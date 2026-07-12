Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»

·33·Спорт
Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»

UFC президенти Дана Уайт Конор Макгрегорнинг Макс Холлоуэйга қарши жангда олган жароҳати ҳақида маълумот берди. Унинг айтишича, ирландиялик жангчи тиззасининг хочсимон боғламидан жароҳат олган.

Уайт жангдан олдин камида бир раунд тўлиқ ва кескин кураш бўлишини кутганини, аммо воқеалар умуман бошқача тус олганини тан олди.

«Камида бир раунд ҳақиқий жанг кутиб тургандим»

Дана Уайт UFC 329 турнирининг марказий жанги ҳақида фикр билдириб, Макгрегорнинг ҳолати уни ҳайратда қолдирганини айтди.

«Ақлбовар қилмас кард. Мен ҳеч бўлмаса бир раунд ҳақиқий жанг бўлишини кутгандим», деди UFC раҳбари.

Унинг сўзларига кўра, узоқ танаффусдан кейин октагонга қайтиш осон эмас ва бу Макгрегорнинг жисмоний ҳолатига ҳам таъсир қилган бўлиши мумкин.

Макгрегорнинг кардиоси савол туғдирди

Уайт Конорнинг чидамлилиги ҳам кутилган даражада бўлмаганини таъкидлади.

«Кейин эса Конорнинг кардиоси билан нима бўлганини тушунмадим. Барибир беш йил осон эмас», деди у.

Макгрегор сўнгги марта 2021 йилда октагонга чиққан ва UFC 329 турнирида беш йиллик танаффусдан кейин жанг қилган эди.

Жароҳат тури маълум қилинди

Дана Уайт Макгрегорда тиззанинг хочсимон боғлами жароҳати қайд этилганини маълум қилди.

Бу турдаги жароҳат одатда узоқ тикланиш жараёнини талаб қилади. Бироқ Макгрегорнинг жароҳати қай даражада оғир экани ва операция керак бўладими-йўқми, ҳозирча очиқланмаган.

Макгрегорнинг келажаги яна ноаниқ

Конор Макгрегор UFC 329 турнирида Макс Холлоуэйга биринчи раундда мағлуб бўлди. Энди жароҳат унинг октагонга яна қачон қайтиши ҳақидаги саволларни янада кўпайтирди.

Ирландиялик жангчининг келгуси режалари тиббий текширувлардан кейин аниқ бўлиши кутилмоқда.

Дана УайтКонор МакгрегорМакс ХоллоуэйЮФС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиМакгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиБугун, 14:44Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Бугун, 14:23Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Бугун, 14:21Жаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиЖаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиБугун, 14:17Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)Бугун, 14:12Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!Бугун, 14:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди