки темпга мос мусиқаларни тезкорлик билан саралаш.

Spotify компанияси ушбу технологияни босқичма-босқич бошқа ҳудудлар ва тиллар учун ҳам мослаштиришни режалаштирмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам келгусида ушбу функциянинг инглиз тилидаги версияси ёки маҳаллийлаштирилган шакли тақдим этилиши кутилмоқда. Ҳозирда платформа ўзининг AI DJ ва ChatGPT билан интеграциялашган плейлист яратиш воситалари орқали рақобатчиларидан ўзиб кетишга ҳаракат қилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Spotify ўзининг улкан аудио-каталогини (мусиқа, подкастлар ва аудиокитоблар) сунъий интеллект ёрдамида бошқаришни янги босқичга олиб чиқди. Бу каби технологиялар келажакда мусиқий контентни истеъмол қилиш маданиятини бутунлай ўзгартириши шубҳасиз.

SpotifyAIChatGPTТехнологияМусиқа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Meta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинMeta муҳандислар учун сунъий интеллект харажатларига чеклов жорий этиши мумкинБугун, 21:25Google Имагес дизайни ўзгарди: Энди у Pinterest каби визуал илҳом манбаига айланадиGoogle Имагес дизайни ўзгарди: Энди у Pinterest каби визуал илҳом манбаига айланадиБугун, 21:25Суперҳуман электрон почта билан ишлашда инқилобий сунъий интеллект функциясини тақдим этдиСуперҳуман электрон почта билан ишлашда инқилобий сунъий интеллект функциясини тақдим этдиБугун, 20:59Huawei янги MatePad Air (2024) планшетини тақдим этди: OLED экран ва ўта юпқа корпусHuawei янги MatePad Air (2024) планшетини тақдим этди: OLED экран ва ўта юпқа корпусБугун, 20:58Эрон глобал алоқа тизимидаги заифликлар орқали АҚШ ҳарбийларини кузатгани маълум бўлдиЭрон глобал алоқа тизимидаги заифликлар орқали АҚШ ҳарбийларини кузатгани маълум бўлдиБугун, 20:26Нью-Йоркда йирик маълумотлар марказлари қурилишига мораторий эълон қилиндиНью-Йоркда йирик маълумотлар марказлари қурилишига мораторий эълон қилиндиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди