Бепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқди

·0·Техно
Бепул VPN иловалари хавф остида: 2,4 миллиард фойдаланувчи маълумотлари сизиб чиқди

Халқаро тадқиқотчилар гуруҳи Android операцион тизими учун мўлжалланган бепул VPN иловаларида жиддий хавфсизлик муаммоларини аниқлади. Ўтказилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, махфийликни вада қилувчи кўплаб сервислар аслида фойдаланувчи маълумотларини очиқлаши, уларни реклама компанияларига узатиши ва ҳатто интернет-трафикни ўғирлашга имкон бериши мумкин. Энг хавотирлиси, аниқланган заифликларга эга иловалар бугунги кунга қадар жами 2,4 миллиард мартадан ортиқ юклаб олинган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мишиган университети, Ню-Мексико университети ва Деҳлидаги Ҳиндистон технология институти мутахассислари томонидан ўтказилган ушбу тадқиқотда 281 та дастур таҳлил қилинди. Олимлар ўзлари ишлаб чиққан MVPНалйзер воситаси ёрдамида Android 14 тизимида ишловчи қурилмаларни синовдан ўтказишди. Натижалар киберхавфсизлик бўйича нуфузли НДСС конференциясида тақдим этилди.

Трафикни бошқа манзилга йўналтириш хавфи

Тадқиқот давомида бешта йирик VPN иловаси конфигурация файлларини шифрланмаган ҳолда юклаб олиши маълум бўлди. Бу файллар уланиш параметрларини ва фойдаланувчи трафики ўтадиган серверни белгилайди. Бундай ҳолат, айниқса, жамоат жойларидаги очиқ Wi-Fi тармоқларида ўта хавфлидир. Хакерлар уланишни сохталаштириб, барча трафикни ўз серверларига йўналтириши мумкин, фойдаланувчи эса VPN одатдагидек ишлаяпти деб ўйлашда давом этаверади.

Маълумотларнинг сизиб чиқиши фақат трафик билан чекланиб қолмаяпти. Текширилган 281 та иловадан 29 таси трафикни тўлиқ ҳимоя қила олмаслиги аниқланди. Бундан ташқари, тадқиқотчилар қуйидаги хавотирли ҳолатларни қайд этишди:

  • 76 та иловада қурилманинг реклама идентификаторини (ИД) узатиш механизми топилган;
  • 246 та дастур реклама ва таҳлилий платформаларга уланиб, смартфон модели, экран ўлчами ва Android версияси каби маълумотларни юборган;
  • Айрим ҳолатларда иловалар фойдаланувчининг аниқ ГПС координаталарини ҳам учинчи томонларга узатган.

Эскирган технологиялар ва заиф ҳимоя

Мутахассислар энг машҳур VPN протоколларидан бири бўлган ОпенVPN созламаларига ҳам алоҳида эътибор қаратишди. Ушбу протоколдан фойдаланувчи 108 та иловадан фақат биттаси барча хавфсизлик талабларига жавоб берган. Дастурларнинг қарийб 89 фоизи ишончли сертификат ва парол комбинацияси ўрнига фақат битта аутентификация усулидан фойдаланган, бу эса ҳимоя даражасини кескин камайтиради.

Шунингдек, ҳар бешинчи илова бугунги кунда эскирган ва заиф деб ҳисобланувчи Бловфиш ҳамда Трипле ДEС шифрлаш алгоритмларини қўлламоқда. ixbt.com маълумотига кўра, муаммо кўплаб бепул сервислар ўз вақтида янгиланмаслиги туфайли янада чуқурлашмоқда. Google Play дўконидаги Верифиед белгиси ҳам илованинг мутлақ хавфсизлигига кафолат бера олмайди, чунки автоматик текширувлар бундай мураккаб заифликларни ҳар доим ҳам аниқлай олмайди.

Экспертлар фойдаланувчиларга агрессив реклама таклиф қилувчи бепул VPN хизматларидан эҳтиёт бўлишни тавсия қилади. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу долзарб мавзу, чунки кўпчилик ижтимоий тармоқларга киришда айнан шундай текин иловалардан фойдаланади. Энг ишончли йўл — мустақил хавфсизлик аудитидан ўтган ва маълумотлар ҳимоясини амалда исботлай олган пуллик ёки нуфузли сервисларни танлашдир.

VPNКиберхавфсизликAndroidТехнологияМахфийлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX инсоният тарихидаги энг йирик Starship V3 ракетасини учиришга тайёрланмоқдаSpaceX инсоният тарихидаги энг йирик Starship V3 ракетасини учиришга тайёрланмоқдаБугун, 14:23OLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилиндиOLED мониторлар учун янги давр: ВESA ДисплайҲДР Труе Блакк 1400 стандарти эълон қилиндиБугун, 13:56Redmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлариRedmi Ноте 17 серияси: 9000 мАс сиғимли аккумулятор ва янги Snapdragon процессорлариБугун, 12:55Vivo ҳамёнбоп сегмент учун янги Y05e моделини тақдим этдиVivo ҳамёнбоп сегмент учун янги Y05e моделини тақдим этдиБугун, 11:513D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этилади3D-босмада инқилоб: Микротизимлар энди бир неча сонияда яхлит ҳолда чоп этиладиБугун, 11:29Acer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиAcer компанияси Xiaomi 17 Pro услубида орқа экранли Соспиро A15 смартфонини тақдим этдиБугун, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди