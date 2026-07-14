Франция ва Испания ўйинини сайтимизда жонли кузатинг

45+4🟨
Алекс Баэна рақибига қарши қўполлик ишлатди ва ҳакам Иван Бартон унга сариқ карточка кўрсатди.
45+3
Адриен Рабьо оффсайд ҳолатида қолиб кетди, ҳужум тўхтатилди.
45+2
Жюль Кунде томонидан узатилган тўп ўз манзилига етиб бормади ва Франциянинг ҳужуми самарасиз якунланди.
45+1🟨
Жюль Кунде ҳужум уюштириш чоғида ўта дағаллик ишлатди ва рақибига нисбатан қоидабузарлик содир этди.
45🟨
Адриен Рабьо Франция терма жамоаси сафида ўта қўпол ҳаракат қилди ва ҳакам унга нисбатан сариқ карточка кўрсатди.
45+1
Учрашувнинг асосий вақтига тўртинчи ҳакам томонидан 6 дақиқа қўшиб берилди.
44
Иван Бартон ҳуштак чалиб, Фабиан Руиснинг рақибга нисбатан ишлатган қоидабузарлигини қайд этди. Франция жарима зарбаси ижро этади.
43
Майкл Олисе бурчак зарбасини амалга оширди, аммо тўпни шерикларига етказиб бера олмади. Узатма кучли чиққани боис тўп барчанинг боши устидан ўтиб кетди.
42
Килиан Мбаппе рақиб ҳимоячисини алдаб ўтмоқчи бўлди, аммо ҳимоячилар тўпни майдон ташқарисига чиқариб юборишди. Франция бурчак зарбасини амалга оширади.
42
Фабиан Руис олдинга узатма берди, аммо Франция ҳимоячиларидан бири тўпни тўсиб қолди.
41
Ён чизиқ ҳаками Килиан Мбаппе (Франция) ўйиндан ташқари ҳолатда қолганини қайд этди ва бош ҳакам бу қарорни тасдиқлади.
40
Франция терма жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе томонидан амалга оширилган зарбадан олдин қанот ҳаками ўйиндан ташқари ҳолатни қайд этди.
38
Алекс Баэна бурчак зарбасини амалга оширди, аммо Франция ҳимоячилари тўпни узоқлаштиришди.
38
Фабиан Руис жарима майдони ичидан зарба йўллади, аммо ҳимоячилар тўпни моҳирона қайтаришди. Испания бурчак зарбасига эга бўлди.
37
Педро Порро жарима майдончаси ташқарисидан дарвозани нишонга олди, аммо тўп дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетди.
36
Брэдли Баркола Франция сафида ҳимоячиларни алдаб ўтди, аммо жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган зарбаси ноаниқ кетди. Тўп дарвоза тўсинидан сал юқорилаб ўтиб кетди.
35
Алекс Баэна («Испания») ўйиндан ташқари ҳолатда қолиб кетди.
34
Алекс Баэна («Испания») ўйиндан ташқари ҳолатда қолиб кетди.
34
Дани Ольмо узоқ масофадан дарвозани нишонга олди, аммо тўп тўсин юқорисидан ўтиб кетди.
33
Марк Кукурелья («Испания») ҳимоя чизиғини ёриб ўтишга уринди, бироқ ҳимоячилардан бири сўнгги сонияда тўпни моҳирона қайтариб қолди.
32
Франция ҳужумчиси Усмон Дембеле жарима зарбасини амалга ошириб, тўпни жамоадошлари томон узатди. Бироқ Испания дарвозабони хавфни олдиндан сезиб, тўпни бемалол эгаллаб олди.
31🟨
Испания терма жамоаси ҳимоячиси Марк Кукурелья огоҳлантирилди. У ўйинда эҳтиёткорроқ ҳаракат қилиши керак.
30🔁
Франция сафида мажбурий ўзгариш: Вильям Салиба майдонни тарк этди, унинг ўрнига Максенс Лакруа ўйинга қўшилди.
29✚
Франция терма жамоаси ҳимоячиси Вильям Салиба жароҳат олди. Унинг учрашувни давом эттира олиши сўроқ остида қолмоқда.
28
Франция қисқа паслар орқали ўйин суръатини ўз назоратида ушлаб турибди.
27
Тўп ён чизиқ ортига чиқиб кетди. Испания сафидан Марк Кукурелья тўпни ўйинга киритиб беради.
24⏱
Ҳакам ҳуштак чалди ва ўйинчилар қисқа муддатли танаффусга йўл олишди.
22⚽0-1
Микел Оярсабаль пенальтидан унумли фойдаланиб, ҳисобни иккита фарққа етказди.
22🎯
Испания термаси футболчиси Микел Оярсабал пенальти нуқтасига яқинлашмоқда.
20🎯
Бош ҳакам Иван Бартон Франция сафида Лука Динь томонидан қоидабузарлик содир этилганини қайд этди. Испания терма жамоаси фойдасига пенальти белгиланди.
19
Майкл Олисе жарима майдончаси ичига ажойиб узатма амалга оширди, аммо ҳимоячилардан бири хавфни бартараф этди. Франция бурчак зарбасидан фойдаланиб, рақиб дарвозаси олдида вазият яратишга ҳаракат қилади.
18
Фабиан Руис Испания сафида Марк Кукурельяга пас узатмоқчи бўлди, аммо тўпга жуда кучли зарб бергани сабабли узоқлашиб кетди.
17
Орельен Тчуамени жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо Испания ҳимоячилари хавфни бартараф этишди.
16
Франция терма жамоаси бурчак зарбасини қисқа пас билан ўйинга киритди.
16
Майкл Олисе жарима майдончаси ичида тўпни қабул қилиб олди ва зарба йўллади, аммо ҳимоячи тўпни ажойиб тарзда қайтарди. Франция бурчак зарбасидан фойдаланиш имконига эга бўлади.
14
Бош ҳакам ҳуштагини чалди, Майкл Олисе (Франция) рақибига нисбатан ўта қўполлик ишлатди.
13
Килиан Мбаппе майдон марказида бўш ҳудудни топди ва тўпни жамоадошларига узатди, аммо ҳеч қайси футболчи бу пасни қабул қила олмади.
12
Дайо Упамекано ҳимоя чизиғини ёриб ўтишга уриниб кўрди, аммо тўпни жамоадошларига етказа олмади. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди, Испания дарвозадан зарба ижро этади.
11
Алекс Баэна жарима зарбасини амалга оширди, аммо Испания терма жамоаси ярим ҳимоячисининг узатмаси Франция ҳимоячиларидан иборат жонли деворга тегиб қайтди.
9
Адриен Рабьо Франция терма жамоаси сафида қўполлик ишлатди. Бош ҳакам хуштагини чалиб, Испания фойдасига жарима зарбаси белгилади.
9🟨
Адриен Рабьо Франция терма жамоаси сафида сариқ карточка билан жазоланди.
8
Адриен Рабьо Франция терма жамоаси сафида рақибига нисбатан қўполлик ишлатди. Бош ҳакам Иван Бартон фол қайд этиб, Испания фойдасига жарима зарбаси белгилади, аммо футболчини огоҳлантирмади.
8
Майкл Олисе Франция терма жамоаси сафида Килиан Мбаппега узатма берди, аммо ҳимоячи тўпга биринчи бўлиб етиб борди.
6
Адриен Рабьо Франция терма жамоаси сафида қайтган тўпни қабул қилиб олиб, узоқ масофадан зарба берди, аммо мувозанатни йўқотгани сабабли тўп чап устун ёнидан ўтиб кетди.
6
Майкл Олисе Франция жамоаси сафида бурчак зарбасидан тўпни жарима майдончаси ичига етказиб берди, аммо ҳимоячи тўпни боши билан узоқлаштирди.
6
Брэдли Баркола Франция сафида жарима майдончаси ичига тўпни узатмоқчи бўлди, аммо ҳимоячи тўпни майдон ташқарисига чиқариб юборди. Франция футболчилари бурчак зарбаси ишлаб олишди.
4
Ламин Ямал дарвоза томон тезлик билан олдинга ўтди, аммо ҳимоячи ўз вақтида етиб келиб, вазиятни бартараф этди.
2
Унаи Симон Испания сафида тўпни жамоадошига етказиб беришга уринди, бироқ ҳимоячи тўпни яхши тўсиб қолди.
1
Марк Кукурелья ажойиб узатма билан рақиб ҳимоясини ёриб ўтмоқчи бўлди, аммо Майк Меньян ҳушёрликни йўқотмади ва тўпни эгаллаб олди.
1⏱
Франция ва Испания терма жамоалари ўртасидаги учрашув бошланди. Ҳаммага ёқимли томоша тилаймиз!
00:00⏱
Футболчилар майдонга чиқиб келишди, ўйинни Испания терма жамоаси бошлаб беради.
23:59
Учрашув аввалида бир дақиқалик сукунат сақланади.
23:33
Бугунги учрашувнинг бош ҳаками Иван Бартон этиб тайинланди.
23:33
Жамоаларнинг асосий таркиблари маълум бўлди. Уларни ўйин тафсилотлари бўлимида кўришингиз мумкин.
23:33
Бугунги учрашувнинг матнли трансляциясига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни биз билан бирга кузатиб боринг.
…