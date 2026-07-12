Жаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилди

·16·Спорт
Жаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилди

Жаҳон чемпионати чорак финали доирасида бўлиб ўтган Аргентина ва Швейцария терма жамоалари ўртасидаги учрашув катта можарога сабаб бўлди. Швейцарияликлар VAR тизими орқали қабул қилинган қарорни кескин қоралаб, ҳакамлик даражасини "фалокат" деб аташди. Мазкур баҳсдаги баҳсли вазият ўйин тақдирини ҳал қилиб, Европа жамоасининг мусобақани тарк этишига сабаб бўлгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг энг баҳсли вазияти Бреэл Эмболо билан содир бўлди. Дастлаб португалиялик ҳакам Жоау Пинҳеиро Аргентиналик Леандро Паредесга нисбатан қўполлик учун сариқ карточка кўрсатган эди. Бироқ VAR ҳаками Гилермо Пачеко Лариос вазиятни қайта кўриб чиқишни тавсия қилди. Натижада бош ҳакам қарорини ўзгартириб, Леандро Паредеснинг карточкасини бекор қилди ва уни "симуляция" учун Бреэл Эмболо берди. Бу ҳужумчи учун иккинчи огоҳлантириш бўлгани сабабли, у майдондан четлатилди.

"Ўйинни йўқ қилган" қарор

Швейцария терма жамоаси бош мураббийи Мурат Якин ўйиндан сўнг ўз ғазабини яшириб ўтирмади. Goal.com нашри хабарига кўра, мутахассис ҳакамликни танқид қилиб, бундай қарорлар футбол руҳига зид эканини таъкидлади. "Буни тушуниш мутлақо имконсиз. Биламан, улар ўз ҳакамларини ҳимоя қилишади, лекин бу қоида бугун ўйинни йўқ қилди. Бу қарор учрашув натижасига бевосита таъсир кўрсатди", — деди Якин.

Мураббийнинг сўзларига кўра, Бреэл Эмболо майдондан четлатилган пайтда Швейцария ўзига бўлган ишончни ошириб бораётган эди. Амалдаги жаҳон чемпионларига қарши бир соатдан ортиқ вақт давомида бир киши кам бўлиб ўйнаш жамоа учун оғир зарба бўлди. "Бреэл ҳозир руҳий тушкунликда. У жамоага ёрдам бера олмаганидан қайғуда. Бу шунчаки ҳакамнинг хатоси эди", — дея қўшимча қилди мураббий.

Жамоа ярим ҳимоячиси Ремо Фреулер ҳам ҳакамлик даражасидан норози эканини билдирди. Унинг фикрича, ҳакамлар ўйиннинг боришини сунъий равишда ўзгартириб юборишган. "Бу шунчаки фалокат. Ҳакам нима қилаётганини тушунмадим. VAR нима учун бундай вазиятга аралашганига ақлим етмаяпти. Биринчи бўлимда ҳам шундай ҳолатлар кўп бўлганди, нега унда сариқ карточка берилмади? Шунчаки ҳакамга ўз ишини қилишга қўйиб бериш керак эди", — деди Ремо Фреулер.

Мазкур можароли вазият ИФАБ томонидан 2026-йилги турнир учун киритилган янги қоидалар билан боғлиқ экани айтилмоқда. Бреэл Эмболо майдонни кўзида ёш билан тарк этар экан, Швейцария захира ўриндиғидаги мураббийлар ва футболчилар ҳакамларга ўз эътирозларини кескин тарзда билдиришди. Лионель Месси етакчилигидаги Аргентина эса қўшимча бўлимларда ғалабани илиб кетиб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритди.

ФутболЖаҳон ЧемпионатиАргентинаШвейцарияVAR
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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