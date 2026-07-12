Баскетбол турниридаги отишма машҳур спортчи ҳаётига зомин бўлди

·0·Дунё
Баскетбол турниридаги отишма машҳур спортчи ҳаётига зомин бўлди

АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида ўтказилаётган баскетбол турнири фожиали воқеа билан якунланди. Жорий йилнинг 10 июль куни кечаси америкалик баскетболчи Кайна Рочфорд ўйинлар оралиғидаги танаффус вақтида юз берган отишма оқибатида ҳалок бўлди. Бу ҳақда полиция маълумотларига таяниб, New York Post газетаси хабар берди.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари маълум қилишича, 35 ёшли спортчи бош қисмига ўқ текканидан сўнг воқеа жойида ҳаётдан кўз юмган. Дастлабки маълумотларга кўра, отишма Рочфорднинг бошқа бир эркак билан юзага келган жанжали ортидан содир бўлган. Ҳодиса оқибатида яна икки нафар фуқаро турли даражада жароҳат олган. Улар шифохонага олиб борилган бўлиб, шифокорлар уларнинг аҳволини барқарор деб баҳоламоқда.

Нашрнинг ёзишича, Кайна Рочфорд Нью-Жерсидаги Фэрли Дикинсон университетининг энг ёрқин ва иқтидорли баскетболчиларидан бири бўлган. У Леннокс авенюсидаги “Мартин Лютер Кинг” тураржой мажмуасида ўтказилаётган Kingdome Basketball Tournament мусобақаси давомида маҳаллий вақт билан тахминан соат 22:30 атрофида бошидан ўқ еган.

Қўшнилардан бирининг сўзларига кўра, Рочфорд икки ўғил ва бир қиз фарзандли оилада вояга етган. Унинг ота-онаси эса бир неча йил аввал Тринидаддан АҚШга кўчиб келган.

Нью-Йорк шаҳри мэри Зоҳран Мамдани ушбу қотилликни кескин қоралаб, X ижтимоий тармоғида Рочфорднинг яқинларига ҳамдардлик билдирди. У ўз баёнотида бу каби мантиқсиз зўравонликлар жамиятда ўрин олмаслиги кераклигини таъкидлади.

Кайна Рочфорд фаолияти давомида бир қатор хориж клублари шарафини ҳимоя қилган. Жумладан, у Нидерландия, Исроил, Франция, Швейцария, Буюк Британия ва бошқа мамлакатларда профессионал баскетболчи сифатида тўп сурган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

НАСА Марсда яшаш тажрибаси учун кўнгиллилар танловини бошладиНАСА Марсда яшаш тажрибаси учун кўнгиллилар танловини бошладиБугун, 14:28Ҳимолай сирлари: Everest чўққисидаги денгиз қолдиқлари нимадан дарак беради?Ҳимолай сирлари: Everest чўққисидаги денгиз қолдиқлари нимадан дарак беради?Бугун, 13:14Италияда талабалар улкан қоғоз самолётини учириб барчани ҳайрон қолдирди!Италияда талабалар улкан қоғоз самолётини учириб барчани ҳайрон қолдирди!Бугун, 13:09Россия ҳужуми оқибатида Сумида камида 5 киши ҳалок бўлдиРоссия ҳужуми оқибатида Сумида камида 5 киши ҳалок бўлдиБугун, 13:01Ҳар 500 мингта чигирткадан биттаси: аёл пушти чигиртка топиб олиб барчани ҳайратлантирдиҲар 500 мингта чигирткадан биттаси: аёл пушти чигиртка топиб олиб барчани ҳайратлантирдиБугун, 12:53Перуда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилдиПеруда 560 дан ортиқ чақалоққа Холанд номи қўйилдиБугун, 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди