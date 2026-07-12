Томас Тухел Деклан Рисе нима учун алмаштирилганига ойдинлик киритди
Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати чорак финалида Норвегия устидан қозонган қийин ғалабасидан сўнг, кўпчиликни бир савол қийнаётган эди: нега асосий таркиб етакчиси Деклан Рисе танаффусдаёқ майдонни тарк этди? Жамоа бош мураббийи Томас Тухел ушбу кутилмаган қарор ортида нафақат тактик юриш, балки футболчининг саломатлиги билан боғлиқ жиддий хавотирлар ётганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Миамида бўлиб ўтган учрашувда Англия 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Бироқ, биринчи бўлимдан сўнг ҳисоб 1:0 кўринишида Норвегия фойдасига бўлиб турганда, Тухел Арсенал ярим ҳимоячисини захирага олишга қарор қилди. Бу қарор кўпчилик учун кутилмаган бўлди, чунки Рисе жамоанинг ўрта чизиғидаги энг барқарор ўйинчилардан бири ҳисобланади.
Тактик ўзгариш ва Флорида жазирамасиGoal.com нашри хабарига кўра, Томас Тухел бу қарорни Флорида штатидаги ҳаддан ташқари иссиқ ва нам об-ҳаво шароити билан изоҳлади. Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа аъзолари жазирама туфайли жисмонан қийналишган. Хусусан, Эзри Конса мушакларидаги тортишиш туфайли муаммоларга дуч келган бўлса, Деклан Рисе борасида мураббий ҳужумкорликни оширишни мақсад қилган.
Тухел танаффусда Букайо Сака ва Эберечи Эзе каби ҳужумкор ўйинчиларни майдонга тушириш орқали ўйин тизимини ўзгартирди. "Биз 1:0 ҳисобида ортда қолаётганимизда бу қарорни қабул қилдик ва ҳисоб тенглашганидан кейин ҳам фикримдан қайтмадим. Бу жамоага агрессив сигнал бериш учун керак эди. Биз рақиб жарима майдончасига яқинроқ ҳаракат қилишимиз лозим эди", — дейди немис мутахассиси.
Бироқ, фақатгина тактика асосий сабаб эмас эди. Деклан Рисе ушбу муҳим баҳсдан олдин соғлиғи билан боғлиқ муаммоларга дуч келган. У касаллик туфайли кетма-кет икки кунлик машғулотларни ўтказиб юборган ва ўйин куни ҳам ўзини тўлиқ тиклай олмаган эди. Тухел футболчининг 90 дақиқа давомида юқори темпда ўйнай олмаслигини олдиндан билганини тан олди.
Захира имкониятларини тежаш стратегиясиМураббийнинг сўзларига кўра, учрашув қўшимча бўлимларга (120 дақиқа) чўзилиши эҳтимолини ҳисобга олган ҳолда, захира алмаштириш имкониятларини тежаб қолишга ҳаракат қилган. Агар Рисе иккинчи бўлим ўртасида чарчаб қолса, бу мажбурий алмаштиришга олиб келар ва ўйин охирида мураббийнинг қўл-оёғини боғлаб қўйиши мумкин эди. Шу сабабли, танаффусдаги ўзгариш стратегик жиҳатдан энг тўғри йўл деб топилди.
Эндиликда Англия терма жамоасини ярим финалда Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина кутмоқда. Ушбу муҳим тўқнашув олдидан жамоа Канзас-Сити шаҳрига йўл олади. Тухел футболчиларнинг тикланиши учун машғулотлар интенсивлигини пасайтиришини ва асосий эътибор Деклан Рисе каби етакчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилашга қаратилишини билдирди.
Жуд Беллингем дубли эвазига қўлга киритилган ғалаба англияликларга руҳий устунлик бериши шубҳасиз. Аммо Аргентина билан ўйинда Деклан Рисе каби таянч ярим ҳимоячисининг тўлиқ тайёр бўлиши Англия учун финал сари йўлда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
…