Mazda MX-5 ва Абарт 124 эгалари учун жиддий огоҳлантириш: қимматбаҳо носозлик аниқланди
Автомобил оламида ўзининг ихчамлиги ва ҳайдаш завқи билан танилган Mazda MX-5 ҳамда унинг техник эгизаги ҳисобланган Абарт 124 Спидер моделлари эгалари кутилмаган ва анча қиммат молиявий харажатларга дуч келишлари мумкин. Ушбу спорткарлар ўзаро бир хил платформага эга бўлгани сабабли, уларнинг орқа подвескасидаги ўзига хос техник муаммо иккала модел учун ҳам умумий ҳисобланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Гап шундаки, мазкур автомобилларнинг орқа ғилдирак уяларида (ступица) жойлашган сферик втулкаларда (спҳерикал бушес) муддатидан олдин ейилиш ҳолатлари кузатилмоқда. Autocar нашри таҳлилига кўра, ушбу кичик деталнинг ишдан чиқиши бутун бошли тугунни алмаштиришни талаб қилиши билан хавфлидир. Бу эса автомобил эгалари учун кутилмаган катта харажат деганидир.
Муаммонинг моҳияти ва ечимиMazda MX-5 ва Абарт 124 моделларининг орқа қисмидаги ҳар бир уяда бир нечта втулка мавжуд. Агар улардан атиги биттаси ишдан чиқса ёки унда бўшлиқ (люфт) пайдо бўлса, автомобил ҳаракати давомида ёқиmsиз тақиллаган овозлар эшитила бошлайди. Кўп ҳолларда ҳайдовчилар буни техник кўрик пайтида ёки осма қисмни батафсил текшириш жараёнида аниқлашмоқда.
Асосий муаммо шундаки, ишлаб чиқарувчи (OEM) томонидан ушбу втулкаларни алоҳида эҳтиёт қисми сифатида сотиб олиш имконияти кўзда тутилмаган. Яни, кичик бир резина-металл детал носоз бўлса ҳам, бутун бошли орқа уя мажмуасини (ҳуб ассемблй) сотиб олишга тўғри келади. Бу эса таъмирлаш харажатларини бир неча баробарга ошириб юборади.
Ҳайдовчилар нималарга эътибор бериши керак?Мутахассислар ушбу русумдаги автомобил эгаларига қуйидаги жиҳатларга эътибор беришни тавсия қилади:
- Орқа ғилдираклар соҳасидан келаётган ғайритабиий тақиллаш ёки ғирчиллаш овозлари;
- Бурилишларда автомобилнинг орқа қисми ўзини барқарор тутмаслиги;
- Шиналарнинг нотекис ейилиши.
Шу сабабли, иккинчи қўл бозордан Mazda MX-5 ёки Абарт 124 сотиб олишни режалаштираётган харидорларга автомобилни диагностика қилишда орқа уя втулкалари ҳолатига алоҳида эътибор қаратиш тавсия этилади. Акс ҳолда, арзон кўринган харид кейинчалик қиммат сервис хизматлари билан якунланиши ҳеч гап эмас.
…