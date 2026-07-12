Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!
Хитойнинг Ордос шаҳри мезбонлик қилаётган енгил атлетика бўйича U23 ёш тоифасидаги Осиё чемпионати вакилларимиз учун муваффақиятли кечмоқда. Мусобақанинг навбатдаги кунида ҳам атлетларимиз юқори натижаларни қайд этиб, делегациямиз ҳисобига янги медалларни қўшиб қўйишди. Zamin.uz ушбу қувончли хабар тафсилотларини тақдим этади.
Жонбиби Ҳукмова — қитъа биринчилигининг қўш олтин соҳибаси!
Мусобақанинг кечаги кун дастурида ҳамюртларимиз 1 та олтин ва 1 та кумуш медалига эгалик қилишди. Кўпчиликнинг эътибори яна бир бор иқтидорли спортчимиз Жонбиби Ҳукмовага қаратилди:
Олтин дубль: Бундан аввал 800 метр масофадаги баҳсларда зафар қучган Жонбиби Ҳукмова, бу гал 400 метр масофада ҳам тенгсизлигини исботлади. У маррани 51,19 сонияда босиб ўтиб, мусобақадаги ўзининг иккинчи олтин медалини расмийлаштирди.
Тўсиқлардан муваффақиятли ўтиш: 400 метрга тўсиқлар оша югуриш дастурида иштирок этган Нурхон Очилова 57,99 сония натижа қайд этган ҳолда, турнирнинг кумуш медали билан тақдирланди.
Умумжамоа ҳисоби: Хитой ва Япониядан кейин биз!
Учинчи кун якунларига кўра, Ўзбекистон терма жамоаси жуда юқори натижа кўрсатиб турибди. Делегациямиз жами 3 та олтин ва 4 та кумуш медали билан умумжамоа ҳисобида мезбон Хитой ҳамда Япониядан кейин фахрли учинчи ўринда бормоқда.
Ғолиб ва совриндор спортчиларимиз рўйхати:
Олтин медаль соҳиблари:
Жонбиби Ҳукмова — 400 метр (югуриш)
Жонбиби Ҳукмова — 800 метр (югуриш)
Валерия Горбатова — баландликка сакраш
Кумуш медаль соҳиблари:
Нурхон Очилова — 400 метр (тўсиқлар оша югуриш)
Барнохон Сайфуллаева — баландликка сакраш
Айюбхон Фаёзов — босқон улоқтириш
Иброҳим Маҳкамов — уч ҳатлаб сакраш
…