Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)
Ўзбекистонлик аралаш яккакураш устаси Машрабжон Рўзибоев Москвада бўлиб ўтган Open FC 67 турнирида ишончли ғалабага эришди. Ҳамюртимиз бразилиялик Габриэль Мирандага қарши жангни биринчи раунднинг ўзида техник нокаут билан якунлади.
Ушбу ғалаба Машрабжон Рўзибоевнинг профессионал фаолиятидаги навбатдаги муҳим натижасига айланди ва унинг рекордини янада яхшилади.
Жанг илк раунддаёқ тугади
Россия пойтахти Москва шаҳрида ташкил этилган Open FC 67 турнирида Машрабжон Рўзибоев октагонга бразилиялик Габриэль Мирандага қарши кўтарилди.
Ҳамюртимиз беллашувни фаол бошлаб, рақибига кетма-кет аниқ зарбалар йўллади. Натижада ҳакам биринчи раунднинг ўзида жангни тўхтатди ва техник нокаут орқали Машрабжоннинг ғалабасини қайд этди.
Рекорд яна яхшиланди
Бу муваффақиятдан кейин Машрабжон Рўзибоевнинг профессионал статистикаси қуйидагича кўриниш олди:
21 та ғалаба;
4 та мағлубият;
1 та дуранг.
Габриэль Миранда эса фаолиятидаги ўнинчи мағлубиятини қабул қилиб олди.
Нурсултон Рўзибоевнинг укаси навбатдаги қадамни ташлади
Машрабжон Рўзибоев UFC жангчиси Нурсултон Рўзибоевнинг укаси сифатида ҳам яхши танилган.
У сўнгги жангларда барқарор натижалар қайд этаётгани ва Open FC каби нуфузли промоушендаги ғалабаси унинг фаолияти учун муҳим қадам бўлиши мумкин.
Катта промоушенлар сари йўл
Биринчи раунддаги ишончли техник нокаут Машрабжон Рўзибоевнинг юқори савиясини яна бир бор намоён қилди.
Агар у шу суръатни сақлаб қолса, яқин келажакда йирик халқаро промоушенлар эътиборини тортиши ва янада юқори даражадаги жангларда иштирок этиши эҳтимоли ортиб бормоқда.
…