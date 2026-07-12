Mazda MX-5 ва Абарт 124 эгалари учун жиддий огоҳлантириш: қимматбаҳо носозлик аниқланди

·0·Авто
Mazda MX-5 ва Абарт 124 эгалари учун жиддий огоҳлантириш: қимматбаҳо носозлик аниқланди

Автомобил оламида ўзининг ихчамлиги ва ҳайдаш завқи билан танилган Mazda MX-5 ҳамда унинг техник эгизаги ҳисобланган Абарт 124 Спидер моделлари эгалари кутилмаган ва анча қиммат молиявий харажатларга дуч келишлари мумкин. Ушбу спорткарлар ўзаро бир хил платформага эга бўлгани сабабли, уларнинг орқа подвескасидаги ўзига хос техник муаммо иккала модел учун ҳам умумий ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Гап шундаки, мазкур автомобилларнинг орқа ғилдирак уяларида (ступица) жойлашган сферик втулкаларда (спҳерикал бушес) муддатидан олдин ейилиш ҳолатлари кузатилмоқда. Autocar нашри таҳлилига кўра, ушбу кичик деталнинг ишдан чиқиши бутун бошли тугунни алмаштиришни талаб қилиши билан хавфлидир. Бу эса автомобил эгалари учун кутилмаган катта харажат деганидир.

Муаммонинг моҳияти ва ечими

Mazda MX-5 ва Абарт 124 моделларининг орқа қисмидаги ҳар бир уяда бир нечта втулка мавжуд. Агар улардан атиги биттаси ишдан чиқса ёки унда бўшлиқ (люфт) пайдо бўлса, автомобил ҳаракати давомида ёқиmsиз тақиллаган овозлар эшитила бошлайди. Кўп ҳолларда ҳайдовчилар буни техник кўрик пайтида ёки осма қисмни батафсил текшириш жараёнида аниқлашмоқда.

Асосий муаммо шундаки, ишлаб чиқарувчи (OEM) томонидан ушбу втулкаларни алоҳида эҳтиёт қисми сифатида сотиб олиш имконияти кўзда тутилмаган. Яни, кичик бир резина-металл детал носоз бўлса ҳам, бутун бошли орқа уя мажмуасини (ҳуб ассемблй) сотиб олишга тўғри келади. Бу эса таъмирлаш харажатларини бир неча баробарга ошириб юборади.

Ҳайдовчилар нималарга эътибор бериши керак?

Мутахассислар ушбу русумдаги автомобил эгаларига қуйидаги жиҳатларга эътибор беришни тавсия қилади:

  • Орқа ғилдираклар соҳасидан келаётган ғайритабиий тақиллаш ёки ғирчиллаш овозлари;
  • Бурилишларда автомобилнинг орқа қисми ўзини барқарор тутмаслиги;
  • Шиналарнинг нотекис ейилиши.
Ўзбекистон шароитида Mazda MX-5 ёки Абарт 124 каби родстерлар унчалик оммалашмаган бўлса-да, ихлосмандлар орасида ушбу моделларни хориждан олиб келиб ҳайдайдиганлар талайгина. Маҳаллий йўлларнинг ҳолати ва иқлим шароити подвеска деталларининг янада тезроқ эскиришига сабаб бўлиши мумкин.

Шу сабабли, иккинчи қўл бозордан Mazda MX-5 ёки Абарт 124 сотиб олишни режалаштираётган харидорларга автомобилни диагностика қилишда орқа уя втулкалари ҳолатига алоҳида эътибор қаратиш тавсия этилади. Акс ҳолда, арзон кўринган харид кейинчалик қиммат сервис хизматлари билан якунланиши ҳеч гап эмас.

Mazda MX-5Абарт 124Авто ТаъмирлашSportкарларТехник Носозлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетдиХавфсизликда янги давр: Zeekr 7GT кутилмаганда BMW iX3 моделидан ўзиб кетдиБугун, 13:28Ўзбекистонда Cobalt автомобили бозорда аввалги ўрнини йўқотяптиЎзбекистонда Cobalt автомобили бозорда аввалги ўрнини йўқотяптиБугун, 12:56Toyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқдаToyota нима учун гибрид Hilux ишлаб чиқаришдан бош тортмоқдаБугун, 12:21Ўзбекистонда ярим йилда энг кўп қайси автомобиль модели сотилди?Ўзбекистонда ярим йилда энг кўп қайси автомобиль модели сотилди?Бугун, 11:45Ле Манс кўчаларида Ferrari 296 Специале: Афсонавий пойга олдидан ўзига хос парадЛе Манс кўчаларида Ferrari 296 Специале: Афсонавий пойга олдидан ўзига хос парадБугун, 10:27Япония 500 км/соат тезликдаги маглев поезди лойиҳасини қайта тикламоқдаЯпония 500 км/соат тезликдаги маглев поезди лойиҳасини қайта тикламоқдаБугун, 04:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?