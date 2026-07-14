Spotify фойдаланувчилар учун ChatGPT каби интерактив сунъий интеллект ёрдамчисини тақдим этди
Дунёнинг энг йирик мусиқа стриминг платформаси ҳисобланган Spotify ўз фойдаланувчилари учун сунъий интеллектга асосланган янги интерактив ёрдамчини ишга туширди. Ушбу янгилик орқали эндиликда фойдаланувчилар илова билан худди ChatGPT каби мулоқот қилишлари, мусиқа танлашда ёрдам сўрашлари ва ўзларининг тинглаш тарихини таҳлил қилишлари мумкин бўлади. Мазкур қадам Spotify платформасининг шунчаки плеер эмас, балки ақлли шахсий ҳамроҳга айланиш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги функция ҳозирча АҚШ, Ирландия ва Швеция каби давлатларда iOS ва Android қурилмалари учун Премиум обуначиларига тақдим этилди. Мазкур технология бета-версияда ишламоқда, яни тизим ҳали ўрганиш жараёнида ва фойдаланувчиларнинг фикр-мулоҳазалари асосида такомиллаштириб борилади. TechCrunch нашри хабарига кўра, Spotify ушбу тизим учун ҳам ўзининг шахсий ишланмаларидан, ҳам бошқа йирик провайдерларнинг сунъий интеллект моделларидан фойдаланмоқда.
Мусиқа оламига янгича ёндашувИнтерактив ёрдамчи фойдаланувчига нафақат мусиқа қўйиб беришда, балки чуқур таҳлилий маълумотларни тақдим этишда ҳам кўмаклашади. Масалан, тингловчилар маълум бир қўшиқнинг яратилиш тарихи, албомларнинг чиқиш саналари ёки ўзлари ёқтирган ижодкорларнинг янги асарлари ҳақида батафсил сўрашлари мумкин. Аввалроқ тақдим этилган AI DJ функциясидан фарқли ўлароқ, янги чат тизими фойдаланувчи билан икки томонлама мулоқотга кириша олади.
Фойдаланувчилар илованинг асосий саҳифасида ёки "Ҳозир ижро этилмоқда" (Нов Плайинг) бўлимида матнли ёки овозли буйруқлар ёрдамида мулоқотни бошлашлари мумкин. Тизим фойдаланувчининг "менга илгари эшитмаган ижодкорларимни топиб бер" деган сўровини тушунади ва олинган натижани "янада қувноқроқ бўлсин" ёки "фақат охирги йилларда чиққанларини қолдир" каби қўшимча аниқликлар билан саралашга имкон беради.
Шахсий архив ва ақлли бошқарувЯнги AI ёрдамчи ўтмишдаги тинглаш одатларингизни ҳам яхши эслаб қолади. Сиз ундан "фалон қўшиқни биринчи марта қачон эшитган эдим?" деб сўрашингиз ёки охирги пайтларда қайси жанрларга кўпроқ мойиллик билдираётганингизни таҳлил қилиб беришни илтимос қилишингиз мумкин. Бу эса фойдаланувчиларга ўз дидларини яхшироқ тушунишга ёрдам беради.
Бундан ташқари, чат орқали қуйидаги амалларни бажариш мумкин:
- Қўшиқларни шахсий кутубхонага сақлаш;
- Навбатдаги ижро рўйхатига (қуеуе) янги трекларни қўшиш;
- Сизга ёққан ижодкорларга бир зумда обуна бўлиш;
- Муайян кайфият ёки темпга мос мусиқаларни тезкорлик билан саралаш.
Spotify компанияси ушбу технологияни босқичма-босқич бошқа ҳудудлар ва тиллар учун ҳам мослаштиришни режалаштирмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам келгусида ушбу функциянинг инглиз тилидаги версияси ёки маҳаллийлаштирилган шакли тақдим этилиши кутилмоқда. Ҳозирда платформа ўзининг AI DJ ва ChatGPT билан интеграциялашган плейлист яратиш воситалари орқали рақобатчиларидан ўзиб кетишга ҳаракат қилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Spotify ўзининг улкан аудио-каталогини (мусиқа, подкастлар ва аудиокитоблар) сунъий интеллект ёрдамида бошқаришни янги босқичга олиб чиқди. Бу каби технологиялар келажакда мусиқий контентни истеъмол қилиш маданиятини бутунлай ўзгартириши шубҳасиз.
…