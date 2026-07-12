Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»
UFC президенти Дана Уайт Конор Макгрегорнинг Макс Холлоуэйга қарши жангда олган жароҳати ҳақида маълумот берди. Унинг айтишича, ирландиялик жангчи тиззасининг хочсимон боғламидан жароҳат олган.
Уайт жангдан олдин камида бир раунд тўлиқ ва кескин кураш бўлишини кутганини, аммо воқеалар умуман бошқача тус олганини тан олди.
«Камида бир раунд ҳақиқий жанг кутиб тургандим»
Дана Уайт UFC 329 турнирининг марказий жанги ҳақида фикр билдириб, Макгрегорнинг ҳолати уни ҳайратда қолдирганини айтди.
«Ақлбовар қилмас кард. Мен ҳеч бўлмаса бир раунд ҳақиқий жанг бўлишини кутгандим», деди UFC раҳбари.
Унинг сўзларига кўра, узоқ танаффусдан кейин октагонга қайтиш осон эмас ва бу Макгрегорнинг жисмоний ҳолатига ҳам таъсир қилган бўлиши мумкин.
Макгрегорнинг кардиоси савол туғдирди
Уайт Конорнинг чидамлилиги ҳам кутилган даражада бўлмаганини таъкидлади.
«Кейин эса Конорнинг кардиоси билан нима бўлганини тушунмадим. Барибир беш йил осон эмас», деди у.
Макгрегор сўнгги марта 2021 йилда октагонга чиққан ва UFC 329 турнирида беш йиллик танаффусдан кейин жанг қилган эди.
Жароҳат тури маълум қилинди
Дана Уайт Макгрегорда тиззанинг хочсимон боғлами жароҳати қайд этилганини маълум қилди.
Бу турдаги жароҳат одатда узоқ тикланиш жараёнини талаб қилади. Бироқ Макгрегорнинг жароҳати қай даражада оғир экани ва операция керак бўладими-йўқми, ҳозирча очиқланмаган.
Макгрегорнинг келажаги яна ноаниқ
Конор Макгрегор UFC 329 турнирида Макс Холлоуэйга биринчи раундда мағлуб бўлди. Энди жароҳат унинг октагонга яна қачон қайтиши ҳақидаги саволларни янада кўпайтирди.
Ирландиялик жангчининг келгуси режалари тиббий текширувлардан кейин аниқ бўлиши кутилмоқда.
…