Жуд Беллингем голи ва "спидеркам" можароси: FIFA Норвегия эътирозларига жавоб берди

·0·Спорт
Жуд Беллингем голи ва "спидеркам" можароси: FIFA Норвегия эътирозларига жавоб берди

Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичидан ўрин олган Англия ва Норвегия терма жамоалари ўртасидаги учрашув кутилмаган ҳакамлик можароси билан ёдда қоладиган бўлди. Англиянинг 2:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган баҳсда Жуд Беллингем томонидан киритилган гол норвегияликларнинг кескин эътирозига сабаб бўлди. Меҳмонлар гол урилишидан олдин тўп стадион тепасидаги махсус камера (спидеркам) симига текканини иддао қилмоқдалар. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг 45+2-дақиқасида юз берган ҳолатда, Норвегия дарвозабони Оржан Нйланд тўпни ўйинга киритганида, у ҳавода осилиб турган камера симлари яқинидан ўтган. Шундан сўнг тўп Эллиот Андерсон ва Антонй Гордон орқали Жуд Беллингемга етиб борган ва у мувозанатни тиклаган. Агар тўп ҳақиқатан ҳам симга теккани исботланганида, FIFA қоидаларига кўра гол бекор қилиниши ва ўйин тўхтатилган жойдан "баҳсли тўп" орқали давом эттирилиши лозим эди.

Норвегия томонининг кескин муносабати

Норвегия терма жамоаси аъзолари ва мураббийлар штаби ҳакам Клемент Турпиннинг қароридан норози бўлишди. Жамоа ярим ҳимоячиси Сандер Берге вазиятни "шунчаки кулгили" деб атади. Унинг фикрича, бундай кичик деталлар ўйин тақдирини ҳал қилган ва натижа адолатсиз бўлган. Жамоа сардори Мартин Одегаард ҳам ҳакамлик қарорлари уларнинг фойдасига ишламаганини таъкидлади.

Бош мураббий Стале Солбаккен танаффус пайтида ҳакам билан суҳбатлашганини маълум қилди. "Ҳакамнинг айтишича, у симга тегиш ҳолатини кўрмаган ва унга бу ҳақда ҳеч қандай сигнал келмаган. Захира ўриндиғидагилар тўпнинг траекторияси кескин ўзгарганини ва у гўё осмондан тўғри пастга тушганини кўришган. Дарвозабонимиз ҳам буни тасдиқлади", — деди Солбаккен.

Технология нима дейди?

Вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида FIFA расмий баёнот берди. Ташкилотнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида эълон қилинишича, ўйин тўпига ўрнатилган махсус датчиклар ҳеч қандай ташқи таъсирни қайд этмаган. Goal.com хабарига кўра, "тўпнинг юрак уриши" (ҳеартбеат) деб аталувчи сенсорли тизим ҳавода ҳеч қандай тебраниш ёки сим билан тўқнашувни кўрсатмаган.

Шунга қарамай, Англия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Уэйн Руни BBC Sport эфирида тўпнинг ҳаракати шубҳали бўлганини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, тўп ҳавода кутилмаганда йўналишини ўзгартириб, тезда пастга тушиб кетган. Бу эса визуал жиҳатдан симга тегиш эҳтимолини юзага келтирган бўлиши мумкин.

Ушбу ғалаба Англияни ярим финалга олиб чиқди, Норвегия учун эса турнир драматик тарзда якунланди. Футбол оламида юқори технологиялар қўлланилса-да, инсон омили ва кутилмаган техник қурилмалар билан боғлиқ баҳслар ҳамон долзарблигича қолмоқда.

АнглияНорвегияЖуде БеллингэмFIFAЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Англияга қарши баҳс олдидан: «Бу жамоа ишонишдан тўхтамайди»Лионель Месси Англияга қарши баҳс олдидан: «Бу жамоа ишонишдан тўхтамайди»Бугун, 13:30Эрлинг Холанд Англияга қарши аламли ўйиндан сўнг дил сўзларини айтдиЭрлинг Холанд Англияга қарши аламли ўйиндан сўнг дил сўзларини айтдиБугун, 13:29«Конор Конорни мағлуб этди»: Махачев Макгрегорнинг қайтишига кескин баҳо берди«Конор Конорни мағлуб этди»: Махачев Макгрегорнинг қайтишига кескин баҳо бердиБугун, 13:24UFC 329'нинг энг яхшилари аниқланди: кимлар қўшимча бонусга эга бўлди?UFC 329'нинг энг яхшилари аниқланди: кимлар қўшимча бонусга эга бўлди?Бугун, 13:19Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия ЖЧ ярим финалига йўл олдиЖуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия ЖЧ ярим финалига йўл олдиБугун, 13:18Умар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирдиУмар Нурмагомедов Двалишвили билан можарога кескин муносабат билдирдиБугун, 13:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди