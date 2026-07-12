OLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилинди
Видеоэлектроника стандартлари ассоциацияси (ВESA) дисплей технологиялари оламида янги юқори чўққини белгилаб берувчи ДисплайHDR Труе Блакк 1400 стандартини расман тақдим этди. Ушбу янги сертификация OLED ва ҚД-OLED панеллари учун мўлжалланган бўлиб, тасвир сифатини мутлақо янги даражага олиб чиқишни вада қилмоқда. Бу шунчаки рақамлар эмас, балки келажакдаги премиум мониторлар ва ноутбуклар учун қатъий сифат назорати ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ДисплайHDR Труе Блакк 1400 стандарти дисплейдан жуда юқори техник кўрсаткичларни талаб қилади. Хусусан, бундай сертификатга эга бўлиш учун экран пик ёрқинлиги камида 1400 кд/м² бўлиши шарт. Шу билан бирга, OLED технологиясининг асосий устунлиги бўлган қора рангнинг чуқурлиги сақлаб қолиниши керак: қора ранг даражаси 0,0005 кд/м² дан ошмаслиги лозим. Бу эса фойдаланувчига энг ёруғ ва энг қоронғу саҳналарда ҳам мислсиз контрастни ҳис қилиш имконини беради.
Техник талаблар ва контент яратувчилар учун имкониятларЯнги стандарт нафақат пик ёрқинликни, балки бутун экран юзаси бўйлаб барқарор ёруғликни ҳам назорат қилади. ДисплайHDR Труе Блакк 1400 талабларига кўра, бутун экран бўйлаб минимал ёрқинлик 700 кд/м² дан паст бўлмаслиги керак. Бу дисплей ўлчами катталашгани сайин техник жиҳатдан эришиш қийин бўлган кўрсаткичдир. Шу сабабли, ушбу сертификатга эга қурилмалар бозордаги энг илғор ва қимматбаҳо моделлар қаторидан жой олади.
Мутахассисларнинг фикрича, ДисплайHDR Труе Блакк 1400 стандарти HDR-контент яратувчилари учун муҳим қадамдир. Эндиликда режиссёрлар, ранг усталари (колористс) ва график дизайнерлар ўзлари яратаётган тасвир якуний истеъмолчига қандай кўринишини аниқроқ башорат қила оладилар. ВESA ушбу қадам орқали истеъмолчилар ва контент яратувчилар ўртасида ишонч кўпригини мустаҳкамлашни мақсад қилган.
Бозордаги илк қурилмалар ва ишлаб чиқарувчилар муносабатиҲозирча бозорда ушбу стандартга жавоб берадиган алоҳида мониторлар мавжуд эмас, бироқ ноутбуклар сегментида илк “қалдирғоч” пайдо бўлди. Lenovo компанияси дунёда биринчи бўлиб ушбу сертификатни қўлга киритган Ёга Pro 16 ноутбугини тақдим этди. Бу мобил қурилмаларда ҳам профессионал даражадаги тасвир сифатига эришиш мумкинлигини исботламоқда.
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung ҳам янги сертификацияни олқишлаб чиқди. Компания жорий йил якунига қадар ўтказиладиган йирик кўргазмаларда ДисплайHDR Труе Блакк 1400 талабларига жавоб берувчи янги OLED ва ҚД-OLED панелларини намойиш этишни режалаштирмоқда. Бу эса яқин ўртада Samsung, Dell, ASUS каби брендларнинг янги авлод мониторларида ушбу технологияни кўришимиздан далолат беради.
Ўзбекистон бозорида ҳам OLED панелли қурилмаларга талаб ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу стандартнинг жорий этилиши маҳаллий профессионал фойдаланувчилар ва геймерлар учун ҳам аҳамиятли. Юқори сифатли HDR тасвир нафақат ўйинларда, балки юқори аниқликдаги видеоларни томоша қилишда ҳам визуал тажрибани тубдан ўзгартиради.
…