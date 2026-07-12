Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...
Аргентина миллий жамоаси сардори Лионель Месси ЖЧ–2026 чоракфиналида Швейцарияга қарши ўйиннинг биринчи бўлимида бош ҳакам Жоау Педро Пиньейру билан тортишиб қолди.
Воқеа жарима зарбаси олдидан содир бўлди. Ҳакамнинг оҳанги ва имо-ишоралари Мессига ёқмади, шундан сўнг аргентиналик юлдуз ундан ҳурмат билан гаплашишни талаб қилди.
Жарима зарбаси олдидан кескин вазият
Швейцария жарима зарбасини амалга оширишга тайёрланаётган пайтда Пиньейру Мессига белгиланган масофага чекиниш ҳақида кўрсатма берди.
Бироқ ҳакамнинг мурожаат услуби Аргентина сардорининг норозилигига сабаб бўлди.
«Мен билан одатдагидек гаплашинг», деди Месси.
Месси яна ҳакам олдига борди
Жарима зарбаси ижро этилгандан кейин футболчи ҳакамга яқинлашиб, қўлларини белига қўйган ҳолда эътирозини яна бир бор билдирди.
«Мен билан яхшилаб гаплашинг. Менга ҳурматсизлик қилманг. Мен сиз билан яхши гаплашяпман», деди у.
Кадрларда Мессининг ўзини босиқ тутгани, аммо ҳакамнинг муносабатидан норози эканини очиқ билдиргани кўринди.
Карточка берилмади
Месси ва Пиньейру ўртасидаги қисқа мулоқот ҳеч қандай интизомий оқибатларга олиб келмади.
Ҳакам Аргентина сардорига на сариқ, на қизил карточка кўрсатди ва учрашув давом эттирилди.
Чоракфиналдаги яна бир қизғин эпизод
Аргентина ва Швейцария ўртасидаги баҳс юқори босим остида кечди. Ҳал қилувчи босқичда ҳар бир қарор футболчилар ва мураббийлар томонидан катта эътибор билан қабул қилинди.
Мессининг ҳакамга айтган гаплари эса ўйиндан кейин ижтимоий тармоқларда энг кўп муҳокама қилинган эпизодлардан бирига айланди.
…