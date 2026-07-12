OLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилинди

·0·Техно
OLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилинди

Видеоэлектроника стандартлари ассоциацияси (ВESA) дисплей технологиялари оламида янги юқори чўққини белгилаб берувчи ДисплайHDR Труе Блакк 1400 стандартини расман тақдим этди. Ушбу янги сертификация OLED ва ҚД-OLED панеллари учун мўлжалланган бўлиб, тасвир сифатини мутлақо янги даражага олиб чиқишни вада қилмоқда. Бу шунчаки рақамлар эмас, балки келажакдаги премиум мониторлар ва ноутбуклар учун қатъий сифат назорати ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ДисплайHDR Труе Блакк 1400 стандарти дисплейдан жуда юқори техник кўрсаткичларни талаб қилади. Хусусан, бундай сертификатга эга бўлиш учун экран пик ёрқинлиги камида 1400 кд/м² бўлиши шарт. Шу билан бирга, OLED технологиясининг асосий устунлиги бўлган қора рангнинг чуқурлиги сақлаб қолиниши керак: қора ранг даражаси 0,0005 кд/м² дан ошмаслиги лозим. Бу эса фойдаланувчига энг ёруғ ва энг қоронғу саҳналарда ҳам мислсиз контрастни ҳис қилиш имконини беради.

Техник талаблар ва контент яратувчилар учун имкониятлар

Янги стандарт нафақат пик ёрқинликни, балки бутун экран юзаси бўйлаб барқарор ёруғликни ҳам назорат қилади. ДисплайHDR Труе Блакк 1400 талабларига кўра, бутун экран бўйлаб минимал ёрқинлик 700 кд/м² дан паст бўлмаслиги керак. Бу дисплей ўлчами катталашгани сайин техник жиҳатдан эришиш қийин бўлган кўрсаткичдир. Шу сабабли, ушбу сертификатга эга қурилмалар бозордаги энг илғор ва қимматбаҳо моделлар қаторидан жой олади.

Мутахассисларнинг фикрича, ДисплайHDR Труе Блакк 1400 стандарти HDR-контент яратувчилари учун муҳим қадамдир. Эндиликда режиссёрлар, ранг усталари (колористс) ва график дизайнерлар ўзлари яратаётган тасвир якуний истеъмолчига қандай кўринишини аниқроқ башорат қила оладилар. ВESA ушбу қадам орқали истеъмолчилар ва контент яратувчилар ўртасида ишонч кўпригини мустаҳкамлашни мақсад қилган.

Бозордаги илк қурилмалар ва ишлаб чиқарувчилар муносабати

Ҳозирча бозорда ушбу стандартга жавоб берадиган алоҳида мониторлар мавжуд эмас, бироқ ноутбуклар сегментида илк “қалдирғоч” пайдо бўлди. Lenovo компанияси дунёда биринчи бўлиб ушбу сертификатни қўлга киритган Ёга Pro 16 ноутбугини тақдим этди. Бу мобил қурилмаларда ҳам профессионал даражадаги тасвир сифатига эришиш мумкинлигини исботламоқда.

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ҳам янги сертификацияни олқишлаб чиқди. Компания жорий йил якунига қадар ўтказиладиган йирик кўргазмаларда ДисплайHDR Труе Блакк 1400 талабларига жавоб берувчи янги OLED ва ҚД-OLED панелларини намойиш этишни режалаштирмоқда. Бу эса яқин ўртада Samsung, Dell, ASUS каби брендларнинг янги авлод мониторларида ушбу технологияни кўришимиздан далолат беради.

Ўзбекистон бозорида ҳам OLED панелли қурилмаларга талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу стандартнинг жорий этилиши маҳаллий профессионал фойдаланувчилар ва геймерлар учун ҳам аҳамиятли. Юқори сифатли HDR тасвир нафақат ўйинларда, балки юқори аниқликдаги видеоларни томоша қилишда ҳам визуал тажрибани тубдан ўзгартиради.

ВESAOLEDДисплайҲДРТехнологияМонитор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Redmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлариRedmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлариБугун, 12:55Vivo ҳамёнбоп сегмент учун янги Y05e моделини тақдим этдиVivo ҳамёнбоп сегмент учун янги Y05e моделини тақдим этдиБугун, 11:513D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этилади3D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этиладиБугун, 11:29Acer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиAcer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиБугун, 10:26Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?Бугун, 10:20Жанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилдиЖанубий Кореяда ўта юпқа чипларни 10 қаватли қилиб жойлаш технологияси яратилдиБугун, 07:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди