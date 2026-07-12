Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!

·0·Спорт
Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!

Хитойнинг Ордос шаҳри мезбонлик қилаётган енгил атлетика бўйича U23 ёш тоифасидаги Осиё чемпионати вакилларимиз учун муваффақиятли кечмоқда. Мусобақанинг навбатдаги кунида ҳам атлетларимиз юқори натижаларни қайд этиб, делегациямиз ҳисобига янги медалларни қўшиб қўйишди. Zamin.uz ушбу қувончли хабар тафсилотларини тақдим этади.

Жонбиби Ҳукмова — қитъа биринчилигининг қўш олтин соҳибаси!

Мусобақанинг кечаги кун дастурида ҳамюртларимиз 1 та олтин ва 1 та кумуш медалига эгалик қилишди. Кўпчиликнинг эътибори яна бир бор иқтидорли спортчимиз Жонбиби Ҳукмовага қаратилди:

  • Олтин дубль: Бундан аввал 800 метр масофадаги баҳсларда зафар қучган Жонбиби Ҳукмова, бу гал 400 метр масофада ҳам тенгсизлигини исботлади. У маррани 51,19 сонияда босиб ўтиб, мусобақадаги ўзининг иккинчи олтин медалини расмийлаштирди.

  • Тўсиқлардан муваффақиятли ўтиш: 400 метрга тўсиқлар оша югуриш дастурида иштирок этган Нурхон Очилова 57,99 сония натижа қайд этган ҳолда, турнирнинг кумуш медали билан тақдирланди.

Умумжамоа ҳисоби: Хитой ва Япониядан кейин биз!

Учинчи кун якунларига кўра, Ўзбекистон терма жамоаси жуда юқори натижа кўрсатиб турибди. Делегациямиз жами 3 та олтин ва 4 та кумуш медали билан умумжамоа ҳисобида мезбон Хитой ҳамда Япониядан кейин фахрли учинчи ўринда бормоқда.

Ғолиб ва совриндор спортчиларимиз рўйхати:

Олтин медаль соҳиблари:

  • Жонбиби Ҳукмова — 400 метр (югуриш)

  • Жонбиби Ҳукмова — 800 метр (югуриш)

  • Валерия Горбатова — баландликка сакраш

Кумуш медаль соҳиблари:

  • Нурхон Очилова — 400 метр (тўсиқлар оша югуриш)

  • Барнохон Сайфуллаева — баландликка сакраш

  • Айюбхон Фаёзов — босқон улоқтириш

  • Иброҳим Маҳкамов — уч ҳатлаб сакраш

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Бугун, 14:21Жаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиЖаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиБугун, 14:17Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»Бугун, 14:14Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)Бугун, 14:12Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!Бугун, 14:05Жуд Беллингем голи ва "спидеркам" можароси: FIFA Норвегия эътирозларига жавоб бердиЖуд Беллингем голи ва "спидеркам" можароси: FIFA Норвегия эътирозларига жавоб бердиБугун, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди