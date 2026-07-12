НАСА Марсда яшаш тажрибаси учун кўнгиллилар танловини бошлади

·0·Дунё
НАСА Марсда яшаш тажрибаси учун кўнгиллилар танловини бошлади

АҚШнинг Коинот агентлиги — НАСА Ой ва Марсдаги ҳаётни тақлид қилувчи ноёб илмий лойиҳа учун тўрт нафар кўнгиллини танлашини маълум қилди. Бир йил давом этадиган ушбу дастур иштирокчиларга келажакдаги коинот миссиялари шароитида яшаш имконини беради.

Агентлик маълумотига кўра, тажриба 2027 йил август ойида Хьюстон шаҳридаги Жонсон коинот марказида старт олади. Лойиҳа ҳақиқий парвозни эмас, балки Ой ва Марсдаги турмуш тарзини махсус яратилган муҳитда имитация қилишни назарда тутади.

Иштирокчилар 12 ой давомида ёпиқ маконда яшаб, астронавтлар бажарадиган вазифаларни амалга оширади. Улар экин экиш, саломатлигини мунтазам назорат қилиш, шунингдек, коинотга чиқиш машқларини бажариш каби синовлардан ўтади.

Мутахассислар ушбу лойиҳа орқали инсон организмининг узоқ муддатли коинот миссияларига қай даражада тайёрлигини баҳолашни режалаштирмоқда. Шунингдек, Марсда бир сутка Ердагидан тахминан 40 дақиқа узун бўлиши инсоннинг биологик ритмига қандай таъсир қилиши ҳам ўрганилади.

Кимлар иштирок этиши мумкин?

Танловда АҚШ фуқаролари ёки доимий яшаш ҳуқуқини берувчи Green Card эгалари қатнашиши мумкин. Номзодлар 30–55 ёш оралиғида бўлиши, бўйи 1,88 метрдан баланд бўлмаслиги ва инглиз тилини яхши билиши талаб этилади.

Бундан ташқари, муҳандислик, биология, физика ёки математика соҳасида бакалавр даражасига эга бўлганлар устунликка эга бўлади. Илмий фаолият ёки ҳарбий хизмат тажрибасига эга номзодларнинг аризалари ҳам алоҳида кўриб чиқилади.

Тажриба қандай ўтади?

Лойиҳа уч босқичдан иборат бўлади. Дастлаб иштирокчилар коинот кемасига ўхшатиб қурилган махсус модулда яшайди. Кейин эса Марс юзасига ўхшаш муҳитга кўчирилиб, экин экиш ва ташқи муҳитда ишлаш бўйича амалий машғулотларни бажаради. Якуний босқичда эса улар яна коинот кемаси муҳитига қайтиб, Ерга «қайтиш» жараёнини симуляция қилади.

НАСА таъкидлашича, мазкур тадқиқот келажакда Ой ва Марсга инсонли миссияларни янада хавфсиз ташкил этишда муҳим аҳамият касб этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳимолай сирлари: Everest чўққисидаги денгиз қолдиқлари нимадан дарак беради?Ҳимолай сирлари: Everest чўққисидаги денгиз қолдиқлари нимадан дарак беради?Бугун, 13:14Италияда талабалар улкан қоғоз самолётини учириб барчани ҳайрон қолдирди!Италияда талабалар улкан қоғоз самолётини учириб барчани ҳайрон қолдирди!Бугун, 13:09Россия ҳужуми оқибатида Сумида камида 5 киши ҳалок бўлдиРоссия ҳужуми оқибатида Сумида камида 5 киши ҳалок бўлдиБугун, 13:01Ҳар 500 мингта чигирткадан биттаси: аёл пушти чигиртка топиб олиб барчани ҳайратлантирдиҲар 500 мингта чигирткадан биттаси: аёл пушти чигиртка топиб олиб барчани ҳайратлантирдиБугун, 12:53Перуда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилдиПеруда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилдиБугун, 12:14Оятуллоҳ Али Хоманаий дафн маросимидаги ниқобли шахс кимлиги маълум бўлдиОятуллоҳ Али Хоманаий дафн маросимидаги ниқобли шахс кимлиги маълум бўлдиБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди