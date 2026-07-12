SpaceX инсоният тарихидаги энг йирик Starship V3 ракетасини учиришга тайёрланмоқда

·0·Техно
SpaceX инсоният тарихидаги энг йирик Starship V3 ракетасини учиришга тайёрланмоқда

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотни забт этиш йўлидаги навбатдаги улкан қадамни ташлаш арафасида турибди. Инсоният яратган энг йирик ва қудратли ракета тизими ҳисобланган Starship V3 ўзининг 13-синов парвозини жорий йилнинг 16-июль куни амалга ошириши кутилмоқда. Ушбу миссия нафақат техник синов, балки илк бор оғирлиги икки тоннага тенг бўлган янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага олиб чиқиши билан тарихда қолиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, парвоз ойнаси АҚШ марказий вақти билан соат 17:45 да очилади. Тахминан 90 дақиқа давом этиши режалаштирилган миссия давомида Starship бортида 20 та янги авлод аппаратлари бўлади. Ушбу сунъий йўлдошлар ажралиб чиққандан сўнг қуёш панеллари ва антенналарини ёйиши, сўнгра Жанубий Африкадаги ер станциялари ҳамда мавжуд Starlink туркуми билан лазер алоқа каналлари орқали боғланишга ҳаракат қилиши керак.

Техник такомиллаштириш ва двигателлар синови

SpaceX муҳандислари аввалги 12-синовда аниқланган камчиликлар устида жиддий ишлашди. Ўшанда Super Heavy биринчи поғонасидаги 33 та двигателдан бештаси қайта ишга тушиш вақтида ишламай қолган ва бу маневрнинг муддатидан олдин якунланишига сабаб бўлган эди. Янги парвоз учун двигателларни қайта ишга тушириш тизими ва уларнинг ишлаш алгоритмлари тўлиқ модернизация қилинди.

Шунингдек, ракетанинг юқори поғонаси ҳам сезиларли ўзгаришларга юз тутди. Аввалги тажрибада Raptor вакуум двигателларидан бири ишдан чиққан бўлса-да, кема ўз траектория бўйлаб ҳаракатни давом эттира олган эди. Бу галги миссиянинг асосий вазифаларидан бири — очиқ коинот шароитида Raptor двигателини муваффақиятли қайта ишга туширишдир. Бу келажакдаги мураккаб орбитал парвозлар ва сайёралараро миссиялар учун ҳаётий муҳим техник ечим ҳисобланади.

Иссиқлик ҳимояси ва хавфсизлик чоралари

Starship учун энг катта синовлардан бири бу атмосферага қайта кириш вақтидаги юқори ҳароратдир. Бу сафар муҳандислар иссиқлик ҳимояси тизимини текширишнинг ўзига хос усулини қўллашмоқда. Starlink V3 сунъий йўлдошларининг олтитаси махсус камералар билан жиҳозланган бўлиб, улар парвоз давомида кеманинг иссиқлик қалқонини суратга олади ва маълумотларни Ерга узатади.

Қизиғи шундаки, иссиқлик ҳимояси плиталарининг бир қисми атайлаб оқ рангга бўялган. Бу муҳандисларга плиталарнинг шикастланишини визуал тарзда симуляция қилиш ва диагностика усулларини текшириш имконини беради. Шунингдек, плиталарни маҳкамлашнинг янги усуллари ва юқори аэродинамик юкламаларни ўлчовчи датчиклар ҳам синовдан ўтказилади.

Режага кўра, Super Heavy биринчи поғонаси Мексика кўрфазига қўниши керак, Starship кема қисми эса атмосферага бошқариладиган тарзда кириб, Ҳинд океанига тушиши кўзда тутилган. Ушбу синов муваффақиятли ўтса, SpaceX коинотга юк ташиш ва Starlink тармоғини кенгайтиришда мутлақо янги босқичга чиқади, бу эса Ўзбекистон каби глобал интернет қамрови муҳим бўлган ҳудудлар учун ҳам келажакда алоқа сифатини яхшилашга хизмат қилиши мумкин.

SpaceXStarshipИлон МаскКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилиндиOLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилиндиБугун, 13:56Redmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлариRedmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлариБугун, 12:55Vivo ҳамёнбоп сегмент учун янги Y05e моделини тақдим этдиVivo ҳамёнбоп сегмент учун янги Y05e моделини тақдим этдиБугун, 11:513D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этилади3D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этиладиБугун, 11:29Acer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиAcer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиБугун, 10:26Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?Хитой Starlink’ни ишдан чиқарадиган янги қуролни синадими?Бугун, 10:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди