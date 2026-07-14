Франция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатинг

·77·Спорт
Франция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатинг

Жаҳон чемпионати плей-офф босқичи ярим финалида Франция ва Испания терма жамоалари ўзаро тўқнаш келади. Учрашув 15 июль куни Тошкент вақти билан 00:00 да бошланади. Мазкур ўйинни сайтимизда жонли матнли трансляция орқали кузатиб бориш мумкин.

Франция ва Испания баҳси мусобақанинг финал йўлидаги муҳим ўйинларидан бири ҳисобланади. Ҳар икки жамоа 4-2-3-1 схемасида ҳаракат қилиши кутилмоқда. Франция таркибида Майк Менян, Жюл Кунде, Даё Упамекано, Уилям Салиба, Люка Дин, Орелен Чуамени, Адриен Рабо, Усмон Дембеле, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе ва Бредли Барколя майдонга тушиши режалаштирилган.

Испания эса баҳсни Унай Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Марк Кукуреля, Алекс Баена, Родри, Педри, Ламин Ямал, Дани Олмо ва Микел Оярсабал билан бошлаши кутилмоқда.

Сайтимиздаги жонли матнли трансляцияда ўйиннинг асосий воқеалари бериб борилади. Голлар, хавфли ҳужумлар, сариқ карточкалар, алмаштиришлар ва ҳакам қарорлари ҳақида маълумотлар учрашув давомида янгиланади.

Жонли репортаж0-1 ЖОНЛИ
45+4🟨
Алекс Баэна рақибига қарши қўполлик ишлатди ва ҳакам Иван Бартон унга сариқ карточка кўрсатди.
45+3
Адриен Рабьо оффсайд ҳолатида қолиб кетди, ҳужум тўхтатилди.
45+2
Жюль Кунде томонидан узатилган тўп ўз манзилига етиб бормади ва Франциянинг ҳужуми самарасиз якунланди.
45+1🟨
Жюль Кунде ҳужум уюштириш чоғида ўта дағаллик ишлатди ва рақибига нисбатан қоидабузарлик содир этди.
45🟨
Адриен Рабьо Франция терма жамоаси сафида ўта қўпол ҳаракат қилди ва ҳакам унга нисбатан сариқ карточка кўрсатди.
45+1
Учрашувнинг асосий вақтига тўртинчи ҳакам томонидан 6 дақиқа қўшиб берилди.
44
Иван Бартон ҳуштак чалиб, Фабиан Руиснинг рақибга нисбатан ишлатган қоидабузарлигини қайд этди. Франция жарима зарбаси ижро этади.
43
Майкл Олисе бурчак зарбасини амалга оширди, аммо тўпни шерикларига етказиб бера олмади. Узатма кучли чиққани боис тўп барчанинг боши устидан ўтиб кетди.
42
Килиан Мбаппе рақиб ҳимоячисини алдаб ўтмоқчи бўлди, аммо ҳимоячилар тўпни майдон ташқарисига чиқариб юборишди. Франция бурчак зарбасини амалга оширади.
42
Фабиан Руис олдинга узатма берди, аммо Франция ҳимоячиларидан бири тўпни тўсиб қолди.
41
Ён чизиқ ҳаками Килиан Мбаппе (Франция) ўйиндан ташқари ҳолатда қолганини қайд этди ва бош ҳакам бу қарорни тасдиқлади.
40
Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе томонидан амалга оширилган зарбадан олдин қанот ҳаками ўйиндан ташқари ҳолатни қайд этди.
38
Алекс Баэна бурчак зарбасини амалга оширди, аммо Франция ҳимоячилари тўпни узоқлаштиришди.
38
Фабиан Руис жарима майдони ичидан зарба йўллади, аммо ҳимоячилар тўпни моҳирона қайтаришди. Испания бурчак зарбасига эга бўлди.
37
Педро Порро жарима майдончаси ташқарисидан дарвозани нишонга олди, аммо тўп дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди.
36
Брэдли Баркола Франция сафида ҳимоячиларни алдаб ўтди, аммо жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган зарбаси ноаниқ кетди. Тўп дарвоза тўсинидан сал юқорилаб ўтиб кетди.
35
Алекс Баэна («Испания») ўйиндан ташқари ҳолатда қолиб кетди.
34
Алекс Баэна («Испания») ўйиндан ташқари ҳолатда қолиб кетди.
34
Дани Ольмо узоқ масофадан дарвозани нишонга олди, аммо тўп тўсин юқорисидан ўтиб кетди.
33
Марк Кукурелья («Испания») ҳимоя чизиғини ёриб ўтишга уринди, бироқ ҳимоячилардан бири сўнгги сонияда тўпни моҳирона қайтариб қолди.
32
Франция ҳужумчиси Усмон Дембеле жарима зарбасини амалга ошириб, тўпни жамоадошлари томон узатди. Бироқ Испания дарвозабони хавфни олдиндан сезиб, тўпни бемалол эгаллаб олди.
31🟨
Испания терма жамоаси ҳимоячиси Марк Кукурелья огоҳлантирилди. У ўйинда эҳтиёткорроқ ҳаракат қилиши керак.
30🔁
Франция сафида мажбурий ўзгариш: Вильям Салиба майдонни тарк этди, унинг ўрнига Максенс Лакруа ўйинга қўшилди.
29
Франция терма жамоаси ҳимоячиси Вильям Салиба жароҳат олди. Унинг учрашувни давом эттира олиши сўроқ остида қолмоқда.
28
Франция қисқа паслар орқали ўйин суръатини ўз назоратида ушлаб турибди.
27
Тўп ён чизиқ ортига чиқиб кетди. Испания сафидан Марк Кукурелья тўпни ўйинга киритиб беради.
24
Ҳакам ҳуштак чалди ва ўйинчилар қисқа муддатли танаффусга йўл олишди.
220-1
Микел Оярсабаль пенальтидан унумли фойдаланиб, ҳисобни иккита фарққа етказди.
22🎯
Испания термаси футболчиси Микел Оярсабал пенальти нуқтасига яқинлашмоқда.
20🎯
Бош ҳакам Иван Бартон Франция сафида Лука Динь томонидан қоидабузарлик содир этилганини қайд этди. Испания терма жамоаси фойдасига пенальти белгиланди.
19
Майкл Олисе жарима майдончаси ичига ажойиб узатма амалга оширди, аммо ҳимоячилардан бири хавфни бартараф этди. Франция бурчак зарбасидан фойдаланиб, рақиб дарвозаси олдида вазият яратишга ҳаракат қилади.
18
Фабиан Руис Испания сафида Марк Кукурельяга пас узатмоқчи бўлди, аммо тўпга жуда кучли зарб бергани сабабли узоқлашиб кетди.
17
Орельен Тчуамени жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо Испания ҳимоячилари хавфни бартараф этишди.
16
Франция терма жамоаси бурчак зарбасини қисқа пас билан ўйинга киритди.
16
Майкл Олисе жарима майдончаси ичида тўпни қабул қилиб олди ва зарба йўллади, аммо ҳимоячи тўпни ажойиб тарзда қайтарди. Франция бурчак зарбасидан фойдаланиш имконига эга бўлади.
14
Бош ҳакам ҳуштагини чалди, Майкл Олисе (Франция) рақибига нисбатан ўта қўполлик ишлатди.
13
Килиан Мбаппе майдон марказида бўш ҳудудни топди ва тўпни жамоадошларига узатди, аммо ҳеч қайси футболчи бу пасни қабул қила олмади.
12
Дайо Упамекано ҳимоя чизиғини ёриб ўтишга уриниб кўрди, аммо тўпни жамоадошларига етказа олмади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди, Испания дарвозадан зарба ижро этади.
11
Алекс Баэна жарима зарбасини амалга оширди, аммо Испания терма жамоаси ярим ҳимоячисининг узатмаси Франция ҳимоячиларидан иборат жонли деворга тегиб қайтди.
9
Адриен Рабьо Франция терма жамоаси сафида қўполлик ишлатди. Бош ҳакам хуштагини чалиб, Испания фойдасига жарима зарбаси белгилади.
9🟨
Адриен Рабьо Франция терма жамоаси сафида сариқ карточка билан жазоланди.
8
Адриен Рабьо Франция терма жамоаси сафида рақибига нисбатан қўполлик ишлатди. Бош ҳакам Иван Бартон фол қайд этиб, Испания фойдасига жарима зарбаси белгилади, аммо футболчини огоҳлантирмади.
8
Майкл Олисе Франция терма жамоаси сафида Килиан Мбаппега узатма берди, аммо ҳимоячи тўпга биринчи бўлиб етиб борди.
6
Адриен Рабьо Франция терма жамоаси сафида қайтган тўпни қабул қилиб олиб, узоқ масофадан зарба берди, аммо мувозанатни йўқотгани сабабли тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.
6
Майкл Олисе Франция жамоаси сафида бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончаси ичига етказиб берди, аммо ҳимоячи тўпни боши билан узоқлаштирди.
6
Брэдли Баркола Франция сафида жарима майдончаси ичига тўпни узатмоқчи бўлди, аммо ҳимоячи тўпни майдон ташқарисига чиқариб юборди. Франция футболчилари бурчак зарбаси ишлаб олишди.
4
Ламин Ямал дарвоза томон тезлик билан олдинга ўтди, аммо ҳимоячи ўз вақтида етиб келиб, вазиятни бартараф этди.
2
Унаи Симон Испания сафида тўпни жамоадошига етказиб беришга уринди, бироқ ҳимоячи тўпни яхши тўсиб қолди.
1
Марк Кукурелья ажойиб узатма билан рақиб ҳимоясини ёриб ўтмоқчи бўлди, аммо Майк Меньян ҳушёрликни йўқотмади ва тўпни эгаллаб олди.
1
Франция ва Испания терма жамоалари ўртасидаги учрашув бошланди. Ҳаммага ёқимли томоша тилаймиз!
00:00
Футболчилар майдонга чиқиб келишди, ўйинни Испания терма жамоаси бошлаб беради.
23:59
Учрашув аввалида бир дақиқалик сукунат сақланади.
23:33
Бугунги учрашувнинг бош ҳаками Иван Бартон этиб тайинланди.
23:33
Жамоаларнинг асосий таркиблари маълум бўлди. Уларни ўйин тафсилотлари бўлимида кўришингиз мумкин.
23:33
Бугунги учрашувнинг матнли трансляциясига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни биз билан бирга кузатиб боринг.
ФранцияИспанияМбаппеЯмалЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед аёллар жамоаси тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаМанчестер Юнайтед аёллар жамоаси тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширмоқдаБугун, 00:39Абрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этдиАбрамов жамоаси камбэк қилди: «Динамо» «Шўртан»ни мағлуб этдиБугун, 00:16Ўзбекистонда шов-шувли лойиҳа: «Барселона» ўз академиясини очиши кутилмоқдаЎзбекистонда шов-шувли лойиҳа: «Барселона» ўз академиясини очиши кутилмоқдаБугун, 00:13Лионель Месси майдонда пиёда юриб натижа қайд этмоқда: Аргентиналик юлдузнинг янги рекордиЛионель Месси майдонда пиёда юриб натижа қайд этмоқда: Аргентиналик юлдузнинг янги рекордиБугун, 00:11Италия терма жамоасида кутилмаган бурилиш: Андреа Пирло бош мураббийликка асосий номзодИталия терма жамоасида кутилмаган бурилиш: Андреа Пирло бош мураббийликка асосий номзодКеча, 23:36ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиКеча, 23:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди