Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)
Бразилиялик жангчи Раян Гандра UFC 329 турнирида навбатдаги ёрқин ғалабасини қўлга киритди. Ўрта вазн тоифасида октагонга чиққан спортчи америкалик Закари Ризни биринчи раунднинг ўзида техник нокаутга учратди.
Бу натижа билан Гандра ғалабалар сериясини тўққизтага етказди ва UFC мухлисларига яна бир кучли даъвогар пайдо бўлганини кўрсатди.
Жанг биринчи раунддаёқ якунланди
Гандра баҳсни жуда фаол бошлади ва рақибига босим ўтказди.
Ҳал қилувчи паллада бразилиялик жангчи чап қўли билан кучли зарба йўллаб, Закари Ризни оғир ҳолатга туширди. Ҳакам аралашувидан сўнг жанг техник нокаут билан якунланди.
Тўққизинчи кетма-кет ғалаба
Ушбу натижа Раян Гандра учун кетма-кет тўққизинчи ғалаба бўлди.
Шунингдек, у профессионал фаолиятидаги умумий ғалабалари сонини 10 тага етказди. Бу кўрсаткич бразилиялик жангчининг ўрта вазндаги истиқболли номлардан бирига айланаётганини кўрсатади.
Риз тўртинчи марта мағлуб бўлди
Закари Риз учун эса мазкур жанг фаолиятидаги тўртинчи мағлубиятга айланди.
Америкалик спортчи илк раунддаёқ кучли зарбани ўтказиб юборди ва жангни давом эттира олмади.
Гандрани энди каттароқ жанглар кутмоқда
UFC 329даги бундай ишончли ғалаба Гандрани рейтингда юқорироқ турган рақибларга яқинлаштириши мумкин.
Энди асосий савол — кетма-кет тўққизта ғалаба қайд этган бразилияликка UFC навбатда кимни рақиб қилиб беради?
…