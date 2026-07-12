Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия ЖЧ ярим финалига йўл олди
Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг чорак финалида Норвегия устидан қийин ғалабага эришиб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Маями стадионида кечган баҳсда инглизларнинг асосий юлдузи Жуд Беллингем яна бир бор ўзини кўрсатиб, жамоасини қийин вазиятдан олиб чиқди. Мазкур ғалаба „уч шерлар“ни Аргентинага қарши бўладиган муросасиз ярим финал баҳсига олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин кутилмаган сценарий остида бошланди. Гарчи Англия тўп назоратини ўз қўлига олган бўлса-да, Жанубий Флориданинг жазирама ҳавоси футболчиларнинг ҳаракатига сезиларли таъсир ўтказди. Goal.com нашрининг хабар беришича, 36-дақиқада Норвегия ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Андреас Счжелдерупнинг узатмасидан сўнг тўп кутилмаганда дарвоза устунига тегиб, дарвоза тўридан жой олди. Эрлинг Холанд ва унинг жамоадошлари бу вазиятда бироз омадга ҳам таянишди.
Беллингэмнинг „бенефиси“ ва VAR қарорлариБиринчи бўлим якунланиши арафасида Жуд Беллингем саҳнага чиқди. Антонй Гордоннинг узатмасидан сўнг у тўпни маҳорат билан назорат қилиб, кучсизроқ оёғида дарвозанинг пастки бурчагини аниқ нишонга олди. Иккинчи бўлимда эса драматик воқеалар давом этди. Норвегиялик Торбжорн Ҳеггем бурчак зарбасидан сўнг гол урган бўлса-да, VAR тизими Эрлинг Холанд рақиб ҳимоячисини туртгани учун голни бекор қилди.
Асосий вақтда ғолиб аниқланмагач, жамоалар қўшимча бўлимларга мурожаат қилишди. Бу ерда ҳам Жуд Беллингем ўз сўзини айтди. Морган Роджерснинг зарбасини дарвозабон қайтарганидан сўнг, Беллингэм ҳаммадан чаққонроқ ҳаракат қилиб, ғалаба голини киритди. Англия мудофаа чизиғи, хусусан Дан Бурн қолган дақиқаларда ишончли ўйин намойиш этиб, ҳисобни сақлаб қолди.
Томас Тухелнинг норозилигиҒалабага қарамай, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ўйиндан сўнг ўз норозилигини яширмади. Германиялик мутахассис жамоасининг ўйинини „техник жиҳатдан сифатсиз“ деб атади ва шогирдларидан кўпроқ нарса кутганини таъкидлади. Тухел учун натижа муҳим бўлса-да, у ўйин услуби ва майдондаги тартиб борасида жиддий эътирозлар билдирди.
Шунга қарамай, Англия учун энг муҳими — натижа. Жамоа энди Атланта шаҳрида бўлиб ўтадиган ярим финалда Лионель Месси етакчилигидаги Аргентина билан тўқнаш келади. Бу ўйин бутун дунё футбол мухлислари учун ҳақиқий байрам бўлиши кутилмоқда. Жуд Беллингем эса ушбу турнирда Англиянинг ҳақиқий етакчисига айланиб улгурди.
…