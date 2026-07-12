Жуд Беллингем голи ва "спидеркам" можароси: FIFA Норвегия эътирозларига жавоб берди
Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичидан ўрин олган Англия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашув кутилмаган ҳакамлик можароси билан ёдда қоладиган бўлди. Англиянинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган баҳсда Жуд Беллингем томонидан киритилган гол норвегияликларнинг кескин эътирозига сабаб бўлди. Меҳмонлар гол урилишидан олдин тўп стадион тепасидаги махсус камера (спидеркам) симига текканини иддао қилмоқдалар. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг 45+2-дақиқасида юз берган ҳолатда, Норвегия дарвозабони Оржан Нйланд тўпни ўйинга киритганида, у ҳавода осилиб турган камера симлари яқинидан ўтган. Шундан сўнг тўп Эллиот Андерсон ва Антонй Гордон орқали Жуд Беллингемга етиб борган ва у мувозанатни тиклаган. Агар тўп ҳақиқатан ҳам симга теккани исботланганида, FIFA қоидаларига кўра гол бекор қилиниши ва ўйин тўхтатилган жойдан "баҳсли тўп" орқали давом эттирилиши лозим эди.
Норвегия томонининг кескин муносабатиНорвегия терма жамоаси аъзолари ва мураббийлар штаби ҳакам Клемент Турпиннинг қароридан норози бўлишди. Жамоа ярим ҳимоячиси Сандер Берге вазиятни "шунчаки кулгили" деб атади. Унинг фикрича, бундай кичик деталлар ўйин тақдирини ҳал қилган ва натижа адолатсиз бўлган. Жамоа сардори Мартин Одегаард ҳам ҳакамлик қарорлари уларнинг фойдасига ишламаганини таъкидлади.
Бош мураббий Стале Солбаккен танаффус пайтида ҳакам билан суҳбатлашганини маълум қилди. "Ҳакамнинг айтишича, у симга тегиш ҳолатини кўрмаган ва унга бу ҳақда ҳеч қандай сигнал келмаган. Захира ўриндиғидагилар тўпнинг траекторияси кескин ўзгарганини ва у гўё осмондан тўғри пастга тушганини кўришган. Дарвозабонимиз ҳам буни тасдиқлади", — деди Солбаккен.
Технология нима дейди?Вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида FIFA расмий баёнот берди. Ташкилотнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида эълон қилинишича, ўйин тўпига ўрнатилган махсус датчиклар ҳеч қандай ташқи таъсирни қайд этмаган. Goal.com хабарига кўра, "тўпнинг юрак уриши" (ҳеартбеат) деб аталувчи сенсорли тизим ҳавода ҳеч қандай тебраниш ёки сим билан тўқнашувни кўрсатмаган.
Шунга қарамай, Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Уэйн Руни BBC Sport эфирида тўпнинг ҳаракати шубҳали бўлганини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, тўп ҳавода кутилмаганда йўналишини ўзгартириб, тезда пастга тушиб кетган. Бу эса визуал жиҳатдан симга тегиш эҳтимолини юзага келтирган бўлиши мумкин.
Ушбу ғалаба Англияни ярим финалга олиб чиқди, Норвегия учун эса турнир драматик тарзда якунланди. Футбол оламида юқори технологиялар қўлланилса-да, инсон омили ва кутилмаган техник қурилмалар билан боғлиқ баҳслар ҳамон долзарблигича қолмоқда.
…