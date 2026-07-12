Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия ЖЧ ярим финалига йўл олди

·33·Спорт
Жуд Беллингем қаҳрамонлиги: Англия ЖЧ ярим финалига йўл олди

Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг чорак финалида Норвегия устидан қийин ғалабага эришиб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Маями стадионида кечган баҳсда инглизларнинг асосий юлдузи Жуд Беллингем яна бир бор ўзини кўрсатиб, жамоасини қийин вазиятдан олиб чиқди. Мазкур ғалаба „уч шерлар“ни Аргентинага қарши бўладиган муросасиз ярим финал баҳсига олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин кутилмаган сценарий остида бошланди. Гарчи Англия тўп назоратини ўз қўлига олган бўлса-да, Жанубий Флориданинг жазирама ҳавоси футболчиларнинг ҳаракатига сезиларли таъсир ўтказди. Goal.com нашрининг хабар беришича, 36-дақиқада Норвегия ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Андреас Счжелдерупнинг узатмасидан сўнг тўп кутилмаганда дарвоза устунига тегиб, дарвоза тўридан жой олди. Эрлинг Холанд ва унинг жамоадошлари бу вазиятда бироз омадга ҳам таянишди.

Беллингэмнинг „бенефиси“ ва VAR қарорлари

Биринчи бўлим якунланиши арафасида Жуд Беллингем саҳнага чиқди. Антонй Гордоннинг узатмасидан сўнг у тўпни маҳорат билан назорат қилиб, кучсизроқ оёғида дарвозанинг пастки бурчагини аниқ нишонга олди. Иккинчи бўлимда эса драматик воқеалар давом этди. Норвегиялик Торбжорн Ҳеггем бурчак зарбасидан сўнг гол урган бўлса-да, VAR тизими Эрлинг Холанд рақиб ҳимоячисини туртгани учун голни бекор қилди.

Асосий вақтда ғолиб аниқланмагач, жамоалар қўшимча бўлимларга мурожаат қилишди. Бу ерда ҳам Жуд Беллингем ўз сўзини айтди. Морган Роджерснинг зарбасини дарвозабон қайтарганидан сўнг, Беллингэм ҳаммадан чаққонроқ ҳаракат қилиб, ғалаба голини киритди. Англия мудофаа чизиғи, хусусан Дан Бурн қолган дақиқаларда ишончли ўйин намойиш этиб, ҳисобни сақлаб қолди.

Томас Тухелнинг норозилиги

Ғалабага қарамай, Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел ўйиндан сўнг ўз норозилигини яширмади. Германиялик мутахассис жамоасининг ўйинини „техник жиҳатдан сифатсиз“ деб атади ва шогирдларидан кўпроқ нарса кутганини таъкидлади. Тухел учун натижа муҳим бўлса-да, у ўйин услуби ва майдондаги тартиб борасида жиддий эътирозлар билдирди.

Шунга қарамай, Англия учун энг муҳими — натижа. Жамоа энди Атланта шаҳрида бўлиб ўтадиган ярим финалда Лионель Месси етакчилигидаги Аргентина билан тўқнаш келади. Бу ўйин бутун дунё футбол мухлислари учун ҳақиқий байрам бўлиши кутилмоқда. Жуд Беллингем эса ушбу турнирда Англиянинг ҳақиқий етакчисига айланиб улгурди.

АнглияЖуде БеллингэмТомас ТухелЖаҳон ЧемпионатиЭрлинг Холанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!Жакартада ўзбек бокси доминацияси: яримфиналга энг кўп боксчимиз етиб борди!Бугун, 14:05Жуд Беллингем голи ва "спидеркам" можароси: FIFA Норвегия эътирозларига жавоб бердиЖуд Беллингем голи ва "спидеркам" можароси: FIFA Норвегия эътирозларига жавоб бердиБугун, 13:56Лионель Месси Англияга қарши баҳс олдидан: «Бу жамоа ишонишдан тўхтамайди»Лионель Месси Англияга қарши баҳс олдидан: «Бу жамоа ишонишдан тўхтамайди»Бугун, 13:30Эрлинг Холанд Англияга қарши аламли ўйиндан сўнг дил сўзларини айтдиЭрлинг Холанд Англияга қарши аламли ўйиндан сўнг дил сўзларини айтдиБугун, 13:29«Конор Конорни мағлуб этди»: Махачев Макгрегорнинг қайтишига кескин баҳо берди«Конор Конорни мағлуб этди»: Махачев Макгрегорнинг қайтишига кескин баҳо бердиБугун, 13:24UFC 329'нинг энг яхшилари аниқланди: кимлар қўшимча бонусга эга бўлди?UFC 329'нинг энг яхшилари аниқланди: кимлар қўшимча бонусга эга бўлди?Бугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди