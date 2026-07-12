Томас Тухел Деклан Рисе нима учун алмаштирилганига ойдинлик киритди

·9·Спорт
Томас Тухел Деклан Рисе нима учун алмаштирилганига ойдинлик киритди

Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионати чорак финалида Норвегия устидан қозонган қийин ғалабасидан сўнг, кўпчиликни бир савол қийнаётган эди: нега асосий таркиб етакчиси Деклан Рисе танаффусдаёқ майдонни тарк этди? Жамоа бош мураббийи Томас Тухел ушбу кутилмаган қарор ортида нафақат тактик юриш, балки футболчининг саломатлиги билан боғлиқ жиддий хавотирлар ётганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Миамида бўлиб ўтган учрашувда Англия 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини қўлга киритди. Бироқ, биринчи бўлимдан сўнг ҳисоб 1:0 кўринишида Норвегия фойдасига бўлиб турганда, Тухел Арсенал ярим ҳимоячисини захирага олишга қарор қилди. Бу қарор кўпчилик учун кутилмаган бўлди, чунки Рисе жамоанинг ўрта чизиғидаги энг барқарор ўйинчилардан бири ҳисобланади.

Тактик ўзгариш ва Флорида жазирамаси

Goal.com нашри хабарига кўра, Томас Тухел бу қарорни Флорида штатидаги ҳаддан ташқари иссиқ ва нам об-ҳаво шароити билан изоҳлади. Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа аъзолари жазирама туфайли жисмонан қийналишган. Хусусан, Эзри Конса мушакларидаги тортишиш туфайли муаммоларга дуч келган бўлса, Деклан Рисе борасида мураббий ҳужумкорликни оширишни мақсад қилган.

Тухел танаффусда Букайо Сака ва Эберечи Эзе каби ҳужумкор ўйинчиларни майдонга тушириш орқали ўйин тизимини ўзгартирди. "Биз 1:0 ҳисобида ортда қолаётганимизда бу қарорни қабул қилдик ва ҳисоб тенглашганидан кейин ҳам фикримдан қайтмадим. Бу жамоага агрессив сигнал бериш учун керак эди. Биз рақиб жарима майдончасига яқинроқ ҳаракат қилишимиз лозим эди", — дейди немис мутахассиси.

Бироқ, фақатгина тактика асосий сабаб эмас эди. Деклан Рисе ушбу муҳим баҳсдан олдин соғлиғи билан боғлиқ муаммоларга дуч келган. У касаллик туфайли кетма-кет икки кунлик машғулотларни ўтказиб юборган ва ўйин куни ҳам ўзини тўлиқ тиклай олмаган эди. Тухел футболчининг 90 дақиқа давомида юқори темпда ўйнай олмаслигини олдиндан билганини тан олди.

Захира имкониятларини тежаш стратегияси

Мураббийнинг сўзларига кўра, учрашув қўшимча бўлимларга (120 дақиқа) чўзилиши эҳтимолини ҳисобга олган ҳолда, захира алмаштириш имкониятларини тежаб қолишга ҳаракат қилган. Агар Рисе иккинчи бўлим ўртасида чарчаб қолса, бу мажбурий алмаштиришга олиб келар ва ўйин охирида мураббийнинг қўл-оёғини боғлаб қўйиши мумкин эди. Шу сабабли, танаффусдаги ўзгариш стратегик жиҳатдан энг тўғри йўл деб топилди.

Эндиликда Англия терма жамоасини ярим финалда Лионель Месси бошчилигидаги Аргентина кутмоқда. Ушбу муҳим тўқнашув олдидан жамоа Канзас-Сити шаҳрига йўл олади. Тухел футболчиларнинг тикланиши учун машғулотлар интенсивлигини пасайтиришини ва асосий эътибор Деклан Рисе каби етакчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилашга қаратилишини билдирди.

Жуд Беллингем дубли эвазига қўлга киритилган ғалаба англияликларга руҳий устунлик бериши шубҳасиз. Аммо Аргентина билан ўйинда Деклан Рисе каби таянч ярим ҳимоячисининг тўлиқ тайёр бўлиши Англия учун финал сари йўлда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

АнглияДеклан РисеТомас ТухелЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Макгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиМакгрегорнинг мағлубиятидан кейин жангчилар иккига бўлиндиБугун, 14:44Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Осиё чемпионати: Жонбиби Ҳукмовадан олтин дубль!Бугун, 14:23Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Месси ҳакамдан ҳурмат талаб қилди: майдондаги гаплар ошкор бўлди...Бугун, 14:21Жаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиЖаҳон чемпионати: Швейцария Аргентина билан ўйиндаги ҳакамликни кескин танқид қилдиБугун, 14:17Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»Дана Уайт Макгрегорнинг жароҳатини очиқлади: «Беш йил осон эмас»Бугун, 14:14Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)Машрабжон Рўзибоев биринчи раундда рақибини нокаут қилди (видео)Бугун, 14:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди