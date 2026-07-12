Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!
Индонезия пойтахти Жакарта шаҳрида бокс бўйича U19 ва U23 ёш тоифаларидаги Осиё чемпионати ўзининг қизғин палласига кирди. Ҳар икки ёш тоифасидаги қитъа биринчилигида бугун яримфинал (1/2 финал) жанглари ўтказилмоқда. Чоракфинал босқичи якунларига кўра, 16 давлат вакиллари камида бронза медалини нақд қилиб бўлишди.
Zamin.uz вакилларимизнинг мутлақ устунлиги акс этган энг сўнгги маълумотларни тақдим этади.
Қозоғистон ортда қолдирилди: Ўзбекистон яққол пешқадам!
Биз учун аҳамиятлиси, Ўзбекистон терма жамоаси ҳар икки ёш тоифасида ҳам яримфиналга энг кўп боксчи билан етиб келган жамоа бўлди. Бу борада вакилларимиз ўзларининг асосий рақиби — Қозоғистон терма жамоасини кичик фарқ билан ортда қолдириб, қитъада тенгсиз эканликларини яна бир бор исботлашди.
U23 тоифаси: Яримфиналга чиққан давлатлар
Ушбу ёш тоифасида Ўзбекистон 18 нафар боксчи билан рўйхатни бошқармоқда. Тўлиқ кўрсаткичлар қуйидагича кўриниш олган:
РЕЙТИНГ
ДАВЛАТЛАР
ЯРИМФИНАЛЧИЛАР СОНИ
1
Ўзбекистон
18
2
Қозоғистон
16
3
Ҳиндистон
15
4
Қирғиз Республикаси
7
5
Япония
6
6
Корея Республикаси
5
7
Индонезия
3
8
Хитой Тайпейи
2
9
Бутан, Қатар, Филиппин, Таиланд, Вьетнам, Мўғулистон
1 (ҳар бири)
U19 тоифаси: Яримфиналга чиққан давлатлар
Ёшлар ўртасидаги баҳсларда ҳам ҳамюртларимиз 15 нафар вакил билан биринчи ўринда бормоқда. Кучли учликдан жой олган Қозоғистон ва Ҳиндистон терма жамоалари бир хил — 14 нафардан боксчини яримфиналга олиб чиқишган.
РЕЙТИНГ
ДАВЛАТЛАР
ЯРИМФИНАЛЧИЛАР СОНИ
1
Ўзбекистон
15
2
Қозоғистон
14
3
Ҳиндистон
14
4
Тожикистон
6
5
Япония
6
6
Қирғиз Республикаси
6
7
Корея Республикаси
5
8
Хитой Тайпейи
5
9
Вьетнам
4
10
Индонезия
4
11
Таиланд
2
12
Мўғулистон, Қатар, Филиппин
1 (ҳар бири)
Маълумот ўрнида: Яримфиналга йўл олган барча боксчиларимиз камида бронза медалини нақд қилиб бўлишган. Энди улар мусобақанинг олтин медаллари йўлида рингга кўтарилишади.
…