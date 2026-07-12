Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!

·24·Спорт
Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!

Индонезия пойтахти Жакарта шаҳрида бокс бўйича U19 ва U23 ёш тоифаларидаги Осиё чемпионати ўзининг қизғин палласига кирди. Ҳар икки ёш тоифасидаги қитъа биринчилигида бугун яримфинал (1/2 финал) жанглари ўтказилмоқда. Чоракфинал босқичи якунларига кўра, 16 давлат вакиллари камида бронза медалини нақд қилиб бўлишди.

Zamin.uz вакилларимизнинг мутлақ устунлиги акс этган энг сўнгги маълумотларни тақдим этади.

Қозоғистон ортда қолдирилди: Ўзбекистон яққол пешқадам!

Биз учун аҳамиятлиси, Ўзбекистон терма жамоаси ҳар икки ёш тоифасида ҳам яримфиналга энг кўп боксчи билан етиб келган жамоа бўлди. Бу борада вакилларимиз ўзларининг асосий рақиби — Қозоғистон терма жамоасини кичик фарқ билан ортда қолдириб, қитъада тенгсиз эканликларини яна бир бор исботлашди.

U23 тоифаси: Яримфиналга чиққан давлатлар

Ушбу ёш тоифасида Ўзбекистон 18 нафар боксчи билан рўйхатни бошқармоқда. Тўлиқ кўрсаткичлар қуйидагича кўриниш олган:

РЕЙТИНГ

ДАВЛАТЛАР

ЯРИМФИНАЛЧИЛАР СОНИ

1

Ўзбекистон

18

2

Қозоғистон

16

3

Ҳиндистон

15

4

Қирғиз Республикаси

7

5

Япония

6

6

Корея Республикаси

5

7

Индонезия

3

8

Хитой Тайпейи

2

9

Бутан, Қатар, Филиппин, Таиланд, Вьетнам, Мўғулистон

1 (ҳар бири)

U19 тоифаси: Яримфиналга чиққан давлатлар

Ёшлар ўртасидаги баҳсларда ҳам ҳамюртларимиз 15 нафар вакил билан биринчи ўринда бормоқда. Кучли учликдан жой олган Қозоғистон ва Ҳиндистон терма жамоалари бир хил — 14 нафардан боксчини яримфиналга олиб чиқишган.

РЕЙТИНГ

ДАВЛАТЛАР

ЯРИМФИНАЛЧИЛАР СОНИ

1

Ўзбекистон

15

2

Қозоғистон

14

3

Ҳиндистон

14

4

Тожикистон

6

5

Япония

6

6

Қирғиз Республикаси

6

7

Корея Республикаси

5

8

Хитой Тайпейи

5

9

Вьетнам

4

10

Индонезия

4

11

Таиланд

2

12

Мўғулистон, Қатар, Филиппин

1 (ҳар бири)

Маълумот ўрнида: Яримфиналга йўл олган барча боксчиларимиз камида бронза медалини нақд қилиб бўлишган. Энди улар мусобақанинг олтин медаллари йўлида рингга кўтарилишади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Бугун, 14:23Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Бугун, 14:21Жаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиЖаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиБугун, 14:17Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»Бугун, 14:14Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)Бугун, 14:12Жуд Беллингем голи ва "спидеркам" можароси: FIFA Норвегия эътирозларига жавоб бердиЖуд Беллингем голи ва "спидеркам" можароси: FIFA Норвегия эътирозларига жавоб бердиБугун, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди