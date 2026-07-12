Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)

·39·Спорт
Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)

Ўзбекистонлик аралаш яккакураш устаси Машрабжон Рўзибоев Москвада бўлиб ўтган Open FC 67 турнирида ишончли ғалабага эришди. Ҳамюртимиз бразилиялик Габриэль Мирандага қарши жангни биринчи раунднинг ўзида техник нокаут билан якунлади.

Ушбу ғалаба Машрабжон Рўзибоевнинг профессионал фаолиятидаги навбатдаги муҳим натижасига айланди ва унинг рекордини янада яхшилади.

Жанг илк раунддаёқ тугади

Россия пойтахти Москва шаҳрида ташкил этилган Open FC 67 турнирида Машрабжон Рўзибоев октагонга бразилиялик Габриэль Мирандага қарши кўтарилди.

Ҳамюртимиз беллашувни фаол бошлаб, рақибига кетма-кет аниқ зарбалар йўллади. Натижада ҳакам биринчи раунднинг ўзида жангни тўхтатди ва техник нокаут орқали Машрабжоннинг ғалабасини қайд этди.

Рекорд яна яхшиланди

Бу муваффақиятдан кейин Машрабжон Рўзибоевнинг профессионал статистикаси қуйидагича кўриниш олди:

  • 21 та ғалаба;

  • 4 та мағлубият;

  • 1 та дуранг.

Габриэль Миранда эса фаолиятидаги ўнинчи мағлубиятини қабул қилиб олди.

Нурсултон Рўзибоевнинг укаси навбатдаги қадамни ташлади

Машрабжон Рўзибоев UFC жангчиси Нурсултон Рўзибоевнинг укаси сифатида ҳам яхши танилган.

У сўнгги жангларда барқарор натижалар қайд этаётгани ва Open FC каби нуфузли промоушендаги ғалабаси унинг фаолияти учун муҳим қадам бўлиши мумкин.

Катта промоушенлар сари йўл

Биринчи раунддаги ишончли техник нокаут Машрабжон Рўзибоевнинг юқори савиясини яна бир бор намоён қилди.

Агар у шу суръатни сақлаб қолса, яқин келажакда йирик халқаро промоушенлар эътиборини тортиши ва янада юқори даражадаги жангларда иштирок этиши эҳтимоли ортиб бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиМакгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиБугун, 14:44Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Бугун, 14:23Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Бугун, 14:21Жаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиЖаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиБугун, 14:17Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»Бугун, 14:14Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!Бугун, 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди