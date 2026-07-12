Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...

·50·Спорт
Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...

Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси ЖЧ–2026 чоракфиналида Швейцарияга қарши ўйиннинг биринчи бўлимида бош ҳакам Жоау Педро Пиньейру билан тортишиб қолди.

Воқеа жарима зарбаси олдидан содир бўлди. Ҳакамнинг оҳанги ва имо-ишоралари Мессига ёқмади, шундан сўнг аргентиналик юлдуз ундан ҳурмат билан гаплашишни талаб қилди.

Жарима зарбаси олдидан кескин вазият

Швейцария жарима зарбасини амалга оширишга тайёрланаётган пайтда Пиньейру Мессига белгиланган масофага чекиниш ҳақида кўрсатма берди.

Бироқ ҳакамнинг мурожаат услуби Аргентина сардорининг норозилигига сабаб бўлди.

«Мен билан одатдагидек гаплашинг», деди Месси.

Месси яна ҳакам олдига борди

Жарима зарбаси ижро этилгандан кейин футболчи ҳакамга яқинлашиб, қўлларини белига қўйган ҳолда эътирозини яна бир бор билдирди.

«Мен билан яхшилаб гаплашинг. Менга ҳурматсизлик қилманг. Мен сиз билан яхши гаплашяпман», деди у.

Кадрларда Мессининг ўзини босиқ тутгани, аммо ҳакамнинг муносабатидан норози эканини очиқ билдиргани кўринди.

Карточка берилмади

Месси ва Пиньейру ўртасидаги қисқа мулоқот ҳеч қандай интизомий оқибатларга олиб келмади.

Ҳакам Аргентина сардорига на сариқ, на қизил карточка кўрсатди ва учрашув давом эттирилди.

Чоракфиналдаги яна бир қизғин эпизод

Аргентина ва Швейцария ўртасидаги баҳс юқори босим остида кечди. Ҳал қилувчи босқичда ҳар бир қарор футболчилар ва мураббийлар томонидан катта эътибор билан қабул қилинди.

Мессининг ҳакамга айтган гаплари эса ўйиндан кейин ижтимоий тармоқларда энг кўп муҳокама қилинган эпизодлардан бирига айланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиМакгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиБугун, 14:44Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Бугун, 14:23Жаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиЖаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиБугун, 14:17Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»Бугун, 14:14Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)Бугун, 14:12Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!Бугун, 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди