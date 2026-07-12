Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)

·33·Спорт
Раян Гандра UFC 329да рақибини биринчи раундда нокаут қилди (видео)

Бразилиялик жангчи Раян Гандра UFC 329 турнирида навбатдаги ёрқин ғалабасини қўлга киритди. Ўрта вазн тоифасида октагонга чиққан спортчи америкалик Закари Ризни биринчи раунднинг ўзида техник нокаутга учратди.

Бу натижа билан Гандра ғалабалар сериясини тўққизтага етказди ва UFC мухлисларига яна бир кучли даъвогар пайдо бўлганини кўрсатди.

Жанг биринчи раунддаёқ якунланди

Гандра баҳсни жуда фаол бошлади ва рақибига босим ўтказди.

Ҳал қилувчи паллада бразилиялик жангчи чап қўли билан кучли зарба йўллаб, Закари Ризни оғир ҳолатга туширди. Ҳакам аралашувидан сўнг жанг техник нокаут билан якунланди.

Тўққизинчи кетма-кет ғалаба

Ушбу натижа Раян Гандра учун кетма-кет тўққизинчи ғалаба бўлди.

Шунингдек, у профессионал фаолиятидаги умумий ғалабалари сонини 10 тага етказди. Бу кўрсаткич бразилиялик жангчининг ўрта вазндаги истиқболли номлардан бирига айланаётганини кўрсатади.

Риз тўртинчи марта мағлуб бўлди

Закари Риз учун эса мазкур жанг фаолиятидаги тўртинчи мағлубиятга айланди.

Америкалик спортчи илк раунддаёқ кучли зарбани ўтказиб юборди ва жангни давом эттира олмади.

Гандрани энди каттароқ жанглар кутмоқда

UFC 329даги бундай ишончли ғалаба Гандрани рейтингда юқорироқ турган рақибларга яқинлаштириши мумкин.

Энди асосий савол — кетма-кет тўққизта ғалаба қайд этган бразилияликка UFC навбатда кимни рақиб қилиб беради?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирдиУмар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирдиБугун, 13:08Макгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалариМакгрегорнинг қайтиши даҳшатли якунланди: UFC 329 турнирининг барча натижалариБугун, 13:05Эрлинг Холанднинг отаси ҳакамликдан ғазабда: Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳсЭрлинг Холанднинг отаси ҳакамликдан ғазабда: Норвегия ва Англия ўртасидаги драматик баҳсБугун, 12:54Жаҳон чемпионати-2026: Лионель Месси ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувЖаҳон чемпионати-2026: Лионель Месси ва Англия ўртасидаги тарихий тўқнашувБугун, 12:51Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)Люк Райли UFC 329да биринчи раунддаёқ нокаут қайд этди (видео)Бугун, 12:51Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)Тбилисида шов-шувли турнир: Двалишвилидан Сехудога қарши суперкамбэк (видео)Бугун, 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди